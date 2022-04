Das Militärbündnis Aukus richtet sich eindeutig gegen Chinas wachsenden Einfluss in der pazifischen Region. Entwicklung von Hyperschall-Waffen ist geplant.

Australien wird der Erwerb von nuklearbetriebenen U-Booten ermöglicht.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related