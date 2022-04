Ukraine: Der Hund, der nicht bellt – Von Larry Johnson (sonar21)

https://sonar21.com/the-dog-that-aint-barking-in-ukraine/

6. April 2022

Erinnern Sie sich noch, als britische Verteidigungsquellen vorhersagten, dass Russland in 14 Tagen am Ende sein würde? Das war damals am 23. März:

Russische Streitkräfte könnten nur noch „zehn bis 14“ Tage lang ihre volle Kampfkraft aufrechterhalten, hieß es am Vorabend aus hochrangigen britischen Verteidigungskreisen. Danach würden Putins Männer Mühe haben, den Raum zu halten, den sie den ukrainischen Truppen bereits abgenommen haben.

Aus britischen Verteidigungskreisen verlautet, dass Kiew Moskau „auf der Flucht“ habe und die russische Armee nur noch zwei Wochen vom „Kulminationspunkt“ entfernt sein könnte – danach „dürfte die Stärke des ukrainischen Widerstands größer sein als die russische Angriffskraft“. Der Vormarsch in der Ukraine wurde bereits gestoppt, da Moskaus Personal knapp wird.

Anscheinend hat General Milley, der Vorsitzende der Generalstabschefs, die Mitteilung nicht erhalten. Dem Repräsentantenhaus erzählte er diese Woche eine andere Geschichte:

„Es ist noch ein bisschen früh. Auch wenn der Krieg schon mehr als einen Monat andauert, ist noch viel vom Bodenkrieg in der Ukraine übrig“, fügte er hinzu. „Aber ich glaube, dass es sich um einen sehr langwierigen Konflikt handelt, und ich denke, dass er zumindest in Jahren gemessen wird. Ich weiß nicht, ob es ein Jahrzehnt ist, aber auf jeden Fall Jahre.

Mit anderen Worten: Keiner weiß, wie lange. Ich gebe zu, ich war kein guter Prophet. Ich war anfangs zu optimistisch. Ich nahm an, dass Russland seine „Spezialoperation“ mit mehr Truppen startete, als es tatsächlich tat. Ich habe mich also auch geirrt. Ich brauchte eine Weile, um zu erkennen, dass Russlands Plan nicht darin bestand, konventionell vorzugehen und Städte zu besetzen. Schließlich hörte ich auf Putins Worte und akzeptierte seine Ansicht, dass das Ziel die Entmilitarisierung der Ukraine und die Beseitigung der Nazi-Minderheit ist, die zu viel Macht über eine schwache Regierung ausübt.

Das bringt mich zu meiner Hunde-Analogie. Wenn Ihnen gesagt wird, dass ein wilder Hund in einem Haus ist und Sie kein Bellen hören, selbst wenn Sie an die Tür klopfen, gibt es mehrere Möglichkeiten:

– Es gibt keinen Hund.

– Der Hund hat einen tiefen Schlaf.

– Der Hund ist nicht zu Hause, wird aber bald wiederkommen.

Die Menschen im Westen werden täglich mit atemlosen Berichten über den wilden ukrainischen Hund gefüttert, der die Russen angreift, aber ich höre und sehe keinen Hinweis auf das große Bellen. Gibt es keinen Hund? Schlafen die Ukrainer? Oder warten sie auf den richtigen Zeitpunkt? Bedenken Sie Folgendes:

– Horden westlicher Journalisten wurden nach Butscha geschleust, um die Schrecken einer angeblichen russischen Gräueltat zu dokumentieren, aber ich habe keinen dieser Journalisten an der Front mit den Ukrainern gesehen, die tatsächlich gegen die Russen kämpfen.

– Russland hat Dutzende von Flugplätzen, Militärbasen und Nachschubdepots mit luftgestützten Cruise Missiles und anderen landgestützten Hyperschallraketen beschossen, aber die westlichen Reporter sind stumm.

– Russland hat den größten Teil von Mariupol unter seiner Kontrolle, und nur auf der russischen Seite eingebettete Reporter berichten darüber (und zwar von der Front aus).

– Die mutmaßliche Gräueltat, die in Mariupol aufgedeckt wurde, wurde erst am 2. April gemeldet, soll aber bereits in den zwei Wochen zuvor verübt worden sein. Warum haben die US-Geheimdienste nicht vor dem 2. April darüber berichtet? Die USA verfügen über hervorragende Möglichkeiten, das Geschehen auf dem Boden mit Hilfe von Satelliten zu erfassen. Sie können auch die russische Militärkommunikation abfangen, z. B. Befehle zur Hinrichtung von Zivilisten oder zur Säuberung einer Stadt. Glauben Sie, dass General Milley und seine Pressesprecher gezögert hätten, diese Propagandatrommel zu rühren? Das ist ein Hund, der nicht gebellt hat.

– Es ist auch erwähnenswert, dass in den Vorstädten rund um Kiew, die angeblich von den Russen zurückerobert wurden, keine Berge von zerstörten russischen Panzern oder tote Russen zu sehen waren, die die Landschaft übersäten.

– Wir haben brutale Bilder von ukrainischen Truppen gesehen, die russische Gefangene ermorden. Es war so schlimm, dass selbst ukrainische Offizielle im Fernsehen das Vorgehen anprangern mussten.

