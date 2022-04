Schändung von Thälmann-Monument – Auf den Sockel des Monuments wurde der Schriftzug »Der Kreml soll brennen« geschrieben (junge Welt)

Berlin. Das Ernst-Thälmann-Denkmal in Prenzlauer Berg ist geschändet worden. Auf den Sockel des Monuments wurde der Schriftzug »Der Kreml soll brennen« geschrieben, berichtete der Tagesspiegel am Dienstag abend. Die Einsatzkräfte hätten einen Teil der Worte unkenntlich gemacht, teilte die Polizei mit. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen. Ende März hatte das Bezirksparlament Pankow einen Antrag der CDU abgelehnt, das Denkmal des von den Nazis ermordeten Kommunisten und Kriegsgegners ausgerechnet unter Verweis auf Russlands Krieg gegen die Ukraine einzuschmelzen. (jW)

