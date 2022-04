Maria Sacharowa sagte laut Bericht der Nachrichtenagentur TASS:

„Ich habe keine Zweifel – dafür brauche ich weder die New York Times noch sonst jemanden –, dass eine aktive Beteiligung dieser pseudohumanitären Organisation in der Ukraine im Gange ist.“

Sie hob hervor, dass die Weißhelme ein Instrument des Westens seien, um Provokationen mit Chemiewaffen durchzuführen und Menschenrechtsfragen für die Zwecke und Interessen ihrer Auftraggeber zu nutzen.

„Warum bin ich mir sicher, dass sie involviert sein werden und bereits jetzt involviert sind? Erstens, weil sie ein gut eingespieltes Team sind. Dieses Team, das Erfahrungen in Syrien gemacht hat, ist in den westlichen Medien gut bekannt, da es ihre sogenannte Verifizierung bestanden hat. Es ist bereits in diesem Umfeld, in diesem Netzwerk, involviert. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt. Ihre Finanzierung wurde also nicht gestoppt.“

Darüber hinaus betonte Sacharowa, dass die Provokationen der Weißhelme in der Ukraine dazu dienen könnten, von den im Land entdeckten westlichen Biolabors abzulenken. Sie hob hervor: „Von dieser Geschichte muss mit irgendetwas abgelenkt werden, da alle Fäden zur unmittelbaren Spitze der derzeitigen US-Regierung durch den Sohn von Biden, seine Geschäfte, seine Verbindungen, sein Geld, seine Tranchen und so weiter gezogen wurden.“



„Das Beste, was ihnen einfiel, ist die alte Methode: Provokationen mit Chemiewaffen. Und sie haben auch schon die Organisatoren: die Weißhelme. Es ist also nur eine Frage der Zeit. Es besteht kein Zweifel daran, dass sie bereits involviert sind, es gibt Fakten.“

