Li Xin, die Moderatorin der Talkshow „The Point“ beim chinesischen TV-Sender CGTN: „Was ist falsch an den „staatlichen Medien“ Chinas? Was ist falsch an einer Demokratie nach chinesischem Vorbild? Wenn das System liefert, muss es doch Vorzüge haben.“

