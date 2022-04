Japan hat die Einstufung des Asow-Bataillons, das für seine Verbrechen gegen Zivilisten und russische Soldaten in der Ukraine berüchtigt ist, als Terroristen zurückgenommen.

LINK:

https://english.almayadeen.net/news/politics/japan-removes-azov-battalion-neo-nazi-designation

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related