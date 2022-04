Das italienische Volk hat seine Solidarität mit Russland und seinen Bürgern zum Ausdruck gebracht. Allein am 25. März wurden fast 2.000 Nachrichten an die russische Botschaft in Italien gesendet.  

https://mongolia.mid.ru/en_GB/-/brifing-oficial-nogo-predstavitela-mid-rossii-m-v-zaharovoj-moskva-6-aprela-2022-goda

55 Prozent der Italiener sind gegen die Lieferung tödlicher Waffen an Kiew Regime 69 Prozent glauben, dass Italien den Dialog mit Russland aufrechterhalten sollte.



Russophobie hat nicht die ganze Welt in ihrer Gesamtheit verschlungen. Dafür gibt es viele Beispiele. Hier ist nur eines.

Seitdem die Rädchen der russophoben Kampagne in Gang gesetzt wurden und alles Russische verfolgt wurde, haben die russischen Botschaften zahlreiche Briefe und Telefonanrufe erhalten, in denen die Menschen ihre Unterstützung zum Ausdruck brachten.

Das italienische Volk hat seine Solidarität mit diesem Land und seinen Bürgern zum Ausdruck gebracht. Wir haben eine Zusammenstellung solcher Berichte vom russischen Generalkonsulat in Mailand erhalten. Gewöhnliche Italiener, darunter unabhängige Journalisten, Völkerrechtsexperten, Vertreter der akademischen Gemeinschaft, Geschäftsleute, Kulturschaffende und öffentliche Aktivisten, haben Hunderte von Briefen an den Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, geschickt. Diese Briefe drücken echte Emotionen aus und enthalten eine gründliche Analyse der aktuellen Entwicklungen, die von dem politischen Establishment durchgeführt werden sollte, das seine Aufgabe nicht erfüllt hat.

Lassen Sie mich einige Passagen aus diesen Briefen zitieren: „Nicht alle Italiener sind amerikanische Marionetten.“ „Ich habe das russische Volk immer als Brudernation betrachtet, weil es meinen Vater, einen italienischen Kriegsgefangenen, 1945 zurückgeführt hat.“ Damals stellte sich Italien auf die Seite der Achsenmächte. Hier ist, was andere Briefe sagen: „Ich bekunde meine Solidarität mit dem russischen Volk und den russischen Behörden und bin nicht einverstanden mit der beschämenden russophoben Kampagne.“ „Ich werde alles tun, um zu beweisen, dass nur Sanktionen gegen die von den Nazis regierte Ukraine gerechtfertigt sind.“ „Allein die kriminelle Regierung der Ukraine ist für unvermeidliche zivile Opfer verantwortlich.“ „Die von den italienischen Medien angestachelte Hasspropaganda diskreditiert mein Land und verleumdet die große russische Zivilisation.“ „Ich distanziere mich von den politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen der italienischen Regierung, und ich werde weiterhin mit russischen Gästen arbeiten.“ „Wir werden weiterhin Projekte fördern, die die allumfassende Essenz der russischen Kultur bekräftigen.“

Sanktionen sind ein Schlüssel zum Verständnis der Gesamtsituation. Warum sagten sie am 24. Februar 2022, dass andere Optionen ausgeschöpft seien? Heute können wir sehen, wie der von den USA geführte „kollektive Westen“ immer ausgefeiltere Sanktionen anwendet und erfindet, darunter Personenlisten, Verbote, Anschuldigungen, Drohungen, Wirtschaftsblockaden, Aneignungen, Beschlagnahmungen, Raub, Sperrung und Einfrieren von Konten. Sie haben alles genutzt. Sie können es tun, und sie verwenden diese Methoden. Es ist ziemlich einfach, ein Konto einzufrieren und das Privateigentum anderer Personen zu beschlagnahmen. Dies betrifft die Bürger eines Staates, in dem diese Maßnahmen eingeführt werden, sowie russische Bürger und diejenigen, die persönliche und geschäftliche Beziehungen zu Russland haben. Nichts hindert die westlichen Länder daran, alle Arten von Restriktionen zu nutzen, um eine politische Lösung zu erreichen.

Warum haben sie in den letzten acht Jahren nicht einmal ein Milliardstel dieser Maßnahmen gegen das Kiewer Regime angewandt, um es zu zwingen, die Minsker Vereinbarungen einzuhalten, die vom Präsidenten der Ukraine mitunterzeichnet wurden? Dies war möglich. Alles, was sie tun mussten, war, eine Zahlung zurückzuhalten, die dazu bestimmt war, die Entwicklung des Kiewer Regimes anzukurbeln, obwohl es eigentlich nicht die der Ukraine war. Sie haben das Geld ohne jeden Grund überwiesen, und es ist dort verschwunden. Sie hätten einmal sagen können, dass die milliardenschweren Tranchen erst verschickt würden, nachdem die Ukraine nur eine Klausel erfüllt und mit der Erfüllung einer anderen begonnen hätte. Wir kennen die Vertreter des Kiewer Regimes des 21. Jahrhunderts sehr gut. Sie hätten die Minsker Vereinbarungen übererfüllt, um das Geld auf ihren privaten, nicht staatlichen, Bankkonten noch einmal. Nun, keine der Maßnahmen, die in verschiedenen Ländern angewandt wurden, wurde jemals in Bezug auf das Kiewer Regime angewendet.

