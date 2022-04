Lühr Henken zu den möglichen Hintergründen des russischen Angriffs auf die Ukraine: Vorausgehende Eskalation an der Kontaktlinie im Donbass und angebliche erbeutete Pläne Kiews, die einen Angriff auf die „Volksrepubliken“ und die Krim für den 8. März planten.

Auszüge aus dem Vortrag von Lühr Henken: Den gesamten Vortrag kann hier lesen:

http://www.frikoberlin.de/texte/20220405_henken.pdf



„Kommen wir zur anderen russischen Begründung. Putin sagte, „Ziel der russischen Spezialoperation

ist es, die Menschen zu schützen, die acht Jahre lang vom Kiewer Regime misshandelt und ermordet

wurden.“

Gemeint sind die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk, die einen Teil der

gleichnamigen Oblaste der Ukraine bilden, und von deren ca. 2,5 Millionen Bewohnern etwa 800.000

seit April 2019 die russische Staatsbürgerschaft angenommen haben. Putin hatte diese

„Volksrepubliken“ am 21.2.22 per Dekret als selbständig anerkannt – und zwar in den Grenzen der

ukrainischen Oblaste, die weiter westlich liegen als die Kontaktlinie zur Zeit dieser Anerkennung.

Putin sprach auch von einem Genozid, der an den Einwohnern begangen worden sei, und dessen

Fortsetzung es zu verhindern gelte. Zur Einordnung dieser Behauptungen: Die Genozidvorwürfe sind

international nicht untersucht oder bestätigt worden. Es gibt jedoch eine Menge Hinweise auf

ukrainische Angriffe auf Städte im Donbass, die westlich der Kontaktlinie liegen. Das war in den

Jahren 2014 und 2015. Damals wurden diese von Aufständischen gehaltenen Ortschaften mit

schweren Waffen wie Kampfflugzeugen, Artillerie und Panzern von ukrainischer Seite zurückerobert.

Die Zahl der insgesamt getöteten Zivilisten und Soldaten wird auf 14.000 geschätzt,

wie viel davon auf jeder Seite, ist unklar.

Aktuelle Befürchtungen, dass ukrainische Angriffe auf die selbsternannten Volksrepubliken

bevorstünden, waren schon am 24. Januar 22 in der russischen Presse zu lesen, fanden aber

hierzulande keine Beachtung. Der Chef der nicht anerkannten Donezker Volksrepublik, Paschulin,

sagte damals, dass die Ukraine bereits im Oktober ihre Truppen auf 120.000 Mann aufgestockt habe

und nun mit „intensiven Aktivitäten“ begonnen habe.

Würde das stimmen, wäre das für die „Volksrepubliken“ mit den zusammen etwa 34.000 Bewaffneten eine ungleiche Ausgangsposition. Am 18.2. sagte Paschulin „jeden Tag kann einfach eine großangelegte Offensive beginnen.“

Eskalation an der Kontaktlinie im Donbass

Dabei beobachtete die OSZE seit dem Abend des 15.2. in ihren täglichen Berichten8

, dass die Waffenstillstandsverletzungen westlich und östlich der Kontaktlinie im Donbass stark zunahmen.

Bis zum 22.2. waren täglich Verzehnfachungen bis Versechszehnfachungen zu zählen. Konkret von 153

am 15.2. auf 2.400 Waffenstillstandsverletzungen am 19.2.

Selbst aus den detaillierten Tabellen der OSZE lässt sich der jeweilige Auslöser der Eskalation in nur ganz wenigen Fällen ermitteln. Die OSZE selbst nahm nie eine Schuldzuweisung vor. Allerdings kann für die Stadt Luhansk klar ermittelt werden, dass die Kiewer Seite am 15.2. um 19:50 Uhr angegriffen hat.

Einen ganzen Tag zuvor war dort nichts los gewesen. Die grafischen Darstellungen der OSZE mit den Orten dieser Waffenstillstandsbrüche und Explosionen in der Zeit vom 15. bis 22.2. zeigen, dass von Anfang an diese schätzungsweise im Verhältnis 3 bis 5 zu1 häufiger auf der östlichen Seite zu verzeichnen sind.

Das bedeutet, dass von westlicher – also ukrainischer Seite – aus mehr Angriffe erfolgt sind. Der

Beginn und der Zeitraum dieser Eskalation sind bedeutsam. Ich komme darauf zurück.



Die Regierungen der „Volksrepubliken“ ordneten am 18.2. die Evakuierung der Bevölkerung nach

Russland an.

Einen Beleg für die Behauptung aus Donezk, Kiew habe Truppen im Osten konzentriert,

lieferte die FAZ erst am 3.3.. Das ist eine sehr bedeutsame Meldung. Ich zitiere: „Wegen des seit

Jahren währenden Krieges im Donbass sind etwa vierzig Prozent der ukrainischen Armee und siebzig

Prozent ihrer Feuerkraft in der Nähe der ‚Kontaktlinie‘ zu den Separatistengebieten

zusammengezogen.“

Eventuell bedeutsam ist auch, dass die russische Seite im Laufe der Kämpfe angeblich Pläne erbeutete, die einen Angriff der ukrainischen Armee auf die „Volksrepubliken“ und die Krim für den 8. März 22 terminieren.

Ich bin nicht in der Lage, die dort beigefügten Faksimiles zu verifizieren.

Zum Hintergrund: Der ukrainische Präsident Selenski hatte am 24. März 2021, also ein Jahr zuvor, ein Dekret unterzeichnet. Ich zitiere aus der Berliner Zeitung: „In dem Dekret wird die Vorbereitung von Maßnahmen angekündigt, um ‚die vorübergehende Besetzung‘ der Krim und des Donbass zu beenden.

Laut der staatlichen ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform erhielt die Regierung den Auftrag, einen entsprechenden ‚Aktionsplan‘ zu entwickeln.“12 Tags drauf am 25.3.21 setzte Selenski die Militärdoktrin der Ukraine in Kraft, in der die ukrainische Integration in die NATOStrukturen und die Mitgliedschaft in der NATO als Ziel formuliert ist. Die Re-Integration der Krim und der „Volksrepubliken“ sind Teil der Militärdoktrin.

Diese Indizien zeigen, dass die von den Regierungen in Donezk und Lugansk behaupteten

Angriffspläne Kiews nicht von der Hand gewiesen werden können. Das russische Eingreifen auf Seiten

der „Volksrepubliken“ kann durchaus als ein Akt der Selbstverteidigung gewertet werden.“

