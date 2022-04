USA wollen mit weiteren Kontosperrungen »Staatsbankrott« Moskaus herbeiführen – Reinhard Lauterbach (junge Welt)

USA wollen mit weiteren Kontosperrungen »Staatsbankrott« Moskaus herbeiführen – Reinhard Lauterbach

(…) Am Dienstag verkündeten die USA eine weitere Maßnahme, um einen »Staatsbankrott« Russlands herbeizuführen. Sie sperrten ein bisher nicht mit Sanktionen belegtes russisches Konto, von dem in dieser Woche Zinszahlungen auf russische Auslandsanleihen beglichen werden sollten. Bisher war dieses bis zum 24. Mai von Strafmaßnahmen ausgenommen. Ein Sprecher des US-Finanzministeriums sagte, jetzt müsse Russland entscheiden, ob es auf seine – soweit noch nicht eingefroren – Devisenreserven zurückgreife oder den Staatsbankrott erkläre. Zuvor hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sein Erstaunen über die Widerstandsfähigkeit der russischen Währung gegen die Sanktionen geäußert. Man »werde sehen, was daraus werde«, brachte er die Ratlosigkeit Brüssels auf den Punkt. Der Rubel-Kurs ist inzwischen wieder auf das Niveau vom 24. Februar gestiegen. (…)

https://www.jungewelt.de/artikel/424080.wirtschaftskrieg-gegen-russland-diplomatie-war-einmal.html

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related