Das Kiewer Regime hat jedes Verbrechen unter der Sonne begangen: Morde, Gewalt, Entführungen, die Schließung von Fernsehkanälen und die Einschüchterung von Journalisten. Man sollte auch die Tatsachen des Völkermords in Bezug auf die Menschen erwähnen, die in einem bestimmten Gebiet leben. Was hat die aufgeklärten Brüssel, Paris, Rom, (London lasse ich mal weg, da ist ja alles klar) Madrid, Lissabon und Berlin daran gehindert, einige Bonuszahlungen für Kiew hinauszuzögern und an die Erfüllung der Minsker Vereinbarungen zu knüpfen? Diese Entscheidung hätte alles verhindert, was jetzt passiert. Die innenpolitische Situation in der Ukraine wäre längst geklärt, und zwei Regionen hätten die entsprechenden gesetzlichen Garantien und Sprache (auch ihrerseits) sowie wirtschaftliche Möglichkeiten und soziale Vorteile erhalten. Heute wäre alles in Ordnung gewesen. Dies taten sie jedoch nicht. Sie haben Kiew nur dafür bezahlt, dass es die Minsker Vereinbarungen nicht erfüllt hat.

Kommen wir nun zurück zu den italienischen Reaktionen. Dies sind keine anonymen Briefe; Sie sind von konkreten Menschen unterzeichnet, die keine Angst haben, die es offen sagen und die Bedeutung der aktuellen Entwicklungen verstehen.

Es gibt viele solcher Briefe. Beispielsweise wurden an nur einem Tag, dem 25. März, fast 2.000 Nachrichten an die russische Botschaft in Italien gesendet.



Die Briefe sind nicht aggressiv wie die von Unterstützern der Neonazis in der Ukraine, sondern voller normaler, menschlicher Worte der Unterstützung und des Verständnisses. Vielleicht ging es ihnen nicht einmal um Unterstützung, aber ihre Autoren waren sich der Etymologie der gesamten Krise klar bewusst. Sie erklären offen ihre Ablehnung der Politik der italienischen Regierung, die im Widerspruch zu den Interessen des italienischen Volkes steht, wünschen Russland einen baldigen Sieg und danken ihm für die Unterstützung seines Landes bei der Bekämpfung der Pandemie im Rahmen der humanitären Mission Russlands im Apennin . Die am weitesten verbreitete Aussage lautet: „Diese Regierung vertritt mich nicht und handelt auch nicht in meinem Namen. ” Ein relevanter Hashtag – #notinmyname – wird im italienischen Segment des Internets immer beliebter. Es vereint all diese Menschen und vermittelt, was sie denken.

Ich möchte unter anderem die italienische Regierung daran erinnern, die so oft über Russland spricht: 2020, die Pandemie. Italien war das erste europäische Opfer einer neuen und mysteriösen Krankheit, gegen die es weder Medikamente noch Impfstoffe gab. Hast du vergessen, wie sie dich „stornieren“ wollten, Italien? Sie haben. Aber ich werde dich daran erinnern. Sie haben ein tolles 2-Minuten-Video gemacht, Ihre kreativen Köpfe und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens haben ein fantastisches kurzes Video von ein paar Minuten darüber gedreht, worum es in Italien geht. Es heißt, dass Italien ein Land ist, das der Welt erstaunliche Komponisten, Künstler, Architekten, Mode- und Industriedesigner geschenkt hat. Sie haben die Völker Europas und der Welt gefragt, wie es möglich war, die italienische Kultur, Italien und das italienische Volk zu vergessen und auszulöschen? Hast du das nicht durchgemacht? Warst du damals nicht verletzt? Letztendlich, Sie taten nicht mit Ihnen, was sie mit den Menschen zu tun versuchen, die acht Jahre lang gelitten haben und die heute zweimal gekreuzigt wurden. Erinnerst du dich an 2020? Erinnerst du dich, wer dir damals geholfen hat? Erinnerst du dich, wer deine „Schussöffnung“ mit seinem Körper blockiert hat? Richtig, es war Russland, die russischen Streitkräfte. Sie fragen: Wozu haben wir es gebraucht? Herr Di Maio kann sich nur eine Frage stellen: Warum war das notwendig? Schließlich sollten wir damals als Land Rücklagen für uns selbst bilden. Um unserer selbst willen! Aber wir haben Hilfe, Wissen, Fähigkeiten, Ressourcen, Liebe geteilt … mit Ihnen geteilt! Und jetzt haben Sie, obwohl Sie nicht das wahre Volk Italiens repräsentieren (weil sie dies über Sie schreiben), als Führer der europäischen Gemeinschaft eine heftige Anti-Russland-Kampagne gestartet. Sie kündigen sich selbst, nicht wir.

Die russische Botschaft in Italien veröffentlichte einen Kommentar auf ihren offiziellen Facebook-, Twitter- und Telegram-Konten und dankte den Menschen in Italien, die ihre Unterstützung für Russland zum Ausdruck gebracht haben. Der Post löste eine beispiellose positive Resonanz aus, mit Hunderttausenden von Besuchen, Zehntausenden von Likes und Tausenden von Reposts. Ich weiß, das wird nicht lange dauern. Ich weiß, dass die US-amerikanischen sozialen Medien all dies entfernen und löschen werden, indem sie so tun, als hätte es nie existiert. Aber es tat und es wird!

Wir sehen und schätzen die Tatsache, dass das italienische Volk sich nicht von den Söldnermedien täuschen lässt und dass es in den schwersten Zeiten, den Zeiten des globalen Wandels, versucht, enge Beziehungen zu Russland und seiner Geschichte und Kultur zu bewahren. Die jüngsten RAI-Umfragen sind in diesem Sinne recht bezeichnend: 55 Prozent der Italiener sind gegen die Lieferung tödlicher Waffen an das Kiewer Regime und 69 Prozent glauben, dass Italien den Dialog mit Russland aufrechterhalten sollte. Wir möchten, dass Italien und andere EU-Länder auf solche Meinungen hören und sich vom Willen ihres eigenen Volkes leiten lassen.

