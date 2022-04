Der westliche Imperialismus muss sich seinen Schwächen stellen – Von Manuel Raposo (iacenter.org)

https://iacenter.org/2022/04/02/western-imperialism-faces-its-weaknesses/



Der Autor ist Redakteur des portugiesischen Webmagazins jornalmudardevida.net.

Übersetzung: John Catalinotto.

Die G7 ist sich einig. Der Rest der Welt versucht zu vermeiden, dass er hinter ihnen hergezogen wird.

Ein Schlüsselelement des Propagandakriegs des Westens gegen Russland ist das Argument, dass es sich um eine Konfrontation zwischen Demokratie und Autokratie handelt. Dieses Argument, das über den Ukraine-Konflikt hinausgeht und auch China einbezieht, versucht die Menschen davon zu überzeugen, dass es eine Verschwörung von Diktaturen und Autokratien in der ganzen Welt gibt, deren Ziel es ist, die westlichen demokratischen Regimes zu untergraben und zu stürzen.

Dieser angebliche Kampf für Demokratie und Freiheit ist eine Fassade, die verschleiern soll, was in der Ukraine geschehen ist und was dort jetzt geschieht. Gleichzeitig ist es eine Verdrehung der Tatsachen der letzten 30 Jahre: In Wirklichkeit waren es die westlichen Mächte, die – unter Berufung auf eine moralische Überlegenheit, die niemand sonst anerkennt – überall auf der Welt Aggressionen verübten, die souveränen Rechte von Nationen verletzten, die Freiheit anderer mit Füßen traten und das, was sie Völkerrecht nennen, mit Füßen traten.

Ein Übel, das von innen kommt

Es ist klar, dass diese Propaganda darauf abzielt, die öffentliche Meinung in der westlichen Welt zu mobilisieren. Zu diesem Zweck werden die konkreten Ursachen des Ukraine-Konflikts und die Funktion der NATO-Erweiterung verschwiegen, die Expansionspolitik Washingtons verschleiert und die bisher unbestrittene Vorherrschaft der imperialistischen Mächte über den Rest der Welt verdeckt.

Deutlich wird auch das Bestreben der westlichen Machthaber, von der europäischen und amerikanischen Bevölkerung einen Freibrief für alle kriegsfördernden Maßnahmen zu erhalten, die sie unter dem Vorwand der Verteidigung von Freiheit und Demokratie – oder, wie es die kruden Propagandisten ausdrücken, „unserer Lebensart“ – fördern.

In gewisser Weise offenbart dieses Beharren, wie schwach der demokratische Kitt des Westens ist. Was die westlichen demokratischen Regime untergräbt, sind nicht Angriffe von außen. Es sind vielmehr der materielle Verfall, die sich vertiefende soziale Kluft, die verrottenden Institutionen, die Entleerung des demokratischen Lebens, die sie von innen heraus treffen. Die Beispiele sind für alle sichtbar.

Das Ende des Fortschritts

Die heutigen westlichen Demokratien sind in einer kleinen Zahl von Industrieländern und in einem historisch jungen Zeitraum entstanden. Sie gründeten sich auf ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum (das seinerseits auf der Ausbeutung anderer Völker beruhte), das es den herrschenden Klassen ermöglichte, sich das Schweigen und Entgegenkommen der Mittelschichten zu erkaufen und die Beschwerden der am stärksten ausgebeuteten Bevölkerungsschichten zu unterdrücken.

Die Krise, die aus diesem Wachstum resultiert – d. h. die wirtschaftliche Stagnation seit 2008 – ist der erste Faktor, der die politischen Grundlagen der Regierungen untergräbt und so dazu führt, dass die Regime zunehmend unfähig sind, auf die Forderungen nach sozialem Fortschritt zu reagieren, und dass sie dazu neigen, die öffentlichen Freiheiten immer stärker einzuschränken.

Interessen, nicht Ideale

Die Manipulation der öffentlichen Meinung durch demokratische Regime bedient sich nicht immer der groben repressiven Methoden einer Diktatur, aber sie ist sicherlich effektiver bei der kollektiven Konditionierung von Mentalitäten.

Dies wurde bei den US-Wahlen 2016 und beim Brexit-Referendum im selben Jahr bewiesen, als Experten für die Manipulation der öffentlichen Meinung eingriffen, indem sie persönliche Daten aus sozialen Netzwerken, insbesondere Facebook, nutzten.

