Wie die USA die Ukraine gegen Russland bewaffneten – TJ Coles (Grayzone)

Seit dem von den USA organisierten Staatsstreich 2013-14 in der Ukraine haben amerikanische Streitkräfte Ukrainern, einschließlich Neonazi-Einheiten, beigebracht, wie man in städtischen und anderen zivilen Gebieten kämpft. Die Bewaffnung der Ukraine ist Teil von Washingtons Streben nach dem, was das Pentagon „Vollspektrum-Dominanz“ nennt.



„Wenn du alle Modalitäten des Krieges lernen kannst, dann kannst du der Kriegsgott sein“, sagte ein ukrainischer Artilleriekommandant 2016, als er von der US-Armee ausgebildet wurde.

Der namenlose Kommandant wurde von Lt. Claire Vanderberg zitiert, einer Mörserzugführerin, die Soldaten als Teil der Joint Multinational Training Group-Ukraine des Pentagon ausbildet. Das Training fand im absurd benannten International Peacekeeping and Security Center statt, das nahe der Grenze zu Polen in der Nähe der ukrainischen Stadt Yavoriv liegt. Westliche Medien berichteten über den jüngsten Marschflugkörperangriff Russlands auf die Basis, zogen es jedoch vor, nicht zu erwähnen, was sich im Inneren abgespielt hat.

Die oben beschriebene Beziehung ist eine Momentaufnahme einer jahrzehntelangen US-NATO-Bemühung, die Ukraine nicht nur aus Russlands Orbit zu ziehen, sondern das Land aktiv gegen Moskau zu bewaffnen.

Der nationale Sicherheitsstaat der USA erkennt an, dass „Russland zurückdrängt“, nicht zuerst

In ihren internen Dokumenten wiederholen das Pentagon und andere Arme des nationalen Sicherheitsstaates der USA die gleichen Argumente wie die Antikriegslinke, wenn sie erklären, wie die Ukraine benutzt wurde, um Russland zu einer militärischen Eskalation zu provozieren. Der Hauptunterschied besteht darin, dass das Pentagon aus einer ungeniert imperialistischen Perspektive spricht, in der solche Provokationen als wichtiger Bestandteil der US-Machtprojektion angesehen werden.

Kürzlich berichtete der US Director of National Intelligence’s Annual Threat Assessment : „Russland drängt sich gegen Washington zurück, wo es – lokal und global – Techniken bis hin zur Anwendung von Gewalt anwenden kann.“ Hinweis: Russland „drängt zurück“, drängt nicht zuerst.

Ein Bericht des National Intelligence Council aus dem Jahr 2021 räumt Russland und China ein: „Keiner hat sich sicher gefühlt in einer internationalen Ordnung, die für demokratische Mächte konzipiert und von ihnen dominiert wird“, wobei „demokratisch“ die USA und ihre Freunde bedeutet. Sowohl Russland als auch China „haben eine auf Souveränität basierende internationale Ordnung gefördert, die ihre absolute Autorität innerhalb ihrer Grenzen und geografischen Einflussgebiete schützt“.

Im Oktober 2017 erklärte der stellvertretende Kommandant der Feldartillerieschule der US-Armee, Col. Heyward Hutson, der für die Ausbildung der Ukrainer verantwortlich ist : „Die Ukraine will eine NATO-Nation werden, aber Russland will nicht, dass sie eine NATO-Nation wird. Russland will eine Pufferzone.“ Er fügte hinzu, dass ein weiteres „Problem darin besteht, dass ein Großteil der Ostukraine pro-russisch ist, sodass die dortige Zivilbevölkerung gespalten ist“. Ein Bericht des US Army War College aus dem Jahr 2016 wiederholte: „Russlands grundlegende nationale Sicherheitsstrategie besteht darin, seinen ‚Nachbargürtel‘ stabil zu halten, die NATO schwach zu halten, China nahe zu sein und die Vereinigten Staaten sich auf andere Dinge zu konzentrieren.“

Ein anderer aus dem Jahr 2007 erklärt , dass die „pro-reformerischen Kräfte, die seit der Orangenen Revolution an der Macht sind“ (sprich: pro-US-Kräfte) „gerne die Ukraine direkt in die euro-atlantische Gemeinschaft bringen würden, mit nur begrenzter Rücksichtnahme auf Russland“.

