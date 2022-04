Zehntausende ukrainische Soldaten wurden von der NATO ausgebildet. Dies erklärte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf CNN.

Er betonte, dass die USA, Großbritannien, Kanada und andere NATO-Verbündete seit Jahren ukrainische Truppen ausbilden. Zehntausende vom Bündnis ausgebildete Militärangehörige der Streitkräfte der Ukraine stünden nun dem russischen Militär gegenüber, fügte Stoltenberg hinzu.

„Die Streitkräfte der Ukraine sind viel größer, besser ausgerüstet und ausgebildet, besser geführt als je zuvor“, sagte der Generalsekretär des Bündnisses.

Auf die Frage, ob Nato-Verbündete sowjetische Panzer in die Ukraine schicken würden, antwortete Stoltenberg nicht.

Zuvor sagte das russische Außenministerium, dass Waffen, die von westlichen Ländern an die Ukraine geliefert werden, nach einiger Zeit an Terroristen weitergegeben werden könnten. Dies stellt nach Angaben des Ministeriums eine Bedrohung für die Zivilluftfahrt dar.