Eine Nachrichtensperre, vor allem auf ukrainischer Seite, wäre eine Sache, wenn die Stromnetze, die das Land mit Strom versorgen, ausgelöscht wären. Das sind sie aber nicht. Die Lichter sind noch an. Auch das Internet scheint in den meisten Teilen des Landes noch zu funktionieren. Wenn die Ukrainer bewaffneten und gepanzerten russischen Einheiten das Leben schwer machen würden, würde ich ein oder zwei Tweets von Nichtkämpfern in der Region erwarten. Doch davon ist nichts zu hören.

Die Zerstörung der Öldepots überall in der Ukraine durch die Russen ist nicht zu übersehen. Diese Angriffe bedeuten, dass die Fähigkeit der Ukraine, Treibstoff zu liefern, stark beeinträchtigt ist. Wenn es Treibstoff gibt, stehen die Ukrainer vor der gewaltigen Aufgabe, ihn zu der im Donbass eingeschlossenen Armee zu transportieren. Die russische Luftkontrolle verschafft den Russen einen entscheidenden Vorteil, da sie in der Lage sind, Nachschubkolonnen zu vernichten.

Lebensmittel, Treibstoff und Munition für die Waffen sind für eine Armee entscheidend, um im Feld kampffähig zu bleiben. Auch das ist ein Hund, den ich nicht bellen höre. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Ukraine in der Lage war, die festgefahrene Armee, die von den Russen umzingelt zu werden droht, mit Nachschub zu versorgen.

Wenn den Ukrainern ein Nachschubwunder gelingt, haben sie vielleicht eine Chance, Russlands Absicht, die Region zu sichern, zu verzögern oder sogar zu vereiteln.

Aber die Ukraine hat ein größeres Problem. Die Kontrolle Russlands über die Südküste der Ukraine bedeutet, dass keine Importe oder Exporte mehr möglich sind:

Die Ukraine ist einer der größten Getreideexporteure der Welt und belädt Containerschiffe, die 12 % des weltweiten Weizenangebots und 16 % des Maisangebots transportieren.

Dieses Geschäft ist für die absehbare Zukunft erledigt. Und die ukrainischen Bauern gehen nicht auf die Felder, um zu pflanzen. Die ukrainische Armee hat auf vielen Feldern explosive Minen gelegt. Lkw-Konvois und Eisenbahnwaggons, die nach Polen gehen, können den Verlust von Containerschiffen, die von Odessa und Mariupol aus fahren, nicht ausgleichen.

Und dann ist da noch die Importseite der Leiste. Hier sind die zehn wichtigsten Einfuhren der Ukraine:

1. Mineralische Brennstoffe einschließlich Öl: 7,8 Mrd. USD (14,4 % der Gesamteinfuhren)

2. Maschinen, einschließlich Computer: 6,1 Mrd. US$ (11,3%)

3. Kraftfahrzeuge: 5,5 Mrd. US$ (10,2%)

4. Elektrische Maschinen und Geräte: 5,4 Mrd. $ (9,9%)

5. Pharmazeutische Erzeugnisse: 2,52 Mrd. $ (4,7%)

6. Kunststoffe, Kunststoffartikel: 2,48 Mrd. $ (4,6%)

7. Sonstige chemische Erzeugnisse: 1,3 Mrd. $ (2,5%)

8. Optische, technische und medizinische Geräte: 1,2 Mrd. $ (2,3%)

9. Eisen, Stahl: 1 Mrd. $ (1,9%)

10. Gummi, Gummiwaren: 927,6 Millionen Dollar (1,7%)

Die Häfen sind nicht für den Handel geöffnet und die Ukraine hat keine Marine mehr. Daher hat die Ukraine keine Möglichkeit, sich aus dem Würgegriff Russlands über ihre Hafenstädte zu befreien, es sei denn, die NATO beschließt, einzugreifen. Dies bedeutet für die Ukraine nichts Geringeres als den wirtschaftlichen Ruin.

Vergleichen Sie die hysterischen Äußerungen des ukrainischen Ministers Zelensky mit dem stoischen Schweigen von Putin. Ich habe keine Anzeichen dafür gesehen, dass Putin in Panik gerät. Nicht er (sondern Zelenski) bettelt um ein militärisches Eingreifen des Westens, ohne zu bedenken, welche Folgen diese Bitte für das Überleben seiner Regierung hat. Ungeachtet der hitzigen, kriegerischen Tiraden des senilen Joe Biden scheinen die militärischen Befehlshaber der USA und der NATO zu verstehen, dass Russland es todernst meint, wenn westliche Flugzeuge, Panzer oder Truppen es wagen, in die Ukraine einzudringen. Wird diese Grenze überschritten, sind Atomwaffen im Spiel.

General Milley irrt sich. Das wird nicht Jahre dauern. Die Ukraine hat nicht die wirtschaftlichen Mittel, um zu überleben, selbst wenn es im Osten zu einer militärischen Pattsituation kommt. Ich schätze, Milley war zu sehr mit dem Studium von Eigennamen beschäftigt, als dass er sich die Zeit genommen hätte, das wirtschaftliche Desaster zu bedenken, das der Ukraine bevorsteht. In sechs Monaten, wenn er so lange durchhält, wird Zelensky nicht mehr um Kugeln betteln. Er wird um Brot bitten.