Die Vorstellung von der freien Wahl des Wählers in der Verschwiegenheit der Wahlurne hatte noch nie viel mit der Realität zu tun, angesichts der Ungleichheiten, die die Möglichkeiten eines jeden Wählers und die engen Alternativen, die ihm vorgesetzt werden, bestimmen. Aber mit solch ausgeklügelten Eingriffen in das „moderne Leben“ ist sicherlich eine neue Ära in der Technik der öffentlichen Meinungsbildung eingeleitet worden. Sie bietet alles andere als die individuelle Freiheit, die sich die so genannte liberale Demokratie auf die Fahnen geschrieben hat.

Weder Recht noch Gerechtigkeit, nur Gewalt

Wann immer sie auf ernsthaften Widerstand gegen ihre Interessen stoßen, bekämpfen die herrschenden Klassen in den westlichen Demokratien diesen nicht auf der Grundlage von Recht und Gerechtigkeit – sie versuchen, ihn mit aller wirtschaftlichen, politischen und militärischen Gewalt, die sie besitzen, zu zerschlagen.

Invasionen souveräner Länder, Staatsstreiche, tödliche Wirtschaftssanktionen, illegale Gefängnissysteme wie das der USA in Guantánamo, Legalisierung von Folter, Verfolgung von Personen, die es wagen, staatliche Verbrechen anzuprangern, wie Julian Assange, und Ausnahmegesetze unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung sind Waffen, die diese Demokratien ohne zu zögern einsetzen, um ihren Willen durchzusetzen.

Die natürliche Abscheu vor diesen Methoden führt bei den betroffenen Bevölkerungen zu einer Ablehnung dieser besonderen Demokratien, ihrer Führer und in vielen Fällen sogar ihrer Völker, die als Komplizen der Barbareien angesehen werden, die von den Führern begangen werden, die sie gewählt oder akzeptiert haben.

Die Fakten

Wie können nordamerikanische oder europäische Demokratien eine Attraktion für die Menschen in der übrigen Welt sein, wenn sie nur dazu dienen, dass die Wähler der USA oder Europas regelmäßig eine permanente Politik der Unterwerfung von Völkern und Ländern billigen?

Für die Bevölkerungen im Rest der Welt zählen diese Beweise mehr für die Ablehnung des Westens und seiner propagierten moralischen und politischen Werte als die Anschuldigungen gegen die “ imperialen “ Ambitionen von Wladimir Putin oder Xi Jinping.

Wiederkehr des Faschismus

Der Kommandeur des Asow-Bataillons hat selbst bestätigt, dass bis zu 20 Prozent seiner Soldaten überzeugte Nazis sind. Hier in der Ukraine.

Das Erstarken rechtsextremer Kräfte von Europa bis zu den USA ist eine Folge der sozialen Krise, die den kapitalistischen Westen erfasst hat, und ein Beispiel dafür, dass die demokratischen Institutionen nicht in der Lage sind, die Arbeiterklasse (sowohl die einheimische als auch die zugewanderte) vor den Angriffen des Faschismus zu schützen. Im Gegenteil, sie unterstützen diese Kräfte und sehen in ihnen sogar eine Waffe der letzten Instanz zur Verteidigung der Macht der herrschenden Klassen.

Die Toleranz, mit der die Europäische Union die Halbdiktaturen in Mitgliedsstaaten wie Ungarn oder Polen betrachtet, zeigt, wie durchlässig die Grenze zwischen den sogenannten „liberalen“ Demokratien und den sogenannten „illiberalen Demokratien“ ist. * Letzteren Begriff mussten die Vordenker der EU verwenden, um in ein und derselben politischen Union das eine und das Gegenteil zu vereinen.

* Die Kritik hier an Ungarn und Polen ist verkürzt und verzerrt. Die beiden Länder unterscheiden sich sowohl innen- als auch in ihrem außenpolitischen Agieren. Ihre Unterschiede mit und Ähnlichkeiten zu den übrigen EU-Staaten differieren. An dieser Stelle kann das nicht weiter erörtert werden.

Der Aufstieg von Donald Trump zum Präsidenten des mächtigsten und am weitesten entwickelten Landes der Welt, das sich der ausgefeiltesten Demokratie auf dem Planeten rühmt, kann nicht als eine bloße extravagante Episode, sondern als eine latente Tendenz in allen imperialistischen Ländern betrachtet werden. Die Ablösung Trumps durch Präsident Joe Biden, der als sein Gegenspieler dargestellt wird, zeigt dem Rest der Welt mehr Kontinuität als Bruch, und in vielerlei Hinsicht sogar eine Verstärkung der Aggressivität der USA.