Das Dokument stellt weiter fest, dass die „ukrainische politische und militärische Führung zu dieser Zeit uneins über die Frage war, ob die Ukraine einen kollektiven Sicherheitsansatz verfolgen oder ihren neutralen Status beibehalten sollte“. Es kam zu dem Schluss, dass, obwohl „[die meisten] hochrangigen [ukrainischen] Kommandeure Reformbefürworter sind … es immer noch eine große Anzahl hochrangiger Führer innerhalb der Hauptverteidigungskräfte gibt, die keinen oder nur begrenzten Zugang zu westlicher Ausbildung und Operationen haben“.

Der von den USA unterstützte Putsch von 2013-14 ermöglichte es Washington, diesen Widerspruch zu glätten, indem es ein umfangreiches Programm zur Ausbildung von Einheiten der ukrainischen Streitkräfte startete.

Präsident Bill Clinton unterzeichnet das NATO-Erweiterungsgesetz, 21. Mai 1995

Die Nato sei „keine Übung in Diplomatie und Abschreckung wie bisher“

Als die Sowjetunion zusammenbrach, brach auch ihr Militärbündnis, der Warschauer Pakt, zusammen. Aber der Westen weigerte sich nicht nur, sein Bündnis – die North Atlantic Treaty Organization (NATO) – aufzulösen, sondern expandierte bis an die Grenzen Russlands.

Aus den Aufzeichnungen der NATO geht hervor , dass 1992, „nur vier Monate nach der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine“ von der UdSSR, „die NATO ihren Vertreter zu einem außerordentlichen Treffen des Nordatlantischen Kooperationsrates einlud, dem Gremium, das zur Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen der NATO und den Staaten eingerichtet wurde des ehemaligen Warschauer Paktes.“

Russland hat keinen ähnlichen Pakt mit den Nachbarn der USA vorgeschlagen.

1994 trat die Ukraine der sogenannten Partnerschaft für den Frieden (PFP) bei. Unter Berufung auf die UN-Charta erklärt die PFP, dass die Unterzeichner zustimmen, „sich der Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit eines Staates zu enthalten, bestehende Grenzen zu respektieren und Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln beizulegen“. Eine Fibel des US-Außenministeriums enthüllt , dass die PFP einen Hintergedanken hatte. Sein eigentliches Ziel war nicht Neutralität, sondern die Annäherung der Ukraine und anderer Unterzeichnerstaaten an die NATO. „Die Teilnahme an PFP garantiert nicht den Beitritt zur NATO, aber es ist die beste Vorbereitung für Staaten, die daran interessiert sind, NATO-Mitglieder zu werden.“

Die Einführung listet auch die 52 tatsächlichen und geplanten Militärübungen auf, an denen PFP-Mitglieder ursprünglich an oder in der Nähe von Russlands Grenzen teilgenommen haben.

Die politischen Entscheidungsträger der Bill-Clinton-Ära erklärten , dass „die NATO nicht wie zuvor nur eine Übung in präventiver Diplomatie und Abschreckung ist“. Die NATO-Erweiterung hatte eine politische Agenda. Sie betrachteten „die NATO-Erweiterung als Demokratisierungspolitik“. Wie oben bedeutet „Demokratisierung“ pro-USA. Unter Berufung auf die Wahlkampfreden von Präsident Clinton aus dem Jahr 1996 stellt der Bericht fest, dass die NATO ihrer Meinung nach „die Stabilität bieten wird, die für eine größere wirtschaftliche Entwicklung in Mittel- und Osteuropa erforderlich ist“. Mit anderen Worten, die NATO nach der UdSSR wurde teilweise entworfen, um von den USA geführte „freie Märkte“ (die oft weder freie Märkte noch Märkte, sondern Monopole sind) in Staaten der ehemaligen Sowjetunion zu garantieren, in denen der Staatsbesitz von Unternehmen die Norm war .

