Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) will gegen Unterstützungsbekundungen für den russischen Krieg gegen die Ukraine vorgehen. »Wir sind sehr gegen jegliche Form von Angriffskriegunterstützung«, sagte Giffey am Dienstag im ZDF-»Morgenmagazin«. Das werde auch unterbunden und strafrechtlich verfolgt.

weiter hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/424467.debatte-%C3%BCber-prorussische-demonstrationen-in-brd.html

