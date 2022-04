Die reaktionäre Geschichte der NATO – Von Sara Flounders (Workers World)

Von Sara Flounders

Das von den USA kommandierte Militärbündnis mit dem Namen North Atlantic Treaty Organization – NATO wurde am 4. April 1949 gegründet. Seine Initialen beschreiben seine frühe geografische Reichweite, verschleiern aber die Absichten der NATO und wie die NATO gehandelt hat, zuerst von 1949 bis 1991 und später von 1991 bis hinein in die Gegenwart.

Von Moment ihre Gründung an war die NATO ein aggressiver Militärapparat zur Koordinierung der Polizei, des Militärs und der Geheimdienste der zehn westeuropäischen Gründungsmitgliedsländern (plus den USA und Kanada) unter US-Kommando. Die stetige Expansion der NATO in den letzten 30 Jahren ist mit ihrem ursprünglichen Zweck als imperialistische Waffe gegen die Arbeiterklasse verbunden.

Das 1991 gebrochene Versprechen von US-Außenminister Baker, das von vielen anderen westlichen Politikern wiederholt wurde, gegenüber dem sowjetischen Ministerpräsidenten Gorbatschow, dass „die NATO sich keinen Zentimeter nach Osten ausdehnen würde, wenn es zur Wiedervereinigung Deutschlands kommen würde“, wird heute oft in Diskussionen über die Einkreisung zitiert Russland und als die Wurzel des Krieges in der Ukraine.

Es muss verstanden werden, warum sich die NATO ausgeweitet hat? Warum war die NATO-Erweiterung unvermeidlich?

Die NATO expandierte, weil die kapitalistischen Märkte expandierten. Die Niederlage des Sozialismus in Osteuropa und die Zerstückelung der Sowjetunion und die Versteigerung ehemals verstaatlichten öffentlichen Eigentums und Industrien war nur mit einer Vollstreckungsorganisation möglich.

So wie die USA als Zentrum des Finanzkapitals vom größten repressiven Staatsapparat, der größten internen Polizei und dem größten Gefängnissystem der Welt zusammengehalten werden.

Das Gründungsprinzip der NATO bestand darin, eine starke militärische, politische und wirtschaftliche Präsenz der USA in Europa sicherzustellen. Es gab keinen Plan, die militärische Besetzung Europas durch die USA zu beenden. Sein erklärtes Ziel war von Anfang an ein Militärbündnis gegen die Sowjetunion .

Die NATO behauptete, ein kollektives Sicherheitsarrangement gegen die sowjetische Expansion zu sein, obwohl die Sowjetunion kaum expandierte. Diese wurde durch den Zweiten Weltkrieg verwüstet und hatte die überwältigende Mehrheit der Verluste an Menschenleben (27 Millionen) und an Industriekapazitäten erlitten. Über 700 Städte und Gemeinden waren völlig zerstört. Flüchtlingslager und Rationierung bestimmten den Alltag.

Die Grenze zwischen zwei Gesellschaftssystemen

Aber die Tatsache, dass die Sowjetunion überlebt hatte, war eine Bedrohung für die Kapitalistenklasse.

In allen von der Roten Armee von Nazideutschland befreiten Ländern Osteuropas versuchten Arbeiterorganisationen, die Gesellschaft neu zu organisieren. Nur indem sie sich auf nichtkapitalistischer Basis organisierten, konnten sie ihre Länder vor der Übernahme durch den westlichen Imperialismus schützen.

Der frühere britische Premierminister Winston Churchill hatte 1946 in Missouri diese Entwicklung angeprangert und dies als Eisernen Vorhang bezeichnet, der Europa spalte. Seine Rede war ein Aufruf, jeglichen wirtschaftlichen Handel und jede technologische Hilfe für die gesamte Region, die die Rote Armee befreit hatte, abzuriegeln.

Sozialismus in Westeuropa?

Die kapitalistische Vorherrschaft in Westeuropa war in Frage gestellt. Was als sowjetische Expansion, bevorstehende sowjetische Invasion, die Rote Angst (mit einem Medienrummel, der dem heutigen gegen Russland entspricht) bezeichnet wurde, war der wachsende Einfluss der Arbeiterbewegungen in Westeuropa.

Die organisierte Macht der Arbeiterklasse und der kommunistischen Parteien wuchs schnell in den nationalen Parlamenten, Stadträten und mächtigen Gewerkschaften im vom Krieg zerrütteten Westeuropa, insbesondere in Italien und Frankreich. Kommunisten waren in den Jahren der deutschen Besatzung die größte Kraft im Widerstand gegen die Nazis gewesen.

In Griechenland kämpfte die Kommunistische Partei, die den antifaschistischen Widerstand angeführt hatte, offen um die Staatsmacht. Von 1945 bis 1949 war die aktive Intervention der USA und Großbritanniens im Bürgerkrieg in Griechenland, die Ausrüstung und Hilfe bei der Koordinierung der schwachen rechten und monarchistischen Kräfte, entscheidend für die Niederlage der griechischen Arbeiterbewegung.

