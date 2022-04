Hubei-Ärzte kämpfen in Shanghai gegen Omicron; Einheitliche Entlassungsstandards in provisorischen Krankenhäusern eingeführt (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202204/1259277.shtml

Shanghai hat einheitliche Entlassungsstandards für COVID-19-Patienten festgelegt, und ihre durchschnittliche Krankenhausaufenthaltsdauer wurde in provisorischen Krankenhäusern auf etwa eine Woche verkürzt, teilten die lokalen Behörden von Shanghai am Mittwoch mit.

Medienberichten zufolge wurden am Mittwoch insgesamt 6.740 COVID-19-Patienten aus dem provisorischen Krankenhaus im Shanghai New International Expo Center entlassen, was auch die größte Anzahl von Patienten ist, die an einem einzigen Tag aus einem einzigen provisorischen Krankenhaus entlassen wurden.

COVID-19-Patienten werden nach Angaben der Behörden aus provisorischen Krankenhäusern entlassen oder aus der medizinischen Beobachtung entlassen, nachdem sie innerhalb von 24 Stunden zweimal negative Nukleintests veröffentlicht haben. Ab dem zweiten Tag nach Aufnahme der Patienten sollten täglich Nukleinsäuretests durchgeführt werden.

Mit der täglich steigenden Zahl neuer Fälle ist Shanghai in eine kritische Phase der Bekämpfung des Virus eingetreten. Eine Gruppe von Ärzten aus der zentralchinesischen Provinz Hubei, die vor zwei Jahren in Wuhan Erfahrungen im Kampf gegen COVID-19 gesammelt hatten, arbeitet in den provisorischen Krankenhäusern in Shanghai.

Liu Shunfang, Leiter des medizinischen Teams des Tongji-Krankenhauses, das der Huazhong University of Science and Technology angegliedert ist, sagte der Global Times, dass sich die aktuelle Epidemiesituation von der Situation in Wuhan im Jahr 2020 unterschiede.

Dank ihrer Erfahrung bei der Bekämpfung der Epidemie in Wuhan, Liu sagte, dass sie sich nicht nervös oder ängstlich fühlten, als sie nach Shanghai kamen. „Damals hatten die Menschen Angst vor dem unbekannten Virus, da wir langsam entdecken und erforschen mussten, wie wir es bekämpfen können“, sagte Liu.

Die Epidemie in Shanghai wurde von Omicron verursacht, das hoch ansteckend ist und auf versteckte Weise übertragen wird. Die meisten Patienten haben leichte Symptome oder sind asymptomatische Träger, sodass wir diese Menschen so schnell wie möglich durch Massenscreening erkennen können, so Liu.

Wu Qianyu, ein Beamter der Gesundheitsbehörde von Shanghai, sagte bei der Pressekonferenz am Mittwoch, dass sich die Seuchenprävention und -kontrolle in Shanghai in einem kritischen Stadium befinde und ein kontinuierliches Screening durch Nukleinsäure- und Antigentests wichtige Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus seien. Insgesamt 9,05 Millionen Menschen wurden am Dienstag für Nukleinsäuretests untersucht und 10,94 Millionen wurden mit Antigentests untersucht, sagte Wu.

Neben der traditionellen chinesischen Medizin haben die provisorischen Krankenhäuser, die hauptsächlich leichte und asymptomatische Fälle aufnehmen, Gesundheitsbeobachtung und -behandlung bereitgestellt, sagten die Behörden.

1.320 Betten gibt es im familienfreundlichen Bereich des provisorischen Krankenhauses im Shanghai New International Expo Centre, das Kinder mit ihren Eltern zusammen aufnimmt. Seit dem 4. April ist das Gebiet voll ausgelastet und 19 medizinische Einrichtungen aus Hubei unter der Leitung des Tongji-Krankenhauses sind nun mit über 340 professionellen Mitarbeitern, darunter Ärzte und Krankenschwestern, für das Gebiet verantwortlich.

Um das Risiko einer Infektion des medizinischen Personals zu verringern, sagte Liu, dass sie sieben Arbeitsschichten angeordnet haben, um eine Kreuzinfektion zu vermeiden. „Alle Mitarbeiter arbeiten jeden Tag weiter und es dauert vier Stunden für einen Schichtwechsel“, bemerkte Liu.

Liu sagte, dass es ungefähr eine Stunde dauert, bis das medizinische Personal seine medizinischen Schutzanzüge an- und ausgezogen hat, bevor es die provisorischen Krankenhäuser betritt und verlässt. „Die meisten von uns sind erschöpft, wenn wir unsere Schutzanzüge ausziehen.“

Liu sagte, dass es in seinem Team auch sieben psychologische Fachleute gibt, die Patienten anleiten sollen, das Auftreten von Gruppendepressionen, Angstzuständen oder Trauma-Notfall-Syndromen zu vermeiden.

Liu war erleichtert, dass die Kinder gut versorgt sind und die familienfreundliche Behandlungsmaßnahme dazu beiträgt, die Sorgen der Eltern abzubauen, was ihrer Genesung förderlich sein wird. „Als Eltern bin ich zufrieden und erleichtert, wenn wir die ganze Arbeit gut machen können.“

Dong Haoxu, ein Arzt vom Tongji Medical College der Huazhong University of Science and Technology in Wuhan, sagte der Global Times, dass er Mitleid mit seiner Frau und seiner Tochter habe, weil er während des Kampfes gegen COVID-19 in Wuhan im Jahr 2020 getrennt leben musste

Als er jedoch die Kinderpatienten in dem provisorischen Krankenhaus sah, die so süß und unschuldig sind, fühlte er, dass er die Verantwortung übernehmen musste, sich um jedes Kind zu kümmern, weil er wusste, dass „jedes Kind der Schatz einer Familie ist“ .

Liu und seine Kollegen sind weiterhin zuversichtlich im Kampf gegen das Virus. „Die Vorteile des sozialistischen Systems spiegeln sich auch im Kampf gegen COVID-19 wider.“

