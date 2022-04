Viele Länder des Globalen Südens machen die USA/NATO für den Krieg in der Ukraine verantwortlich, nicht Russland (MULIPOLARISTA)

LINK MULIPOLARISTA



Während die westlichen Mächte Sanktionen gegen Russland verhängen, machen viele Länder des Globalen Südens die USA und die NATO für den Ukrainekrieg verantwortlich, darunter Südafrika, Iran, Venezuela, Kuba, Nicaragua, Nordkorea und Eritrea. China, Indien, Pakistan, Brasilien, Äthiopien, Bangladesch, Mexiko, Vietnam und andere bleiben neutral. Diese repräsentieren die Mehrheit der Weltbevölkerung.

Die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Verbündeten haben ausschließlich Moskau für den Krieg in der Ukraine verantwortlich gemacht und vernichtende Sanktionen verhängt, die darauf abzielen, die russische Wirtschaft zu ersticken und letztendlich einen Regimewechsel im Kreml zu provozieren.

Doch die Realität im globalen Süden sieht ganz anders aus.

Während die Regierungen, die etwa 15 % der in Nordamerika und Europa lebenden Weltbevölkerung repräsentieren, den Stellvertreterkonflikt in der Ukraine als einen Kampf zwischen der sogenannten „internationalen Gemeinschaft“ auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite darstellen, ist das nicht so, wie es ist wird von vielen Staaten gesehen, die die überwiegende Mehrheit der Menschheit im globalen Süden repräsentieren.

Südafrika, Iran, Venezuela, Kuba, Nicaragua, Nordkorea und Eritrea haben unter anderem alle klar gesagt, dass die Vereinigten Staaten und ihr NATO-Militärbündnis die Verantwortung für die Verursachung des Krieges in der Ukraine tragen , nicht Russland.

Viele andere Länder in Asien, Lateinamerika und Afrika haben ihre Neutralität in dem Konflikt zum Ausdruck gebracht und sich geweigert, sich der westlichen Kampagne zur Isolierung Moskaus anzuschließen.

Die größte Nation der Erde, China, hat öffentlich ihre Neutralität bewahrt, während sie Russland wirtschaftlich unterstützt und in ihren Medien die „ US-Hegemonie “ und die NATO beschuldigt.

Selbst Indien, das nach Bevölkerungszahl zweitgrößte Land der Erde, dessen rechte Regierung in den letzten Jahren zu einem engen Verbündeten der USA geworden ist, achtet darauf, neutral zu bleiben.

Indien entwickelt auch einen alternativen Zahlungsmechanismus, um westliche Sanktionen gegen Russland zu umgehen und stattdessen mit indischen Rupien und russischen Rubel zu handeln und den Dollar zu umgehen.

Pakistan, das fünftbevölkerungsreichste Land der Welt, ist ebenfalls neutral, neigt aber dazu, Moskau zu unterstützen.

Bangladesch, das neuntgrößte Land, ist ebenfalls neutral und erwägt, die chinesische Währung Yuan zu verwenden, um Sanktionen zu umgehen und den Handel mit Russland fortzusetzen.

Vietnam hat sich ebenfalls neutral gezeigt und zum Dialog aufgerufen, um zu einer friedlichen Lösung zu führen, während es weiterhin freundschaftliche Beziehungen zu Russland unterhält.

Viele afrikanische Nationen sind neutral, darunter Algerien, Angola, Burundi, die Zentralafrikanische Republik, die Demokratische Republik Kongo, Äthiopien, Mali, Mosambik, Namibia, Senegal, Südafrika, Sudan, Uganda und Tansania.

Auch einer der wichtigsten Handelspartner der USA, Mexiko, nimmt eine neutrale Haltung ein. Die Mitte-Links- Regierung von Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hat sich geweigert, dem Druck Washingtons nachzugeben, Sanktionen gegen Russland zu verhängen.

Die Regierung von Boliviens sozialistischem Präsidenten Luis Arce hat Neutralität gezeigt, während der antiimperialistische ehemalige Präsident Evo Morales die NATO beschuldigte und sagte: „Die USA benutzen die Ukraine, um das Volk Russlands militärisch, politisch und wirtschaftlich anzugreifen.“

Morales rief „zu einer internationalen Mobilisierung auf, um den interventionistischen Expansionismus der NATO und der USA zu stoppen“, und erklärte, dass ihre „Waffenhegemonie und ihr Imperialismus den Weltfrieden gefährden“. Seitdem hat er geholfen , beliebte Workshops zu organisieren , in denen Menschen über die Verbrechen der NATO aufgeklärt wurden.

Sogar das notorisch pro-amerikanische Regime von Brasiliens rechtsextremem Präsidenten Jair Bolsonaro blieb neutral. Brasiliens Außenminister Carlos Franca sagte, die Position des Landes sei „unparteiisch“ und stelle sich nicht fest auf die Seite Russlands oder der Ukraine.