Dieser Bürgerkrieg trug dazu bei, die westeuropäische herrschende Klasse davon zu überzeugen, den USA in eine kontinentale militärische Organisation der Kapitalistenklasse zu folgen.

Ein Sicherheitsschirm für den Kapitalismus

Die NATO wurde als Sicherheitsschirm der westeuropäischen imperialistischen Staaten verstanden. Sie hatte seit ihrer Gründung eine konsolidierte Kommandostruktur mit dem US-Militär an der Spitze.

Kommandant dieses neuen Militärbündnisses war US-General Dwight D. Eisenhower, der erste Supreme Allied Commander Europe (SACEUR). Die von den USA kommandierte NATO und der Marshallplan von US-Krediten und Investmentfonds stabilisierten zusammen den Kapitalismus in Westeuropa und sicherten die Vorherrschaft der US-Konzerne.

Die industrielle Kapazität vor dem Zweiten Weltkrieg lag in weiten Teilen der Welt in Trümmern. Militärische Sicherheit war der wesentliche Klebstoff in Westeuropa, der die wirtschaftliche und politische Dominanz der kapitalistischen Herrschaft verband.

Jahrzehntelang operierten die NATO und die CIA zusammen mit dem US-Außenministerium in ganz Westeuropa, zerstörten kommunistisch geführte Gewerkschaften, finanzierten Interventionen bei Wahlen und setzten sogar Terroranschläge gegen Kommunisten und sozialistische Organisationen und gegen die Massen ein.

Operation Gladio war der Codename für diese rücksichtslose kapitalistische Subversion in Italien, von denen einige im Oktober 1990 vom christdemokratischen Premierminister Giulio Andreotti enthüllt wurden.

Auswirkungen des nuklearen Patts

Das zweite Ereignis im Jahr 1949, das das NATO-Militärbündnis festigte, war die Detonation einer Atombombe durch die Sowjetunion am 29. August, Jahre vor den Vorhersagen des US-Geheimdienstes. Präsident Harry Truman rief sofort zu einer Neubewertung der US-Politik auf, da die USA nicht länger damit drohen könnten, sowjetische Städte ohne Konsequenzen auszulöschen.

Die NATO absorbierte Griechenland und die Türkei im Jahr 1952. Die Mitgliedschaft der Türkei in der NATO bedeutete, dass die NATO die militärische Kontrolle über den Bosporus hatte – die wichtige Wasserstraße vom Mittelmeer ins Schwarze Meer – ein Engpass für die sowjetischen Häfen Odessa und Sewastopol.

Erst nach der Aufnahme Westdeutschlands in die Nato schlossen die Sowjetunion und die osteuropäischen Länder 1955 zur Selbstverteidigung den Warschauer Pakt. Die sowjetischen Führer sahen in Westdeutschlands militärischen und industriellen Führern eine Fortsetzung der herrschenden Klasse, die die Nazis unterstützte.

Das größte Militär der Welt

Obwohl die Massen des US-Militärs während des Zweiten Weltkriegs bis 1949 demobilisiert waren, verdreifachte sich die US-Truppenpräsenz in Europa mit der NATO bis 1950 und erreichte 1957 über 450.000. 1987 stieg die US-Truppenzahl erneut auf 340.000 an. (Stars and Stripes, 15. März)

Heute gibt es 100.000 US-Truppen in Europa. Sie machen 1/35 der 3,5 Millionen NATO-Streitkräfte aus, darunter 30 Mitglieder, mit weiteren 2 Millionen Reservisten und paramilitärischen Kräften. Aber US-Offiziere befehligen immer noch dieses Bündnis – die größte Militärmacht der Welt steht unter einem einzigen Kommando.

Die NATO verfügt über eine ständige, integrierte militärische Kommandostruktur, die sich sowohl aus militärischem als auch aus zivilem Personal aller Mitgliedstaaten zusammensetzt. Diese Streitkräfte sind darauf trainiert, einer strengen Kommandostruktur zu folgen, die gleiche Ausrüstung zu verwenden und an jeder Front einzusetzen, die ihnen die US-Kommandanten befehlen, einschließlich Irak und Afghanistan. Jedes Land ist gezwungen, für den Unterhalt seiner eigenen Streitkräfte zu bezahlen. (shape.nato.int)

Kalter Krieg führt zum Bankrott

Der Kalte Krieg war ein unerbittlicher Krieg der Militärausgaben, der darauf abzielte, die Sowjetunion in den Bankrott zu treiben, die weniger Reichtum hatte und die unterworfenen Nationen im globalen Süden nicht ausbeutete.

Laut einem NATO-Bericht „gab die Sowjetunion dreimal so viel für die Verteidigung aus wie die Vereinigten Staaten mit einer Wirtschaft, die nur ein Drittel so groß war.“ (nato.int) Diese Politik der Erhöhung der Militärkosten war für die US-Militärindustrie enorm profitabel.

