Im Rahmen einer gigantischen Auffrüstungskampagne beschloss der Verteidigungsausschuss die Anschaffung von 140 bewaffneten Drohnen des Modells Heron TP aus Israel

Wie „Die Welt“ und andere Medien berichteten, beschloss der Verteidigungsausschuss überraschend heute am 6.4.22 die Anschaffung von 140 bewaffneten Drohnen des Modells Heron TP aus Israel. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf insgesamt 152,6 Millionen Euro. Der Haushaltsausschuss muss noch zustimmen. Es gab einen Protestaufruf des Netzwerks Drohnenkampagne und eine Kundgebung vor dem Reichstag.





