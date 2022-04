DIE WAFFEN NIEDER! Politische Lösungen sind das Gebot der Stunde! Für eine neue Sicherheitsarchitektur von Lissabon bis Wladiwostok! – Presseerklärung zum Berliner Ostermarsch 2022

An Ostern, dem Fest des Neuanfangs, des Lichts, der Hoffnung, finden seit den 50er Jahren – als sich

die Friedensbewegung gegen die atomare Bewaffnung formierte – in vielen Ländern der Welt Spaziergänge, Märsche, Demonstrationen gegen Krieg und für Frieden statt.

Seit den 80er Jahren organisiert die Friedenskoordination Berlin in zunächst Westberlin, später GanzBerlin, den Berliner Ostermarsch.

Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine vor 6 Wochen befindet sich das spätestens seit dem

„Maidan-Putsch“ 2014 in kriegerischen Auseinandersetzungen befindliche Land in einem grausamen

Krieg. Täglich sterben Menschen, werden zur Flucht gezwungen, wird das Land weiter zerstört und

nimmt der Hass und die Unversöhnlichkeit zu. Deutschland ist durch seine polarisierende

Informationspolitik, die jeglicher Objektivität entbehrt, und durch Waffenlieferungen an die Ukraine

quasi zur Kriegspartei geworden.

Der Ostermarsch 2022 in Berlin findet statt unter der Losung: Die Waffen nieder!

Wir gehen auf die Straße:

weil wir der Meinung sind, dass nur eine politische Lösung das Leid der Menschen vor Ort, die

psychische und physische Beschädigung der Kämpfenden, die mentale Verrohung und die weitere

Zerstörung eines Landes, das einen großen Teil der Ernährung der Weltbevölkerung liefert, beenden

kann.

Die Politik der deutschen Regierung ist mitverantwortlich für das weitere Sterben. Die Grüne

Annalena Baerbock nennt Waffenlieferungen von schwerem Gerät „Kreativität des Handelns“, sie

will Russland ruinieren, der Sozialdemokrat Olaf Scholz verkündet, dass Putin den Krieg nicht

gewinnen darf. Das ist unverantwortlich und beschämend. Verantwortliches Handeln wäre, alles

politische Tun darauf zu richten, Gespräche, Verhandlungen und Deeskalation zu fördern, beiden

Kriegsparteien Wege zu zeigen, aus der Spirale des Hasses und des Tötens herauszukommen.

Stattdessen nutzt die neue Regierung die Gunst der Stunde, um schon lange in der Schublade

liegende Aufrüstungspläne ohne Diskussion im Parlament durchzuwinken und sogar das Grundgesetz

dafür zu missachten.



Wir gehen auf die Straße:

weil wir von unserer Regierung eine Politik des Friedens verlangen, was beinhaltet:

 die Entscheidung, 100 Milliarden zusätzlich für die Bundeswehr auszugeben und bewaffnete

Drohnen zu beschaffen, rückgängig zu machen,

 keine Zusage zu geben für jährliche Militärausgaben von ca.80 Milliarden Euro,

 die nukleare Teilhabe der NATO zu beenden, die Atomwaffen aus Büchel zu entfernen und

keine Atombomber für die Bundeswehr anzuschaffen,

 die Truppenstationierungsverträge zu kündigen und die US-Kommandozentralen zu schließen,

 nicht zu dulden, das US-Hyperschallwaffen in Deutschland stationiert werden oder ihr Einsatz

von hier befehligt wird,

 die EU-Militarisierung rückgängig zu machen, kein FCAS anzuschaffen und auch keine EUAtommacht anzustreben.

FLYER ALS PDF HIER

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related