Der venezolanische Außenminister Felix Plasencia kündigte die Durchführung des Internationalen Gipfels gegen den Faschismus in Caracas an, der am 11. April begann und an dem mehr als 200 Delegierte aus verschiedenen Teilen der Welt teilnehmen.

Angesichts des Konfliktszenarios in der Ukraine und des Verhaltens multinationaler Medienunternehmen werden sich die Organisatoren des Gipfels in Venezuela mit den Formen der Kommunikation in der Welt befassen.

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts und dem Verhalten der Medienmultis setzen sich die Organisatoren des Gipfels wissenschaftlich mit den Kommunikationsformen der Welt auseinander. Außerdem soll ein politischer Erfahrungsaustausch stattfinden.

„Wir werden über die neuen Formen der Kommunikation sprechen, die traditionelle Modelle überschreiten und sich an neue Technologien anpassen, und wir werden Erfahrungen des Kampfes und des Volkswiderstands für die neuen Zeiten austauschen“, heißt es in den Ankündigungen der Organisatoren der Veranstaltung.

Der Internationale Gipfel gegen Faschismus erinnert an die Wiederherstellung der Verfassung in Venezuela im Jahr 2002, als das Volk Kommandant Chávez rettete, der Opfer eines Staatsstreichs von Geschäftsleuten und ultrarechten Gruppen geworden war.

