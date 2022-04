China drängt auf Zurückhaltung, und auf Untersuchung des Bucha-Vorfalls in der Ukraine (globaltimes.cn)

China sei sehr besorgt über die humanitäre Situation in der Ukraine, insbesondere über die Schäden für Zivilisten, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Mittwoch und stellte fest, dass die Berichte und Bilder über den Tod von Zivilisten in Bucha zutiefst beunruhigend seien und dass die Wahrheit des Vorfalls gründlich sein müsse untersucht.

Auf der Pressekonferenz am Mittwoch sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, dass die relevanten Parteien zurückhaltend sein und unbegründete Anschuldigungen vermeiden sollten, bevor eine Untersuchung abgeschlossen sei. „Die humanitäre Frage sollte nicht politisiert werden und jede Anschuldigung sollte auf Fakten beruhen.“

China unterstütze alle Initiativen und Maßnahmen, die zur Linderung der humanitären Krise in der Ukraine beitragen könnten, habe der Ukraine bereits humanitäre Hilfe geleistet und werde weiterhin mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um jeglichen Schaden von der Zivilbevölkerung abzuwenden, sagte Zhao.

Der positive Trend zum Waffenstillstand, der sich nach den jüngsten russisch-ukrainischen Gesprächen in der Türkei abzeichnete, wie etwa Russlands Bestrebungen, die militärischen Aktivitäten um Kiew zu reduzieren, und die Ukraine, um eine neutrale Position zu betrachten, wurde durch den Vorfall ruiniert, obwohl noch keine unabhängige Untersuchung durchgeführt wurde, und die Situation wird wieder intensiver wird, sagten chinesische Analysten.

Li Haidong, Professor am Institut für Internationale Beziehungen an der China Foreign Affairs University in Peking, sagte am Mittwoch gegenüber der Global Times: „Es scheint, als könnten die von den USA geführten westlichen Länder die Untersuchung kaum erwarten und wollen unbedingt weitere Sanktionen gegen Russland hinzufügen und ziehen die hart erkämpften positiven Fortschritte auf Spannungen und Konflikte zurück.“

Die Ukraine hat russische Streitkräfte beschuldigt, während der Besetzung der Stadt Bucha in den westlichen Vororten von Kiew eine große Zahl von Zivilisten getötet zu haben. Russland dementierte dies kategorisch und legte dem UN-Sicherheitsrat empirische Beweise für die Videofälschung und andere Fälschungen der ukrainischen Seite vor.

Am Dienstag Ortszeit sagte Chinas ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, Zhang Jun, auf dem Briefing des UN-Sicherheitsrates zur Ukraine, dass die Deeskalation und ein baldiges Ende des Konflikts in der Ukraine die ernsthafte Erwartung der internationalen Gemeinschaft und der starke Wunsch Chinas seien. Dialog und Verhandlungen seien der einzige Weg, der zum Tor des Friedens führt.

Zhang sagte, dass nach dem humanitären Völkerrecht Zivilisten von jeglicher Form von Gewalt in bewaffneten Konflikten verschont bleiben sollten. Angriffe auf Zivilisten sind inakzeptabel und sollten nicht vorkommen.

„Die relevanten Umstände und konkreten Ursachen des Vorfalls sollten überprüft und festgestellt werden. Alle Anschuldigungen sollten auf Fakten beruhen. Bevor das Gesamtbild klar ist, sollten alle Seiten Zurückhaltung üben und unbegründete Anschuldigungen vermeiden“, sagte er.

Zhang sagte, die internationalen humanitären Organisationen sollten Neutralität und Unparteilichkeit wahren, aktiv mehr Ressourcen mobilisieren und koordinieren und unermüdliche Anstrengungen unternehmen, um Leben zu retten und Zivilisten zu schützen.