Die linke Arbeiterpartei Brasiliens veröffentlichte eine Erklärung, in der sie die Vereinigten Staaten und die NATO-Expansion an die russischen Grenzen für den Konflikt verantwortlich machte, obwohl sie den Beitrag später löschte und eine neutralere Position einnahm . Ähnlich äußerte sich die frühere Präsidentin Dilma Rousseff .

Russland ist Teil des BRICS-Rahmenwerks, das Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika in dem Versuch vereint, eine alternative politische und wirtschaftliche Infrastruktur zu schaffen, um die westliche Hegemonie herauszufordern.

Alle anderen Länder in diesem Block, die einige der größten Volkswirtschaften der Welt repräsentieren, sind gegenüber der Ukraine neutral geblieben, während einige ausdrücklich die USA und die NATO beschuldigt haben.

Südafrika macht die NATO für den Krieg in der Ukraine verantwortlich

Die südafrikanische Regierung hat mit dem Finger auf die NATO gezeigt, weil sie den Krieg in der Ukraine begonnen hat.

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa sagte im Parlament: „Der Krieg hätte vermieden werden können, wenn die NATO die Warnungen ihrer eigenen Führer und Beamten im Laufe der Jahre beachtet hätte, dass ihre Osterweiterung zu größerer, nicht geringerer Instabilität in der Region führen würde.“ in Kommentaren, die von Reuters gemeldet wurden .

„Es gibt diejenigen, die darauf bestehen, dass wir eine sehr feindliche Haltung gegenüber Russland einnehmen sollten. Der Ansatz, den wir (stattdessen) verfolgen werden, ist … darauf zu bestehen, dass es einen Dialog geben sollte“, sagte der südafrikanische Präsident. „Schreien und Schreien wird diesen Konflikt nicht beenden.“

Der südafrikanische Staatschef billigte jedoch Russlands Invasion in der Ukraine nicht und erklärte, dass seine Regierung „die Anwendung von Gewalt und die Verletzung des Völkerrechts nicht dulden kann“.

Ramaphosa ist der Vorsitzende der Partei African National Congress (ANC), die den Kampf für den Sturz des Systems der rassischen Apartheid anführte, das der niederländische Kolonialismus in Südafrika auferlegt hatte.

Der ANC hat eine neutrale Außenpolitik aufrechterhalten und zwischen den Westmächten, Russland und China balanciert.

Andere afrikanische Nationen widersetzen sich westlichen Versuchen, Russland über die Ukraine zu isolieren

Die Ansichten der südafrikanischen Regierung werden von vielen anderen Ländern des Kontinents geteilt.

Die Regierungen von Algerien, Angola, Eritrea, Mosambik und Simbabwe, die erfolgreiche antikolonialistische Kämpfe geführt haben, haben entweder die NATO für den Krieg verantwortlich gemacht oder sind neutral geblieben.

Die Frustration des westlichen politischen Establishments über die afrikanische Neutralität wurde in einem Bericht der britischen Elitezeitung The Guardian vom 28. März deutlich.

Dieser von neokolonialistischer Rhetorik durchtränkte Artikel hatte den Titel „ Echos des Kalten Krieges, da afrikanische Führer sich der Kritik an Putins Krieg widersetzen “ und den Untertitel „Viele erinnern sich an Moskaus Unterstützung für die Befreiung von der Kolonialherrschaft, und es bleibt ein starkes antiimperialistisches Gefühl.“

Der herablassende Bericht räumte ein, dass zahlreiche afrikanische Staaten „zum Frieden aufrufen, aber die Nato-Osterweiterung für den Krieg verantwortlich machen, sich über westliche ‚Doppelmoral‘ beklagen und sich allen Aufrufen zur Kritik an Russland widersetzen“.

Der Guardian beklagte: „Die Unterstützung vieler afrikanischer Führer und Regierungen für Moskaus Invasion in der Ukraine – oder zumindest die Zurückhaltung, sie zu verurteilen – hat westliche Beamte bestürzt.“

Die britische Zeitung räumte widerstrebend ein, dass viele afrikanische Nationen wie Südafrika, Simbabwe, Angola und Mosambik „immer noch von Parteien regiert werden, die von Moskau während ihrer Befreiungskämpfe von der kolonialen oder weißen Vorherrschaft unterstützt wurden“.

Venezuela, Kuba und Nicaragua machen die USA und die NATO für den Krieg in der Ukraine verantwortlich

In Lateinamerika sind die Positionen zum Krieg in der Ukraine ideologisch geteilt: Linke Antiimperialisten haben die USA und die NATO für den Krieg verantwortlich gemacht, während rechte Pro-US-Kräfte Russland dämonisiert und die Ukraine heroisiert haben.