1997 unterzeichneten die NATO und die Ukraine die Charta über eine ausgeprägte Partnerschaft. Die Charta stellte auf den ersten Blick eine Verletzung des PFP dar, da sie die politische Unabhängigkeit der Ukraine gefährdete . Es schlug mehrere Bereiche der Zusammenarbeit zwischen der NATO und der Ukraine vor, „einschließlich ziviler Notfallplanung, militärischer Ausbildung und Umweltsicherheit“. Die NATO prahlt: „Die Zusammenarbeit zwischen der NATO und der Ukraine hat sich schnell entwickelt“ in Form von „Umschulung ehemaliger Militäroffiziere … und der Einladung der Ukraine, an NATO-geführten Übungen teilzunehmen“.

Die Ukraine zu einem „militärischen Partner der USA“ machen

Die US-Armee sagt: „Die Ukraine ist seit Mitte der 1990er Jahre ein militärischer Partner der USA.“ 1998 veranstaltete das amerikanische Special Operations Command Europe eine Special Operations Forces (SOF)-Konferenz in Stuttgart, Deutschland. Die US-Armee berichtet: „Dieser Benchmark brachte sogar Militärpersonal aus Moldawien, Georgien und der Ukraine zusammen, um US-SOF-Demonstrationen zu sehen und Möglichkeiten für zukünftige Veranstaltungen des Joint Combined Exchange Training (JCET) und des Joint Contact Team Program (JCTP) zu diskutieren.“

Im Juni 2000 berichteten die US-Marines , dass das amphibische Kriegsschiff der Marine, die USS Trenton , von der Ägäis zum Schwarzen Meer gesegelt sei und in Odessa (Ukraine) angelegt habe. Die 24. Marine Expeditionary Unit (MEU) „bekam einen Teil der Geschichte von Odessa aus erster Hand, als sie die Prymorsky- oder „Maritime“-Treppe erklommen.“ Zusätzlich zu den Höflichkeiten „war der Fokus für das MEU-Personal und die Besatzung der USS Trenton die nächste Übung der NATO – Cooperative Partner 2000 (CP00) – deren Gastgeberland die Ukraine ist.“

Neben der Teilnahme der Ukraine an den von den USA geführten Ausbildungen und Übungen der NATO haben ukrainische Soldaten in von Amerika geführten Kriegen gekämpft. Nach dem 11. September beteiligten sie sich über die sogenannte International Security Assistance Force der NATO an der Besetzung Afghanistans. Ukrainische Truppen unterstützten auch die amerikanisch-britische Besetzung des Irak. 2008 lobte die Armee ihre Kameraden: „Mehr als 5.000 ukrainische Soldaten haben während der fünfjährigen Dienstzeit der Ukraine zur Unterstützung der Operation Iraqi Freedom im Irak gedient.“

Nach Unterstützung des Staatsstreichs von 2014 leisten die USA „tödliche Sicherheitshilfe“

Die ukrainische Komponente des Global Security Contingency Fund (GSCF) des US-Außenministeriums und des Pentagon wurde 2014 während des von den USA unterstützten Staatsstreichs gegründet und stellt Schulungen und Ausrüstung im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar bereit, um „die taktische, operative und institutionelle Ausbildung zu entwickeln Kapazitäten des Verteidigungsministeriums und der Nationalgarde.“ Das Außenministerium sagt: „Die GSCF hat auch ukrainische Spezialeinsatzkräfte dabei unterstützt, taktische und institutionelle Fähigkeiten zu entwickeln, die mit westlichen Modellen kompatibel sind.“

Laut einer mit dem Pentagon verbundenen Zeitschrift: „Arsen Avakov, der Innenminister von 2014 bis 2021[, …] ermöglichte die Expansion und spätere Integration paramilitärischer Kräfte in die Nationalgarde“, einschließlich des Nazi-Azov-Bataillons.

Ab 2015 beaufsichtigte das Europäische Kommando des Pentagon die Joint Multinational Task Force-Ukraine (JMTF-U), in der die US-Armee und die Nationalgarde die ukrainischen Streitkräfte ausbilden. Darüber hinaus wurden Offiziere in den USA durch das International Military Education and Training Program ausgebildet. Der Congressional Research Service berichtet , dass „separat US Special Operations Forces ukrainische Spezialeinheiten ausgebildet und beraten haben“. Darüber hinaus nehmen die USA an der jährlichen NATO-Übung „Partnerschaft für den Frieden“, Rapid Trident , teil .

