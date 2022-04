Asow-Regiment beschuldigt Russland, Chemiewaffenangriff in Mariupol verübt zu haben. Britische Außenministerin erklärt, dass der Einsatz von Chemiewaffen eine „grausame Eskalation“ bedeute und massive Konsequenzen bedeuten würde

Nachdem das faschistische Asow-Regiment Russland am Montag beschuldigt hatte, einen Chemiewaffenangriff in Mariupol verübt zu haben, warnte Großbritanniens Regierung, dass Optionen für „Reaktion“ auf vermeintlichen Giftgasanschlag Russlands „liegen auf dem Tisch“ lägen.



Die britische Außenministerin erklärte, man arbeite mit Hochdruck daran, den Berichten nachzugehen.



Der britische Streitkräfteminister James Heappey erklärte am Dienstag, der Westen habe alle Möglichkeiten, um auf einen eventuellen Chemiewaffeneinsatz Russlands in der Ukraine zu reagieren. „Es gibt einige Dinge, die jenseits des Erlaubten liegen“, erklärte Heappey am Dienstagmorgen dem Sender Sky News.

Ein Einsatz chemischer Waffen würde eine „Antwort“ des Westens „nach sich ziehen“. Hierfür lägen alle Optionen „auf dem Tisch“, mahnte der für die britischen Streitkräfte zuständige Minister, fügte jedoch hinzu, dass der britische Verteidigungsnachrichtendienst bisher nicht in der Lage gewesen sei, die Berichte über den vermeintlichen Giftgasanschlag zu überprüfen.

Die britische Außenministerin Liz Truss hatte zuvor erklärt, Großbritannien arbeite mit Hochdruck daran, den Berichten nachzugehen. Jeder Einsatz von Chemiewaffen wäre eine „grausame Eskalation“ des Konflikts, für welchen der Westen Putin zur Rechenschaft ziehen würde, erklärte Truss auf Twitter.

