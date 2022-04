Chinesische Übersetzung von „Kapitalismus am Beatmungsgerät – Auswirkungen von COVID-19 in China und den USA“ – Von Sara Flunder & Siu-Hin Lee

Die chinesische Übersetzung des Buches Capitalism on a Ventilator – The Impact of COVID-19 in China & the US ist jetzt auf Chinesisch erhältlich!

Wir haben erfahren, dass chinesische Analysten das Buch als eine wichtige Veröffentlichung in China diskutieren und fördern, die zuerst in englischer Sprache vom World View Forum als gemeinsames Projekt des International Action Center und des China-US Solidarity Network veröffentlicht wurde.

Contemporary China Publishers hat diese chinesische Übersetzung veröffentlicht, die bereits von den führenden chinesischen Analysten Wang Weiguang und Jiang Hui empfohlen wurde. Aufgrund ihrer Unterstützung haben Hunderte von Buchhandlungen und Online-Händlern die chinesische Ausgabe in ihrem Angebot.

Wang Weiguang ist Mitglied des ständigen Ausschusses des Landeskomitees der PKKCV, Direktor der Kommission für ethnische und religiöse Angelegenheiten, ehemaliger Präsident und ehemaliger Parteisekretär der akademischen Abteilung der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften.

Jiang Hui ist Vizepräsident der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, Mitglied der Parteigruppe, Direktor des Contemporary China Research Institute, Dekan für marxistische Studien.

Der scheinbar endlose Kampf gegen COVID-19 war in den USA mit Todesfällen von 1 Million in den letzten zwei Jahren katastrophal.

Trotz der Verfügbarkeit von Impfstoffen und verbesserten Behandlungen stellt das Virus mit seinen sich ständig verändernden Varianten weiterhin eine ernsthafte Bedrohung dar. Obwohl Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit Teil der Strategie zur Unterdrückung der Verbreitung der Krankheit waren, haben Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen in den USA kürzlich viele dieser Sicherheitsmaßnahmen abgeschafft, weil sie schlecht fürs Geschäft waren.

Obwohl China etwa viermal so viele Einwohner hat wie die USA, gab es in China bisher insgesamt weniger als 5.000 COVID-Todesfälle. Die chinesische Regierung hat weiterhin strenge Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Eine Welle von Infektionen in China führte diese Woche zu 2 Todesfällen. Dennoch ist die chinesische Wirtschaft weiter gewachsen. In den USA gibt es immer noch 700 Todesfälle am Tag.

Diese Zeit der Pandemie hat der Welt die Möglichkeit geboten, die Wirksamkeit und Menschlichkeit zweier konkurrierender sozioökonomischer Systeme zu beobachten: des Kapitalismus in den USA, in dem alles von den Bedürfnissen des Finanzkapitals diktiert wird; und Sozialismus, der die Gesellschaft nach den Bedürfnissen der Menschen organisieren kann.

Wir beobachten China mit Bewunderung und Neid. Dort wird die Bevölkerung an der Basis eingebunden und mit den öffentlichen Gesundheitsstrukturen des chinesischen Staates koordiniert, um das Virus erfolgreich zu bekämpfen.

Wir hoffen, dass Sie ein Exemplar von Capitalism on a Ventilator bestellen und lesen, um einen direkten Vergleich der Stärken und Schwächen des sozialistischen Systems mit dem Kapitalismus in Echtzeit zu erhalten.

Capitalism on a Ventilator , das diesen Vergleich untersucht, ist jetzt sowohl auf Chinesisch (für 45 $) als auch auf Englisch (für 20 $) erhältlich.

Sara Flunder

Siu-Hin Lee