Im November 2015 schickte die Obama-Regierung, angeblich auf Wunsch des neuen US-freundlichen Regimes, zwei AN/TPQ-Radarsysteme in die Ukraine. „Präsident Petro Poroschenko hatte die Gelegenheit, die Ausrüstung zu überprüfen, und wurde von US-Militärangehörigen über ihre Fähigkeiten informiert.“

Die US-Armee enthüllte später, dass das Radarsystem nicht rein defensiv war. Ein Team der US Army Europe, des Fires Center of Excellence (FCoE) von Fort Sill und der Army Security Assistance Training Management Organization (SATMO) „führte eine vierwöchige Bedienerschulung durch“.

Seit der Erstlieferung „erhielt die Ukraine vier zusätzliche Q-36-Radargeräte … und Training durch das US Army Communications-Electronics Command mit Unterstützung von FCoE und USSATMO.“ Die Veröffentlichung zitierte einen Trainer mit den Worten: „Das US-Team zeigte seinen Brigade-, Bataillons- und Zugführern, wie sie das Radarsystem taktisch einsetzen können, um Feuer- und Manövrierbemühungen zu unterstützen.“

Seit 2016 hat die Doctrine Education Advisory Group (DEAG) von SATMO „die ukrainischen Sicherheitskräfte auf operativer Ebene beraten, die Doktrin zu überarbeiten, die professionelle militärische Ausbildung zu verbessern, die NATO-Interoperabilität zu verbessern und die Kampfbereitschaft zu erhöhen“. Im Januar dieses Jahres brachte die DEAG die erste Ladung „tödlicher Sicherheitshilfe, einschließlich Munition für die Frontverteidiger der Ukraine“ im Wert von 200 Millionen Dollar .

Die USA bilden Ukrainer aus, sich „unter die lokale Bevölkerung einzufügen“ und in Gebieten mit starker Zivilbevölkerung Krieg zu führen

Eine der unmoralischeren US-Aktionen in der Ukraine war die Ausbildung von Streitkräften für den Kampf in zivilen Gebieten, die Russland dazu anstachelten, in dicht besiedelten Gebieten zu kämpfen, mit dem Effekt, antirussische Propagandapunkte zu sammeln, wenn Russen ukrainische Zivilisten töten.

Im Jahr 2015 deuteten die US-Marines an , dass amerikanisches Militärpersonal in die Ukraine reisen würde, um dort zu kämpfen. „Inoffizielle Reisen (Urlaub oder Freiheit) in jedes Land in Afrika oder in die folgenden europäischen Länder [einschließlich der Ukraine und ihrer Nachbarn] erfordern eine Genehmigung der Ebene O-6 des Kommandos … Die Länder können sich auf der Grundlage des Foreign Clearance Guide (FCG), Department, ändern of State (DOS), Combatant Command und/oder Intelligence-Bedrohungsmeldungen.“ Dies deutet auf eine Vorbereitung auf „irreguläre“ Kriegsführung hin.

Ein undatiertes Dokument, das vom US Special Operations Center of Excellence (SOCE) veröffentlicht wurde und offenbar aus dem Jahr 2017 stammt, besagt , dass „die Vereinigten Staaten von der Reaktion der tschetschenischen Rebellen“ auf die russische Invasion in Tschetschenien in den 90er Jahren lernen sollten. Es erklärt, dass die „Rebellen“ an „dezentralisierten Operationen“ beteiligt waren und soziale Medien nutzten, um „sich in die lokale Bevölkerung einzufügen“. Russlands Feinde nutzten „Fehlinformationen“, um die Russen dazu zu manipulieren, die Feinde der Rebellen zu töten.

