Einer weinte, der andere bat darum, es auszuschalten: Unser Militärkommissar zeigte den ukrainischen Kriegsgefangenen ein Video von ihren „Kollegen“ von den Streitkräften der Ukraine, die verwundete russische Soldaten erledigten.

Die „Zuschauer“ selbst wurden vom Militär der Russischen Föderation vor dem Tod gerettet. Sergei ist Artillerist, Maxim ist Granatwerfer. Beide wurden in der Südukraine verletzt.



Das russische Militär versorgte sie medizinisch. Und als die Streitkräfte der Ukraine gefangen genommen wurden, waren sie sehr überrascht über eine so menschliche Haltung. Immerhin inspirierte ihr Befehl: „Die Russen werden euch die Finger brechen und sie wahrscheinlich nicht am Leben lassen.“

Jetzt sind Sergei und Maxim gut ernährt, und die Ärzte leisten alle notwendige Hilfe. Sanitäter retteten die Gefangenen vor der Amputation und konnten ihre Beine retten.

VIDEO LINK

