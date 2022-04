In Griechenland gab es am 6. April einen Generalstreik, der die Verweigerung der Teilnahme am Krieg auf Seiten der NATO forderte

https://infoprof.su/v-grecii-proshla-vseobshhaja-zabastovka-s-trebovaniem-otkaza-ot-uchastija-v-vojne-na-storone-nato/



In Griechenland fand am 6. April ein landesweiter Generalstreik statt, während dessen mehr als 60 Kundgebungen und Demonstrationen im ganzen Land stattfanden.

Die Klassengewerkschaften sind am Arbeitsplatz und auf den Straßen und übermitteln bis zum letzten Moment den Aufruf zum Erfolg des Generalstreiks vom 6. April.

Die Bündnisse forderten:

Keine Teilnahme unseres Landes am imperialistischen Krieg!

Und das alles im Kampf gegen Inflation und Besteuerung!

Um das Einkommen der Arbeiterklasse zu schützen!

Für Tarifverträge mit deutlicher Lohnerhöhung!

Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen zum Landestarifvertrag!

Als Ausgangspunkt für die Anhebung des Mindestlohns werden 825 Euro in Form eines Mindestbruttolohns gefordert. Wiederherstellung von Zugewinnen und Rechten wie Beginn eines besseren Vertrags, Sonntagsurlaub, Überstundenvergütung, 13. und 14. Gehalt im öffentlichen Sektor usw.

Auch PAME fordert eine generelle Arbeitszeitverkürzung, von 7 Stunden – 5 Tage – 35 Stunden die Woche und stabile Arbeit mit Rechten. Aufhebung der Mehrwertsteuer auf Konsumgüter. Abschaffung der ENFIA-Wohnungssteuer und deutliche Senkung der Gemeindegebühren für Arbeitnehmerhaushalte.

Reduzierung der Strom- und Gaspreise um 50 % und Abschaffung der Kraftstoff- und Energiesteuern im Allgemeinen. Schuldenerlass, nicht in Form von Aufkäufen und Auktionen für Arbeiter und arme Haushalte. Anwerbung von Personal mit festen Arbeitsplätzen und Rechten in den Bereichen Gesundheit, Wohlfahrt, Bildung, Kommunalverwaltung und Zivilschutz.

Panhellenische kämpfende Arbeiterfront PAME

