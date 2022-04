Bolivien weist Einmischung der USA durch gefälschten Menschenrechtsbericht zurück (Kawsachun News)

Bolivien hat eine Antwort auf den verleumderischen und gefälschten Länderbericht 2021 über Menschenrechtspraktiken in Bolivien herausgegeben, der diese Woche vom US-Außenministerium veröffentlicht wurde. Vizeminister Freddy Mamani hielt eine Pressekonferenz ab, um die Position der Regierung Boliviens darzulegen. Eine Übersetzung des vom bolivianischen Außenministerium veröffentlichten Kommuniqués folgt hier:

Der Plurinationale Staat Bolivien unterhält als aktives Mitglied des Universellen Menschenrechtssystems und des Interamerikanischen Menschenrechtssystems sowie als Teil des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen ausgezeichnete Beziehungen zur Interamerikanischen Kommission und zum Gerichtshof für Menschenrechte.

In diesem Sinne reagiert Bolivien auf seine Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten gegenüber den Menschenrechten vor diesen multilateralen Instanzen durch seine Ausschüsse und Mechanismen, die für deren Weiterverfolgung bestimmt sind.

Bolivien fordert die Achtung der Souveränität der Länder und der Selbstbestimmung jedes einzelnen von ihnen und lehnt daher die Einmischung von Drittstaaten sowie den kürzlich vom US-Außenministerium herausgegebenen einseitigen Menschenrechtsbericht kategorisch ab. indem man unbegründete Schlussfolgerungen zieht und unangemessene Werturteile über das Gerichtsverfahren abgibt, mit dem Jeanine Añez im Justizsystem unseres Landes konfrontiert ist, für ihre Beteiligung an den Ereignissen anlässlich der politischen Krise Ende 2019.

Ebenso bekräftigt es, dass die Gerichtsverfahren für die Ereignisse Ende 2019 von den Justizbehörden unseres Landes im Rahmen des Grundsatzes der Unabhängigkeit staatlicher Stellen durchgeführt werden.

Es ist minimal fraglich, dass die einseitigen „Berichte“ der Vereinigten Staaten vorgeben, über anderen Staaten und internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen zu stehen, da die Vereinigten Staaten nicht einmal Unterzeichner der grundlegenden Menschenrechtsverträge sind, wie des Internationalen Übereinkommens zum Schutz der Rechte von Wanderarbeitnehmern und ihren Familienangehörigen.

Von Kawsachun News

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related