US-Gesetzgeber begrüßen den berüchtigten georgischen Kriegsherrn, der sich mit Kriegsverbrechen in der Ukraine rühmt (thegrayzone.com)

Hochrangige Gesetzgeber im US-Kongress empfingen Mamuka Mamulashvili, einen berüchtigten Kriegsherrn der georgischen Legion, der damit prahlte, Feldhinrichtungen gefangener russischer Soldaten in der Ukraine genehmigt zu haben.

Mamuka Mamulashvili, der Kommandeur der georgischen Legion, der zum fünften Mal gegen Russland zu den Waffen greift, hat in einem Video damit geprahlt, dass seine Einheit in der Ukraine Feldhinrichtungen gefangener russischer Soldaten durchführt hat.

Während westliche Medienexperten sich über Bilder von Leichen in der Stadt Bucha erregten und die Anschuldigung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenksy wiederholten, Russland sei des „Völkermords“ schuldig, haben sie das offensichtliche Eingeständnis von Gräueltaten durch einen erklärten Verbündeten der Vereinigten Staaten, weitgehend übersehen. Vielmehr wurde er auf dem Capitol Hill von hochrangigen Gesetzgebern begrüßt, die die außenpolitischen Ausschüsse des Kongresses beaufsichtigen.

Nachdem er in vier Kriegen gegen Russland gekämpft hat und trotz Vorwürfen, dass er 2014 eine führende Rolle bei dem Massaker an 49 Demonstranten auf dem Maidan-Platz in Kiew gespielt habe, hat Mamulaschwili mehrere Reisen in die Vereinigten Staaten unternommen, wo er von Mitgliedern des Kongresses herzlich empfangen wurde , der New Yorker Polizeibehörde und der ukrainischen Diasporagemeinschaft.

In einem Interview im April dieses Jahres wurde Mamulashvili nach einem Video gefragt, das russische Kämpfer zeigt, die in Dmitrovka, einer Stadt nur fünf Meilen von Bucha entfernt, extralegal hingerichtet worden waren. Mamulashvili äußerte sich offen zur Taktik seiner Einheit, keine Gefangenen zu machen, obwohl er jede Beteiligung an den dargestellten Verbrechen bestreitet.

„Wir werden weder russische Soldaten noch Kadyroviten [tschetschenische Kämpfer] gefangen nehmen; Auf jeden Fall werden wir keine Gefangenen machen, keine einzige Person wird gefangen genommen“, sagte Mamulaschwili und deutete an, dass seine Kämpfer Kriegsgefangene hinrichten.

Auf dem Kampfhemd des Kriegsherrn prangte ein Aufnäher mit der Aufschrift „Mama sagt, ich bin etwas Besonderes.“

„Ja, manchmal binden wir ihnen Hände und Füße. Ich spreche für die Georgische Legion, wir werden niemals russische Soldaten gefangen nehmen. Kein einziger von ihnen wird gefangen genommen“, betonte Mamulaschwili

Hinrichtungen feindlicher Kombattanten gelten nach der Genfer Konvention als Kriegsverbrechen.

Kriegsverbrechen an der Front

Westliche Regierungen blockieren weiterhin einen russischen Antrag auf eine Untersuchung der Vereinten Nationen zu mutmaßlichen Massakern in Bucha, wo nach dem russischen Rückzug aus der Stadt Dutzende von Leichen fotografiert wurden, einige mit gefesselten Händen und im Hinrichtungsstil erschossen – wie Mamulaschwili es bei Gefangenen beschrieb.

Während die Ereignisse in Bucha zu einer Quelle von Empörung und hitzigen Auseinandersetzungen geworden sind, hat ein klarer Fall von Kriegsverbrechen durch ukrainische Streitkräfte , der am 30. März nur acht Kilometer entfernt stattfand, als sich russische Truppen zurückzogen, trotz der Berichterstattung durch die New York Times .

