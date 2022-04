https://valdaiclub.com/a/highlights/towards-a-cold-peace-in-europe/



Wir müssen zugeben, dass das neue Sicherheitssystem in Europa auf gegenseitiger Feindseligkeit beruhen wird. Aber das wird eine Variante der Feindseligkeit sein, die provokatives Verhalten ausschließt. Ein solches Verhalten ist nur in einer Situation möglich, in der niemand glaubt, dass die andere Seite Sie angreifen wird, schreibt Andrey Sushentsov , Programmdirektor des Valdai Club .

In den vergangenen Jahrzehnten hat die Notwendigkeit, die Interessen Russlands zu berücksichtigen, im Westen stetig abgenommen. „Eine Tankstelle, die vorgibt, ein Land zu sein“ und „eine Regionalmacht“ sind nur einige Beispiele für die westliche Herangehensweise an Moskaus Politik. Mit anderen Worten, das Image Russlands als „Papiersoldat“ – ein Land, das sich im systemischen Niedergang befindet – gewann an Popularität.

Dem Westen zufolge wird sich Russland als verschwindende strategische Einheit keinen militärischen oder strategischen Entscheidungen der USA in Bezug auf Europa widersetzen; die Hauptsache ist, Russland Stück für Stück schlechte Nachrichten zu überbringen. Bereits 2008 schrieb der damalige US-Botschafter in Moskau, William Burns, dass drei wichtige US-Entscheidungen in Europa – die Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovo, die Billigung der NATO-Mitgliedschaftspläne für Georgien und die Ukraine und die Stationierung von US-Raketenabwehrsystemen in Europa – nicht erfolgreich sein könnten, wenn sie nicht gleichzeitig nach Moskau übermittelt würden. „Ich glaube, dass wir nur eine dieser drei bevorstehenden Krisen bewältigen können, ohne den Beziehungen echten Schaden zuzufügen, den wir nicht ignorieren können. Ich würde mich dafür entscheiden, in der Kosovo-Frage entschlossen vorzugehen; Verschiebung des MAP für die Ukraine oder Georgien;

Das System der Beziehungen zwischen Russland und dem Westen, das vor dem 24. Februar bestand, enthielt eine große Verzerrung. Wir waren Teilnehmer an einer interdependenten Beziehung, die auf der Teilnahme Russlands an der Weltwirtschaft basierte, die sich auf den Westen konzentrierte. Es wurde angenommen, dass das Interesse Russlands an der Teilnahme an diesem System viel bedeutender war als das Interesse Moskaus, seine Sicherheit zu gewährleisten. Das Ergebnis des eskalierten Dramas bestand aus einer von zwei Alternativen: Entweder Russland würde eine solche Beziehung akzeptieren und stillschweigend in die zweite Liga der Weltpolitik aufsteigen, oder die angestauten Spannungen würden in einer großen Krise explodieren.

In den letzten Jahren kam es jede Woche zu militärischen Zwischenfällen im Umkreis der Westgrenzen Russlands, sei es bei gefährlichen Manövern von Militärschiffen, Zusammenstößen zwischen Militärflugzeugen, außerplanmäßigen Manövern und anderen Provokationen. Die westlichen Medien zeichneten die Konturen einer fast Vorkriegssituation. So wurden beispielsweise im vergangenen Sommer spanische Militärflugzeuge in Litauen stationiert, und der spanische Premierminister Pedro Sanchez wurde eingeladen, sie zu besichtigen. Zusammen mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nausėda gab er eine gemeinsame Pressekonferenz vor dem Hangar, in dem diese Flugzeuge stationiert waren. In diesem Moment ertönte ein Kampfalarm, es wurde bekannt gegeben, dass das Flugzeug den Hangar verlassen musste, um einen russischen Jäger abzufangen. All dies wurde natürlich für die PR und die Medien getan.

Nach dem 24. Februar stellten die NATO-Staaten alle derartigen provokativen militärischen Aktivitäten entlang unserer Grenzen abrupt ein – es kam die Erkenntnis, dass Russland zu einer militärischen Antwort fähig ist. Aber es ist auch klar geworden, dass der einzige wirkliche Sicherheitsakteur im Westen die Vereinigten Staaten sind, die jetzt Waffenlieferungen in die Ukraine arrangieren, aber sagen, dass sie nicht versuchen, die Krise zu eskalieren.

