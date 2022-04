Griechenland: Mitglieder der Kommunistischen Partei blockieren Zug mit US-NATO-Militärausrüstung (VIDEO)

Mitglieder der Kommunistischen Partei Griechenlands (KKE) und der Kommunistischen Jugend (KNE) errichteten am Ausgang des Hafens von Alexandroupolis eine Blockade gegen einen Zug mit US-NATO-Militärausrüstung und Kampffahrzeugen.

Die Demonstranten riefen antiimperialistische Parolen, blockierten die Eisenbahn und forderten ein Ende der Beteiligung Griechenlands an dem andauernden imperialistischen Krieg in der Ukraine sowie an der Umwandlung von Alexandroupolis in ein Zentrum der NATO – Aggression.

Es muss daran erinnert werden, dass der Hafen von Alexandroupolis im Nordosten Griechenlands seit Wochen zu einem wichtigen Knotenpunkt für den Einsatz von US-NATO-Truppen in Osteuropa geworden ist. Die gepanzerten und anderen Kampffahrzeuge der US-Armee kommen per Schiff an und werden dann per Straße und Schiene nach Rumänien und Polen transportiert.

Mit dieser symbolischen Aktion haben die Organisationen der KKE und KNE eine Botschaft gesendet, in der sie den imperialistischen Krieg in der Ukraine und die Beteiligung unseres Landes daran verurteilen, was die Gefahr für die Menschen eskaliert und Alexandroupolis zu einer Abschussrampe gegen die Völker macht.