Das makabere Filmmaterial zeigt russische Fallschirmjäger, die tot oder verblutet auf der Straße liegen, einige mit offensichtlich gefesselten Händen – angeblich das Werk der georgischen Legion.

Der Videofilmer feiert den Erfolg des Hinterhalts und lenkt die Aufmerksamkeit seiner Kameraden: „Georgianer! Belgravia, Jungs!« Belgravia bezieht sich auf einen nahe gelegenen Wohnkomplex, aus dem vermutlich einige der nicht-georgischen Kämpfer stammen.

„Sehen Sie, er lebt noch“, sagt einer der Kämpfer, während sich ein Russe in einer Blutlache windet. Dann wurde er dreimal aus nächster Nähe erschossen.

Oz Katerji, ein neokonservativer britisch-libanesischer Aktivist, der Aufmerksamkeit erregt hat, indem er bedrohliche Whatsapp -Nachrichten an Journalisten verschickte, die gegen den von den USA unterstützten schmutzigen Krieg in Syrien waren, über die Folterung des Grayzone-Redakteurs Max Blumenthal durch die Polizei fantasierte und den ehemaligen britischen Labour-Führer Jeremy Corbyn hysterisch anrief Antikriegstreffen und Einbettung in von der CIA unterstützte bewaffnete Banden in Syrien landeten zwei Tage nach seiner Zerstörung am Ort des russischen Konvois.

Katerji filmte sich selbst vor dem Hintergrund zahlreicher ausgebrannter russischer Panzer und twitterte , Soldaten hätten ihm gesagt, „sie hätten gestern acht russische Leichen vom Schlachtfeld entfernt“.

Eine ebenso bereinigte Darstellung der Szene wurde vom Verteidigungsministerium der Ukraine auf Twitter veröffentlicht, das Aufnahmen der Zerstörung und ein Interview mit einem Soldaten über einem intermittierenden elektronischen Soundtrack zusammenstellte.

In dem ursprünglichen Video über Kriegsverbrechen wurde einer der Männer, die sich am Tatort freuten, als Khizanishvili Teymuraz von der georgischen Legion identifiziert. Zuvor diente Teymuraz als Leibwächter des ehemaligen georgischen Präsidenten und Mamulashvili-Verbündeten Mikheil Saakaschwili.

Saakaschwili, ein Lieblingsprojekt der Washingtoner Neokonservativen, fiel auf Ungnade , nachdem er 2008 einen katastrophalen Wahlkampf gegen Russland um Südossetien geführt hatte. Schließlich nahm er ein Angebot der Ukraine an, 2015 als Gouverneur in Odessa zu dienen.

„Es ist notwendig, Chaos auf dem Maidan zu stiften“

Der tödlichste Vorfall während der Unruhen und Proteste 2013-14 auf dem Maidan-Platz in Kiew, die schließlich zum Sturz des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch führten, war das Massaker an 49 Demonstranten am 20. Februar 2014. Der Vorfall löste internationale Empörung gegen Janukowitsch aus und schwächte die seiner Regierung Verhandlungsposition. Dennoch bleibt es in Intrigen gehüllt.

Während der Farbrevolution auf dem Maidan scharte Mamulaschwili seine alten Kriegskameraden um sich, um sich für die Sache der Ukraine einzusetzen. In der Nähe des zentralen Platzes wurde seiner Gruppe Berichten zufolge „Anweisung gegeben, für Ordnung zu sorgen, damit es keine Betrunkenen gibt, Disziplin aufrechtzuerhalten und von den Behörden eingesandte Aufrührer zu identifizieren“.

Mamulaschwilis ehemalige Kameraden sagten russischen Medien , er habe ihnen schließlich gesagt, „es sei notwendig, auf dem Maidan Chaos zu stiften, indem man Waffen gegen Ziele, Demonstranten und die Polizei einsetzt – egal“.