Das SOCE-Papier stellt weiter fest, dass die Army Special Operation Forces „ausgebildet sind, um in diesen Umgebungen erfolgreich zu sein“. Das Dokument befürwortet ausdrücklich, dass die USA irreguläre Kräfte ausbilden, um Russland zu provozieren: „Die Vereinigten Staaten sollten eine behördenübergreifende Arbeitsgruppe mit dem Außenministerium, Mitgliedern der Geheimdienste und SOCOM bilden“, dem Special Operations Command, das „[ e] als Leiter/Vertreter des Verteidigungsministeriums.“ Es legt nahe, dass eine solche Arbeitsgruppe „versteht, dass SOCOM-Aktionen unkonventionell und unregelmäßig sein müssen, um mit den Taktiken der modernen russischen Kriegsführung konkurrieren zu können“.

Durch die Stärkung der ukrainischen Streitkräfte und das Aufstacheln Russlands haben die US-Eliten ukrainische Zivilisten offen als Schachfiguren benutzt. Ukrainische Streitkräfte wurden viele Jahre lang von US-Personal im Stadtkampf ausgebildet, dh im Kampf gegen Russen in dicht besiedelten zivilen Gebieten. Die „Task Force Illini“ besteht aus 150 Soldaten des 33. Infanterie-Brigaden-Kampfteams der Illinois Army National Guard.

Im September 2020 berichtete die US-Armee , dass Soldaten der ukrainischen Streitkräfte „ihre Fähigkeiten im städtischen Einsatz verfeinert haben, als die Berater der Task Force Illini ihr Fachwissen im Combat Training Center in Yavoriv zur Verfügung stellten“ – dem westukrainischen De-facto-NATO-Stützpunkt nahe der polnischen Grenze.

„Thunderbirds“ trainieren Ukrainisch in groß angelegten Fahrzeugkämpfen

Die in Oklahoma ansässigen „Thunderbirds“ haben im letzten Jahrhundert mehrere Inkarnationen durchlaufen. Die Armeeeinheit war ursprünglich als 45. Infanteriedivision bekannt und ist jetzt das 45. Infanterie-Brigaden-Kampfteam. Anfang 2017 fiel die JMTG-U-Mission unter das 7th Army Training Command und die US Army Europe, die Thunderbirds des 1. Bataillons des 179. Infanterieregiments mit Soldaten der 28. Ihr Ziel war es, die Ukrainer auf einen umfassenden Fahrzeugkampf vorzubereiten.

Putin behauptet, die Ukraine sei ein Bauer der Nato. Die US-Propaganda weist diese Vorstellung zurück und versucht sie zu beweisen, indem sie die Mitgliedschaft der Ukraine in der Allianz öffentlich ausschließt. Aber im April 2017 gab die US-Armee zu, dass die Mission der Thunderbirds unter dem JMTG-U darin bestand, „die ukrainische Armee nach NATO-Standards auszubilden, ihr Unteroffizierskorps aufzubauen und ihnen beim Aufbau eines Kampfausbildungszentrums zu helfen, damit in In Zukunft können sie sich weiterbilden.“ Wenn also das ukrainische Militär nach NATO-Standards ausgebildet und von einem US-Marionettenpräsidenten beaufsichtigt wird, könnte es genauso gut Teil der NATO sein, abzüglich der US-Verpflichtung, zu ihrer Verteidigung zu kommen.

Das vorgeschlagene Zentrum wurde zum Yavoriv Combat Training Center. Die US-Armee berichtete , dass im Oktober 2017 „ein neues Granatenlager eröffnet wurde. Maj. Montana Dugger sagte: „Wir haben ihnen geholfen, langfristige Wartungspläne zu erstellen, damit sie diese Einrichtungen für die nächsten 20, 30 Jahre nutzen können.“

Scheinbar unwissend gegenüber der komischen Doppeldeutigkeit erklärte die US-Armee auch , dass das ukrainische Kampfausbildungszentrum „im Internationalen Friedenssicherungs- und Sicherheitszentrum in der Nähe von Yavoriv eingerichtet wird“. Ironisch ist auch, dass die Thunderbirds zwar ein Militär mit Neonazi-Einheiten ausbilden, um Russen in der Ukraine zu bekämpfen, ihr Abzeichen vor den 1930er Jahren jedoch ein Hakenkreuz war, das das in Oklahoma ansässige Museum als „ein altes indianisches Symbol des Glücks“ beschreibt .