Die Sowjetunion musste sich jeder US/NATO-Eskalation stellen. Die US-Strategie von 1980, atomwaffenfähige Pershing II und bodengestützte Marschflugkörper in Westeuropa zu stationieren, zielte darauf ab, die Sowjets in den Bankrott zu treiben.

Reagans strategische Verteidigungsinitiative von 1983, bekannt als „Star Wars“, forderte eine enorme neue militärische Expansion. Die Sowjetunion gab ab Mitte der 1980er Jahre 15-17 % ihres Bruttosozialprodukts für Militärausgaben aus.

Konzessionen , die von Michail Gorbatschow, der 1985 sowjetischer Führer wurde, mit großem Applaus der USA und des Westens umgesetzt wurden, führten 1991 zur vollständigen Auflösung und Zerstückelung der Sowjetunion.

Der US-Sieg eröffnet einen endlosen Krieg

Anstatt dass das Ende des Kalten Krieges die versprochene Ära des Friedens und der Stabilität einleitete, eröffnete der jetzt dominierende US-Imperialismus eine neue Ära endloser Kriege und kolonialer Rückeroberungen. Die Ziele lagen in Osteuropa und einem zusammengebrochenen Russland sowie im energiereichen Südwestasien und Nordafrika.

Die Bundesrepublik Deutschland annektierte 1990 die Deutsche Demokratische Republik und beide Bevölkerungsgruppen wurden in das NATO-Bündnis aufgenommen. Eine neue Ära offener kapitalistischer Märkte bedeutete, dass große westliche Konzerne die Kontrolle über volkseigene Industrien und Ressourcen in Osteuropa und Russland übernahmen.

Jedes Land, das sich einer vollständigen Übernahme widersetzte, wurde ins Visier genommen. Der Irak im Jahr 1991 und dann Jugoslawien in den Jahren 1995 und 1999 wurden frühe Opfer der Rückeroberung im Kolonialstil.

Die Konzernmedien prahlten mit dem Ausmaß der Zerstörung dieser modernen, entwickelten Länder mit einem hohen Bildungs-, Gesundheits- und Infrastrukturniveau. Aber da es sich um Länder handelte, die keine Waffen hatten, die den US-Bombern gewachsen wären, wurden sie ungestraft zerstört. Sie sollten anderen als Vorbild dienen.

Pentagon-Dokument für die Weltherrschaft

Was der Welt bevorstand, wurde auf den höchsten Ebenen des US-Establishments diskutiert.

In einem Artikel aus dem Jahr 1992 in der Zeitung Workers World schrieb der damalige WWP-Vorsitzende Sam Marcy: „Am 8. März 1992 veröffentlichte die New York Times Auszüge aus einem 46-seitigen Entwurf eines geheimen Pentagon-Dokuments ( geschrieben von Paul D. Wolfowitz) , von dem es hiess, dass es durchgesickert sei, und auf Betreiben von Pentagon-Beamten . Dieses Dokument ist wirklich außergewöhnlich.

„Es behauptet die vollständige US-Weltherrschaft sowohl in politischer als auch in militärischer Hinsicht und bedroht alle anderen Länder, die sogar eine größere Rolle anstreben‘. Mit anderen Worten, die USA sollen die einzige und exklusive Supermacht auf dem Antlitz des Planeten sein. Sie soll ihre Macht nicht nur in Europa, Asien, dem Nahen Osten und Lateinamerika ausüben, sondern auch auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion ….

„‚Unser erstes Ziel‘, heißt es in dem Papier‚ ist es, das Wiederauftauchen eines neuen Rivalen entweder auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion oder anderswo zu verhindern, der eine Bedrohung in der Größenordnung der früheren Sowjetunion darstellt. Es ist von grundlegender Bedeutung, die NATO als primäres Instrument der westlichen Verteidigung und Sicherheit sowie als Kanal für den US-Einfluss und die Beteiligung an europäischen Sicherheitsangelegenheiten zu bewahren.‘

„Aber dann heisst es weiter: ‚Während die Vereinigten Staaten das Ziel der europäischen Integration unterstützen, müssen wir versuchen, die Entstehung von Sicherheitsarrangements nur für Europa zu verhindern, die die NATO untergraben würden, insbesondere die integrierte Kommandostruktur des Bündnisses.‘ Letztere wird natürlich von den USA angeführt“ https://www.workers.org/marcy/cd/sam92/1992html/s920319.htm

Der 4. April ist ein Tag, an dem nicht nur an die Gründung der NATO erinnert wird, sondern auch an die berühmte Verurteilung des Vietnamkriegs durch Dr. Martin Luther King Jr. am 4. April 1967: „Der größte Gewaltlieferant der Welt ist meine eigene Regierung. Ich kann nicht schweigen.“

Die NATO ist der größte Gewaltlieferant, und wir können nicht schweigen.