Präsident Wlodymyr Zelensky hat die Morde auf dem Maidan als „den kompliziertesten Fall in unserem Land“ bezeichnet und festgestellt, dass der Tatort manipuliert wurde und Dokumente auf mysteriöse Weise verschwunden sind.

Auch internationale Gremien sind weiterhin verwirrt. Während der von der NATO finanzierte Think Tank Atlantic Council die Angelegenheit als „ungelöst“ bezeichnet hat, haben die Vereinten Nationen festgestellt, dass„ Gerechtigkeit schwer fassbar bleibt “.

Heute weisen einige Forscher auf Mamulaschwili und seine georgischen Legionäre als Hauptverdächtige hinter den mysteriösen Morden hin. Ivan Katchanovski, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Ottawa, gehört zu denen, die glauben, dass Mamulaschwilis Verbündete wahrscheinlich zu denen gehörten, die von Gebäuden über dem Maidan-Platz auf Demonstranten schossen und ein Blutvergießen verursachten, das letztendlich der damaligen ukrainischen Regierung angelastet wurde.

„Zeugnisse von mehreren bekennenden georgischen Mitgliedern von Maidan-Scharfschützengruppen für den Prozess und die Untersuchung des Maidan-Massakers und ihre Interviews in amerikanischen, italienischen und israelischen Fernsehdokumentationen und mazedonischen und russischen Medien stimmen im Allgemeinen mit den Ergebnissen meiner akademischen Studien über das Maidan-Massaker überein. “, kommentierte Katchanovski gegenüber The Grayzone.

Während Katchanovski sagte, seine wissenschaftliche Forschung habe sich nicht auf die Beteiligung bestimmter Personen an dem Massaker konzentriert, erklärte er, dass die meisten Georgier, die in dem Prozess aussagten, ihre Namen, Passnummern und Grenzstempel, Kopien von Flugtickets, Videos und Fotos preisgaben. Dazu wurden ukrainische oder georgisches Militärdokumente und andere Beweise präsentiert, um ihre Glaubwürdigkeit zu bestätigen. Er fügte hinzu, dass einige ihrer Identitäten vom ukrainischen Grenzschutzdienst und den armenischen und belarussischen Behörden für den Maidan-Massakerprozess in der Ukraine überprüft wurden.

„Der Maidan-Massakerprozess im November 2021 hat eine Zeugenaussage eines dieser Georgier zugegeben und als Beweis vorgelegt, der gestanden hat, Mitglied einer Gruppe von Maidan-Scharfschützen zu sein“, erklärte Katchanovski.

Die US-Kongressabgeordneten, die Mamulaschwili willkommen hiessen, waren sich dieser Anschuldigungen entweder nicht bewusst oder glaubten, der georgische Warlord sei einfach unschuldig.

Ein Warlord geht nach Washington

Wie dieser Reporter kürzlich für The Grayzone dokumentierte, zeigen Fotos, die Mamulashvili auf seiner Facebook-Seite gepostet hat, den georgischen Kämpfer im US-Kapitol, der mit einigen der führenden Persönlichkeiten des Ausschusses für Außenbeziehungen des Repräsentantenhauses für ein Foto posiert.

Zu seinen Gastgebern gehörten damals Rep. Eliot Engel , Rep. Carolyn Maloney , ehemaliger Rep. Sander Levin , Rep. Andre Carson , Rep. Doug Lamborn und ehemaliger Rep. Dana Rohrabacher.

Zusätzliche Fotos zeigen ihn beim Besuch von Senatsbüros, darunter das von Sen. Dianne Feinstein, der ehemaligen Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses des Senats, und Kristen Gilibrand, die sowohl im Geheimdienstausschuss als auch im Streitkräfteausschuss sitzt.

Die Büros der Senatoren Feinstein und Gilibrand, die von diesem Reporter telefonisch kontaktiert wurden, lehnten es ab, sich zu ihrer Bewirtung des georgischen Warlords zu äußern.

