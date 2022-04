Provokation mit Giftstoffen von Ukraine vorbereitet

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkow hat im Rahmen eines Briefings erklärt, dass ukrainische Spezialdienste eine große Provokation mit giftigen Substanzen in der Stadt Perwomaiski in der Region Charkow vorbereiten.

Ukrainische Spezialdienste sollen demnach ein Lager mit 120 Tonnen Chlor in der Region Charkow sprengen und diesen Angriff Russland unterstellen, hieß es weiter. Wiederum sollen russische Streitkräfte in der Region Charkow eine Treibstoffbasis und eine Ansammlung von im Ausland hergestellter militärischer Ausrüstung und Waffen bereits zerstört haben

