https://ommcomnews.com/world-news/protest-held-in-madrid-against-nato-intervention-on-ukraine-conflict



Hunderte Menschen demonstrierten in Madrid, um ihre Ablehnung des Ukraine-Konflikts und der NATO-Intervention zum Ausdruck zu bringen.

Demonstranten, organisiert von der Volksversammlung, die sich aus unabhängigen Organisationen und Vereinigungen zusammensetzte, versammelten sich am Sonntag vor dem Bahnhof Puerta de Atocha und marschierten in Richtung des spanischen Außenministeriums.

„Spanien sollte dem Druck der NATO nicht weiter nachgeben“, denn die Auswirkungen „schaden bereits verschiedenen Sektoren mit sehr schwerwiegenden Auswirkungen“, so Lorena Cabrera, Vertreterin antikapitalistischer Vereinigungen, und mehrerer Führer der Organisationen .

„Wir wollen Frieden für die Ukraine und alle Länder“, sagte Luis Arevalo, ein Demonstrant aus Madrid.

„Wir lehnen auch die wachsende Einmischung Europas in den militärischen Kampf der Ukraine ab, weil dies im Interesse der Vereinigten Staaten geschieht“, fügte er hinzu.

Laut dem am Freitag vorgestellten Barometer des ElCano Royal Institute sind 48 Prozent der Spanier für eine Intervention, verglichen mit 52 Prozent die dagegen sind, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua.

„Die Europäische Union (EU) sollte sich nicht den konfrontativen Strategien anschließen, die heute aus Washington propagiert werden, um ihre Hegemonie zu bewahren“, sagte Xulio Rios, Direktor der spanischen Beobachtungsstelle für Chinapolitik.

„Ihr Engagement muss die Demokratisierung der internationalen Beziehungen sein und nicht die Segmentierung mit zunehmend kriegstreibenden Untertönen. (Es sollte) mehr Sozialhilfe und weniger Militärausgaben geben“, fügte Rios hinzu.