Die russische Reaktion auf die Beziehungen der Ukraine zum Westen hat sich immer vor dem Hintergrund anderer Länder des postsowjetischen Raums abgehoben. Die Besonderheit der Ukraine ist, dass sie das einzige Grenzland in Europa ist, das eine potenzielle Gefahr für Russland darstellt: Es hat eine große Bevölkerung, beeindruckende Streitkräfte mit modernen Waffen, viel soziale Energie und die ideologische Motivation, sich Russland entgegenzustellen. Für uns sind die Beziehungen zur Ukraine analog zu Indiens Beziehungen zu Pakistan. Diese beiden Länder wurden gleichzeitig im Prozess des Zusammenbruchs des britischen Empire geboren. Für Pakistan war die Konfrontation mit Indien eine prägende Erfahrung, die das Wesen der Innenpolitik dieses Landes, die zentrale Rolle des Militärs und des Geheimdienstes, und Programme zur Herstellung von Atomwaffen und zur Vorbereitung von Terroristen auf Sabotageakte in Indien. Es führte auch zu ständigen lokalen Grenzkriegen mit Indien und der besonderen Natur außenpolitischer Allianzen.

Die Kosten einer langwierigen Konfrontation mit einer militaristischen Ukraine wären für Moskau erheblich. Nehmen wir zum Beispiel an, dass sich die Vorhersagen des russischen Militärs als richtig herausstellten und die Ukraine innerhalb kurzer Zeit eine „schmutzige Bombe“ entwickeln würde. Gleichzeitig würde der Prozess der Aufrüstung der Armee in vollem Gange bleiben – und nach einiger Zeit würden nicht 120.000 gut bewaffnete Soldaten, sondern 300.000 im Osten des Landes konzentriert sein. Über 40 Millionen Menschen leben im Land, und das Militärbudget der Ukraine beträgt etwa 6 % des BIP; Dieses Niveau der Militärausgaben ist mit dem Israels vergleichbar. Waffen aus dem Westen kamen in großem Umfang ins Land; Westliche Militärausbilder bereiteten die besten ukrainischen Einheiten vor. Hunderttausende Soldaten der Streitkräfte der Ukraine – junge Männer mit Kampferfahrung – nahmen an der sogenannten Anti-Terror-Operation im Donbass teil. Die ukrainische Armee ist nach Russland und der Türkei die drittgrößte in Europa. Das Ziel der militärischen Rückgabe des Donbass und der Krim wurde nie verworfen.

Die Anwendung von Gewalt durch Russland in der Ukraine schafft eine neue Verhandlungsrealität. Die alte Formel westlicher Politiker, dass „Russland auf der falschen Seite der Geschichte steht. Es hat seine eigene Version von Entwicklungen, aber wir werden es ignorieren“, hat seine Bedeutung wirklich erschöpft. Es wurde deutlich, dass dies nicht nur eine „Version der Entwicklungen“ war, sondern eine anspruchsvolle Verhandlungsposition, die darauf abzielte, ein Sicherheitssystem in Europa zu schaffen, das die Interessen Russlands berücksichtigt. Nach einer so groß angelegten Erschütterung wird sich all der Staub legen, der uns zuvor daran gehindert hat, die wirklichen Umrisse der europäischen Sicherheitsprobleme zu verstehen.Wir müssen zugeben, dass das neue Sicherheitssystem in Europa auf gegenseitiger Feindseligkeit beruhen wird. Aber das wird eine Variante der Feindseligkeit sein, die provokatives Verhalten ausschließt. Ein solches Verhalten ist nur in einer Situation möglich, in der niemand glaubt, dass die andere Seite Sie angreifen wird. Nach dem Ausbruch der Feindseligkeiten am 24. Februar gibt es diesen Glauben unter den Nato-Staaten nicht mehr. Einerseits wird dies eine Erhöhung der Militärausgaben der europäischen Staaten und eine Änderung der Geographie der Vorwärtsdisposition von NATO-Streitkräften und -Mitteln mit sich bringen. Sie werden näher an den Grenzen Russlands sein. Auf der anderen Seite wird aber auch die Verantwortung für den Einsatz dieser Kräfte und Mittel zunehmen. Jeder Zwischenfall wird eine Krise provozieren, die nicht den vitalen Interessen der europäischen Staaten entspricht.

