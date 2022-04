Butscha-Massaker: Weiße Armbinden führen zum Täter – vielleicht auch zum Motiv

Zum Butscha-Massaker gibt es weitere Hinweise, dass es eine Inszenierung des ukrainischen Militärs sei – und wie es dazu gekommen sein könnte. RT sprach mit dem Vize-Informationsminister der DVR Daniil Bessonow. Auch der frühere „Donbass-Volksgouverneur“ Pawel Gubarew kommt zu Wort.

Hier: https://rtde.site/europa/135410-butscha-massaker-weisse-armbinden-fuehren-zum-taeter-und-motiv/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related