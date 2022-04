Erklärung des Sekretariats des Landesvorstands der DKP Berlin vom 7. April 2022: DKP Berlin verurteilt Angriff auf das Sowjetische Ehrenmal (unsere-zeit.de)

(Foto: Russische Botschaft in Deutschland)

Wir verurteilen den Angriff auf das Sowjetische Ehrenmal im Treptower Park. Mit Hakenkreuzen, Parolen und Schmierereien wurden auf dem Gelände zur Ehrung der gefallenen sowjetischen Soldaten Statuen, Reliefbilder, Stelen sowie der Pavillon der Kolossalstatue geschändet. Ein Teil der Anlage besteht als Soldatenfriedhof, auf dem über 7000 Soldaten verschiedener Nationen gebettet sind, die für die Befreiung Berlins vom Faschismus ihr Leben ließen. Dieser Vorfall aus der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist nur der nächste Schritt: waren es vor einer Woche noch „Verhüllungen mit Planen“, sind es heute Beleidigungen und Beschädigungen. Was kommt danach? Der pogromartigen Hetze gegen russischstämmige Menschen muss entschieden entgegnet werden. Dokumentierte Parolen auf dem Gelände wie; „death to all russians“ (Tod allen Russen) zeigen, wieweit es bereits gediehen ist. Schluss mit der seit Jahren andauernden Geschichtsklitterung hierzulande, Schluss mit der Anfeindung russischsprachiger Menschen.

Gegen Faschismus und Krieg!

