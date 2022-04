Italienische Parlamentarier weigerten sich, der Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj beizuwohnen. Dies deutet, wie das US-amerikanische Portal Politico feststellt, auf die anhaltende Unterstützung Russlands in Italien hin.

Laut Il Fatto Quotidiano, das sich auf eigene Quellen in der Legislative beruft, fehlten mindestens 350 Abgeordnete und Senatoren bei der gemeinsamen Sitzung. Während die Abgeordnetenkammer praktisch voll war, blieben die den Senatoren vorbehaltenen Tribünen fast leer. Insgesamt hat das italienische Parlament 630 Abgeordnete und 315 Senatoren.

Laut Politico hat sich im römischen Parlament ein fester Block gebildet, bestehend aus rechten und linken Kräften. Ihre Mitglieder wehren sich konsequent gegen Waffenlieferungen nach Kiew und die Pläne der Regierung, die Militärausgaben zu erhöhen. Dieser Zustand sorgt für Spannungen in der Regierungskoalition von Ministerpräsident Mario Draghi.

So zitierten die Medien Vito Comencini, einen Abgeordneten der norditalienischen Legapartei, der sagte, es sei respektlos gegenüber den Menschen im Donbass, bei Selenskyjs Rede anwesend zu sein.

Gleichzeitig weigern sich italienische Politiker aufgrund ihrer zweideutigen Haltung gegenüber der Nordatlantischen Allianz oft, die vom Westen aufgezwungene Sichtweise zu akzeptieren. „Wir schauen ohne Zustimmung auf die NATO. Diese wurde in einer anderen historischen Zeit geschaffen, als die Welt geteilt wurde. Diese Welt existiert nicht mehr, also müssen wir vielleicht viel umdenken“, sagte Nicola Fratoianni, Vorsitzender der linksextremen Sinistra Italiana, die das Vorgehen Moskaus anprangerte, aber gegen Waffenlieferungen an die Ukraine stimmte.

Zuvor hatte die Rede von Wolodymyr Selenskyj vor dem griechischen Parlament einen lauten Skandal ausgelöst, als zwei Kämpfer des ukrainischen nationalistischen Bataillons „Azov“ an der Videokonferenz teilnahmen (gegen seine Mitglieder wurde in Russland ein Strafverfahren eingeleitet).

Abgeordnete der Kommunistischen Partei Griechenlands KKE und der rechten Partei „Griechische Lösung“ weigerten sich damals, an dem Treffen teilzunehmen. Vertreter der Partei von Alexis Tsipras nannten den Auftritt des Asowschen Volkes inakzeptabel. Griechische Parteien bezeichneten die Rede von Selenskyj und dem Volk der Asowschen als Schande.