Welche Freiheit und welche Demokratie?

Die Völker des Westens haben sich so sehr daran gewöhnt, ihre Freiheit und ihre demokratischen Regime nach dem Ritual der Wahlen zu beurteilen, dass sie sich nicht mehr fragen, ob sie überhaupt eine echte Demokratie haben und eine echte Freiheit genießen.

Sie wissen nur noch, dass ihre persönlichen und kollektiven Bedürfnisse immer mehr ausgehöhlt werden, dass die Politiker, die an die Regierung gewählt werden, immer dieselben herrschenden Kräfte vertreten und dass die demokratische Macht letztlich das Monopol einer allmächtigen Bourgeoisie ist, die ihre Privilegien nicht aufgeben will.

Und sie wissen, dass die wirtschaftliche Entwicklung (oder das Fehlen einer solchen) von Jahr zu Jahr zu größeren sozialen Ungleichheiten führt. Aus diesem Grund wendet sich ein großer Prozentsatz der Bürger von den Wahlen ab, weil sie darin keine Möglichkeit sehen, ihren Willen zum Ausdruck zu bringen.

Welche demokratische Legitimität kann sich eine gewählte Macht unter diesen Bedingungen anmaßen, außer der „Legitimität“, die sich aus der Macht ergibt, die sie besitzt?

Eine „freie Wahl“ … manipuliert

Der Westen – der im Grunde die Bedingungen für den Ausbruch des Krieges geschaffen hat und alles daran setzt, ihn auf Kosten der Ukrainer zu verlängern – will dem Konflikt einen idealistischen Anstrich geben: Demokraten gegen Autokraten, Zivilisation gegen Barbarei, gute Menschen gegen Verbrecher. Dieser Versuch, das eigene Handeln ideologisch zu verbrämen, soll die Interessen verdecken, die in dem Konflikt eine Rolle spielen.

Die Militärhilfe für das ukrainische Regime zielt nicht darauf ab, einen dieser Werte zu verteidigen. Indem sie es vermieden haben, direkt in den Krieg einzutreten, haben die USA und die EU eine defensive militärische Haltung eingenommen und es ihnen überlassen, zu versuchen, die Russische Föderation in einen Sumpf zu stürzen und sie so weit wie möglich zu zermürben. In diesem Sinne ist der Konflikt auf Seiten der USA und der feigen Europäer ein weiterer Stellvertreterkrieg, jetzt nicht mehr in fernen Ländern, sondern auf europäischem Boden und mit den Ukrainern als Kanonenfutter.

Das Blatt wendet sich

Es stimmt, dass die russische Invasion von einer großen Mehrheit in der UN-Vollversammlung verurteilt wurde. Doch dies als einen Sieg der „freien Welt“ gegen die „Tyrannei“ zu betrachten, würde zu viel Zweckoptimismus auf Seiten des Westens erfordern. Tatsächlich kann diese formale Verurteilung nicht losgelöst von einer anderen

Tatsache gesehen werden: Die Länder, die die überwältigende Mehrheit der Weltbevölkerung repräsentieren, weigerten sich, die von den Amerikanern und Europäern verhängten Sanktionen gegen Russland mitzutragen. Dies bedeutet, dass die formale Verurteilung nicht mit der von den USA und der EU angestrebten praktischen Verurteilung übereinstimmt.

Wenn die von den westlichen Demokratien gepredigten Werte in der Ukraine auf dem Spiel stünden und vom Rest der Welt als universelle Werte angesehen würden, würden die Länder des so genannten globalen Südens sicherlich anders reagieren. Doch mehr als die Hälfte der Welt hat die Sanktionen nicht unterstützt, weil sie keinen vernünftigen Grund sah oder kein Interesse daran hatte, sich auf die Seite der USA und der EU zu stellen.

Diese Mehrheit der Welt in ihrer Vielfalt erkennt den Kern der Sache: Die bisher unumstößliche Macht der imperialistischen Staaten wird in Frage gestellt, sowohl durch Chinas wirtschaftliche Größe als auch durch Russlands militärische Stärke und politische Entschlossenheit. Und es ist dieser Umbruch, auf den die Mehrheit der Völker der Welt setzt.