Mamulaschwilis mehrfache Reisen in die Vereinigten Staaten boten ihm die Gelegenheit, an Veranstaltungen in der ukrainischen Botschaft in Washington teilzunehmen, Vorträge an der Saint George Academy, einer ukrainisch-katholischen Schule in der Lower East Side von Manhattan, zu halten und sich in einem Interview mit Washington zu äußern Büro der Voice of America der US-Regierung im Jahr 2015. Er hat sogar für Fototermine mit Beamten der New Yorker Polizeibehörde posiert.

Zusätzliche Fotos zeigen Mamulashvili, der die Flagge der georgischen Legion hält, zusammen mit Nadiya Shaporynska , der Gründerin und Präsidentin von US Ukrainian Activists, einer in DC ansässigen gemeinnützigen Organisation, die sich für den Kongress eingesetzt hat, um Maßnahmen gegen Russland zu ergreifen, die täglich Kundgebungen vor dem Weißen Haus abhielt und sammelte Zehntausende von Dollar, um Vorräte für das ukrainische Militär und die Flüchtlinge zu beschaffen.

Zwischen diesen Reisen errichtete Mamulashvili drei Trainingsbasen und rekrutierte Hunderte von Kämpfern. Einige Fotos, die er auf Facebook gepostet hat , zeigen die Untergebenen des Warlords, die Kinder (unten) für den Kampf gegen Russland trainieren. Die Praxis, Kinder für die Kriegsführung zu züchten, wird vom berüchtigteren Asowschen Bataillon der Ukraine geteilt .

US-Freiwilliger der Georgischen Legion berichtet über Hinrichtungen, flieht nach Drohungen

Im März interviewte dieser Reporter Henry Hoeft, einen Veteranen der US-Armee, der Zelenskys Aufruf für ausländische Kämpfer akzeptierte und sich freiwillig für die Georgische Legion meldete.

Hoeft sagte gegenüber The Grayzone, dass Mitglieder der Legion drohten, ihn zu töten, als er sich weigerte, ohne Waffe an die Front zu gehen. Heft erinnerte sich auch daran, wie georgische Kämpfer zwei Männern, die durch einen Kontrollpunkt gesprengt wurden, Säcke über den Kopf stülpten und sie auf der Stelle hinrichteten, indem sie sie beschuldigten, Spione für Russland zu sein.

Während westliche Reporter Mamulaschwili seit seinem Eintritt in den Kampf gegen Russland in der Ukraine als mutigen und taktisch geschickten Schlachtfeldkommandanten präsentierten , wurde seine Einheit im Laufe der Jahre auch in Artikeln über die unappetitlichen Gestalten erwähnt, die sie in ihren Reihen aufgenommen hat: Neonazis, Bankräuber und Flüchtige wie Craig Lang, der in den USA wegen des Verdachts des Mordes an einem Ehepaar in Florida gesucht wird.

Im Osten der Ukraine, wo Lang im Namen der georgischen Legion (damals manchmal als „Fremdlegion“ bezeichnet) von der Front aus zu den Medien sprach, haben das Justizministerium und das FBI gegen Lang und sieben weitere Amerikaner wegen Kriegsverbrechen ermittelt. Die Gruppe nahm angeblich „Nichtkombattanten“ als Gefangene und folterte sie, manchmal sogar zu Tode, bevor sie in einem nicht gekennzeichneten Grab beerdigt wurden.

Die Facebook-Seite von Mamulashvili enthält ein unbeschriftetes Foto des Flüchtlings aus den USA.

Während sich der Krieg in der Ukraine verschärft und die USA ihr Engagement für seine Eskalation verstärken, zeigen hochrangige außenpolitische Persönlichkeiten in Washington mit einer Hand den Finger auf Russland und schütteln mit der anderen buchstäblich die Hand von Mamulashvili, einem erklärten Kriegsverbrecher.