Ziel der verdeckten CIA-Operationen: „Russen töten“

Zusätzlich zu den oben beschriebenen offenen, aber zu wenig oder gar nicht gemeldeten Vorfällen hat die US Central Intelligence Agency (CIA) ein verdecktes, achtjähriges Ausbildungsprogramm durchgeführt. Warum die Notwendigkeit verdeckter Operationen angesichts umfangreicher offener Projekte? Die CIA ist auf Attentate, Stellvertreterkriege, psychologische Operationen und False Flags spezialisiert. Dies deutet darauf hin, dass ihre Bemühungen Taktiken beinhalten, die von den Genfer Konventionen verboten sind.

Yahoo! News berichtete , dass im Jahr 2014 unter einer Doktrin namens „Covert Action Funding“ „eine kleine, ausgewählte Gruppe erfahrener CIA-Paramilitärs ihre ersten geheimen Reisen an die Front unternahm, um sich mit ukrainischen Kollegen zu treffen“. Das Training wurde vom Special Activities Center der CIA durchgeführt, was darauf hindeutet, dass die Beamten, selbst wenn sie „Ex-CIA“ und Special Forces waren, auf hoher Ebene Zugang zu Langley erhielten, was es de facto zu einer offiziellen Mission machte.

Ein Aktivist wird mit der Aussage zitiert , dass die Offiziere versuchten, die ukrainischen Paramilitärs in dem Sinne zu talibanisieren, dass die afghanischen Taliban keine ausgeklügelte Hardware hatten, die anfällig für feindliche Blendung war. Ergo war eine grundlegende, nicht technische Kriegsführungsausbildung erforderlich. Der Bericht sagt, dass die Trainer:

„ihren ukrainischen Kollegen Scharfschützentechniken beigebracht; wie man von den USA gelieferte Javelin-Panzerabwehrraketen und andere Ausrüstung bedient; wie man der digitalen Ortung entgeht, mit der die Russen den Standort der ukrainischen Truppen lokalisierten, was sie anfällig für Artillerieangriffe gemacht hatte; wie man verdeckte Kommunikationsmittel benutzt; und wie man im Kriegsgebiet unentdeckt bleibt und gleichzeitig russische und aufständische Streitkräfte von ihren Positionen abzieht, neben anderen Fähigkeiten, so ehemalige Beamte.“

Darüber hinaus sagte eine ehemalige hochrangige Quelle (vom Reporter paraphrasiert): „Die Agentur musste das ‚Rückgrat‘ der Ukrainer bestimmen … Die Frage war: ‚Werden sie gerollt oder werden sie aufstehen und kämpfen? ”

Wer hat also schon eher „Rückgrat“, also einen rücksichtslosen und psychopathischen Kampfgeist? Faschisten und Ultranationalisten. Tatsächlich wurde sogar von US-Unternehmensmedien umfassend berichtet, dass die ukrainischen Streitkräfte und paramilitärischen Einheiten von Nazis heimgesucht wurden. Heute bezeichnen dieselben Medien die Nazis als bloße Nationalisten.

Anfang 2015 veranlasste das Ground Department der CIA die Ausbildung von Ukrainern im Süden der USA. Die Operationen dauern bis heute an und wurden unter der Biden-Administration erweitert. „Das mehrwöchige, in den USA ansässige CIA-Programm umfasste Schulungen in Schusswaffen, Tarntechniken, Landnavigation, Taktiken wie ‚Deckung und Bewegung‘, Geheimdienst und andere Bereiche.“ Ein hochrangiger Offizier wird mit den Worten zitiert : „Die Vereinigten Staaten trainieren einen Aufstand … um Russen zu töten.“

Im Februar dieses Jahres, kurz vor der russischen Invasion, wurde berichtet , die CIA habe „die Ukrainer darauf vorbereitet, einen Aufstand gegen eine russische Besatzung zu führen“. Gegen eine Besetzung? Oder ein Aufstand, um eine Besetzung zu provozieren?

