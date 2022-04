Die Botschaft der Ukraine in Athen reagierte mit einer Stellungnahme. Sie stellte sich demonstrativ hinter das Asow-Regiment, das sie als wichtige Stütze der Landesverteidigung lobte. Alles andere sei russische Propaganda, hieß es.

weiter hier:

https://heise.de/-6666611