Neben der CIA hat das US-Militär seine eigenen verdeckten Operationen. Im Rahmen des 2018 gestarteten Resistance Operating Concept scheint das Pentagon territoriale Verteidigungseinheiten ausgebildet zu haben, die aus ukrainischen Zivilisten bestehen. Dies scheint dazu geführt zu haben, dass die Spezialeinheiten der Ukraine ein Nationales Widerstandszentrum geschaffen haben, das Zivilisten Guerilla-Taktiken beibringt.

Die militärische Aufrüstung der Ukraine bringt die Welt an den Abgrund

Nach der Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 kam es in Donezk und Luhansk zu prorussischen Protesten im Osten. Der Congressional Research Service (CRS) stellte fest: „Die Regierung in Kiew reagierte mit militärischer Gewalt und setzte lokale Milizen ein, um die Separatisten zurückzudrängen.“ Der CRS fügte hinzu, dass die USA Großbritannien, Kanada und Litauen in der Multinational Joint Commission on Defense Reform and Security Cooperation anführen. Das Europäische Kommando des Pentagon hatte damals eine Europäische Rückversicherungsinitiative, die heute als Europäische Abschreckungsinitiative bezeichnet wird. Im Rahmen dieses Programms wurden Dutzende von Ukrainern in Huntsville, Alabama, in RQ-11B, handgestarteten Raven-Drohnenoperationen, geschult. 2016 wurden 72 Drohnen in die Ukraine geschickt.

In einem Forschungsbriefing der Bibliothek des britischen Unterhauses vom Januar 2016 heißt es: „Bei Kämpfen zwischen ukrainischen Regierungstruppen und von Russland unterstützten Separatisten wurden seit April 2014 mehr als 9.000 Menschen getötet und mehr als 20.000 verletzt.“ In dem Briefing wird weiter darauf hingewiesen, dass das ukrainische Parlament nach dem vom UN-Sicherheitsrat unterstützten Minsk-II-Abkommen, das einen Waffenstillstand und den Abzug der Fronttruppen auf beiden Seiten forderte, Teilen der Regionen Luhansk und Donezk einen Sonderstatus und eine verbesserte Autonomie zuerkannt hat .

Das Royal United Services Institute ist eine mit dem britischen Verteidigungsministerium verbundene Denkfabrik. Einer ihrer Berichte räumt ein, dass Russland gegenüber der Ukraine eine weitgehend „defensive Politik“ verfolgte. Darin heißt es: „Russische Beamte sind alarmiert über die Ausweitung und Überschneidung westlicher Allianzen von einer erweiterten NATO und EU bis hin zu AUKUS und der Koalition der Demokratien, die sowohl von den USA als auch von Großbritannien gefördert wird.“

Ein Teil der russischen Strategie hat seine Wurzeln in der von den USA angeführten Zerstörung Libyens im Jahr 2011, erklärt der Bericht. Die NATO-Bombardierung Libyens und der Sturz von Muammar Gaddafi „unterstrichen, wie starke westliche Allianzen den UNSC [UN-Sicherheitsrat] umgehen oder manipulieren konnten, wodurch im Wesentlichen ein Forum umgangen wurde, in dem russische Interessen geschützt werden konnten.“

Tatsächlich verabschiedete der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 27. Februar 2022 die Resolution 2623, in der es heißt: „Die mangelnde Einstimmigkeit seiner ständigen Mitglieder beim 8979. Treffen hat ihn daran gehindert, seiner Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit nachzukommen.“

Das Fehlen internationaler Diplomatie, die Schwäche einer einheimischen Antikriegsbewegung in den USA und das Jubeln vieler Linker und Liberaler für den Krieg unter der Doktrin, dass Putin ein böser Bösewicht ist, hat die Welt so nahe an eine tödliche Atomkatastrophe gebracht wie sie seit der Kubakrise von 1962; vielleicht sogar näher. Viele Russen sind auf die Straße gegangen, um einen Waffenstillstand zu fordern. Nachdem sie in die andere Richtung geschaut haben, während ihre Führer die letzten 8 Jahre damit verbracht haben, die Ukraine gegen Russland zu bewaffnen, muss die westliche Öffentlichkeit das Gleiche noch fordern.