Wie Multipolarista zuvor berichtete, gab ein hochrangiger US-Beamter zu, dass Washingtons Sanktionen gegen Russland wegen der Ukraine auch absichtlich darauf abzielen, Venezuela, Kuba und Nicaragua zu schaden .

Diese drei lateinamerikanischen Nationen mit sozialistischen Regierungen, in denen die Vereinigten Staaten ständig Putschversuche organisiert haben, haben die US-Aggression gegen Russland und die NATO-Erweiterung für die Krise in der Ukraine verantwortlich gemacht und gleichzeitig betont, wie tragisch Krieg ist und wie sehr die Welt Frieden braucht.

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro sagte, seine Regierung „beklagt den Spott und den Bruch der Minsker Vereinbarungen durch die NATO , die von den Vereinigten Staaten von Amerika gefördert werden“, und beschuldigte Washington und die NATO, den Konflikt verursacht zu haben, weil sie „starke Drohungen gegen die Russische Föderation erzeugten“.

Kubas Außenministerium schrieb : „Die Entschlossenheit der USA, die fortschreitende Expansion der NATO in Richtung der Grenzen der Russischen Föderation fortzusetzen, hat ein Szenario mit Auswirkungen von unvorhersehbarem Ausmaß hervorgebracht, das hätte vermieden werden können.“

Die kubanische Regierung fügte hinzu: „Die Geschichte wird die Vereinigten Staaten für die Folgen einer zunehmend offensiven Militärdoktrin außerhalb der NATO-Grenzen verantwortlich machen, die den internationalen Frieden, die Sicherheit und die Stabilität bedroht.“

Nicaraguas Präsident Daniel Ortega betonte, dass Krieg nie etwas Gutes sei, da er dazu führe, dass Menschen „ihre Menschlichkeit verlieren“ und destruktive wirtschaftliche Folgen habe. Aber er schob die Schuld für diesen Krieg direkt auf Washington.

Der Anführer der Sandinisten erinnerte daran, dass die Vereinigten Staaten 2014 einen gewaltsamen Putsch in der Ukraine organisierten, ihre demokratisch gewählte Regierung mit „Terrorismus“ stürzten und dann „politische Kräfte an die Macht brachten, die der nordamerikanischen Regierung und dem europäischen Imperialismus unterstellt waren, die das jetzt gedacht haben ist die Zeit, in der Europa und die Vereinigten Staaten Russland eliminieren, ohne zu bedenken, dass es große Veränderungen in der Welt gibt, dass es andere Mächte auf der Welt gibt.“

Der Iran sagt, das „Mafia-Regime“ der USA und der militärisch-industrielle Komplex hätten die Ukraine-Krise verursacht

Ganz ähnliche Kommentare wurden von der Regierung im Iran gemacht, einer anderen Nation des Globalen Südens, die eine erfolgreiche Revolution gegen ein vom Westen unterstütztes Regime führte.

Das öffentlich-rechtliche iranische Medienunternehmen Press TV berichtete: „Der Anführer der Islamischen Revolution, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, hat das amerikanische Regime für die aktuelle Ukraine-Krise verantwortlich gemacht und ein Ende des Krieges in der Ukraine gefordert.“

„Die USA haben die Stabilität des Landes [der Ukraine] gestört, indem sie sich in seine Angelegenheiten einmischten, Kundgebungen organisierten und einen farbigen Staatsstreich anzettelten“, sagte Khamenei und bezog sich dabei auf den von den USA unterstützten Staatsstreich 2014 in Kiew.

„Wir sind gegen die Tötung von Menschen und die Zerstörung der Infrastruktur von Nationen“, fügte er hinzu.

Der oberste iranische Führer bezeichnete die Vereinigten Staaten als „im Grunde ein Mafia-Regime – politische Mafia, Wirtschaftsmafia, Waffenmafia und alle Arten von Mafia, die die Politik dieses Landes führen und beherrschen und das Land kontrollieren“.

Er sagte, das US-Regime sei „ein krisenproduzierendes und krisenverzehrendes Regime, und es ernähre sich davon, Krisen in der Welt zu schaffen“, und erklärte, dass der militärisch-industrielle Komplex Konflikte wie den Krieg in der Ukraine brauche: „Wenn die Vereinigten Staaten versagen Um eine Krise zu schaffen, werden die Rüstungsfabriken nicht in der Lage sein, das Beste daraus zu machen. Sie müssen Krisen schaffen, um die Interessen dieser Mafia zu maximieren.“

Nordkorea macht westliche „Hegemonialpolitik“ für den Beginn des Ukraine-Krieges verantwortlich

Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) machte ebenfalls „die hegemoniale Politik der USA und des Westens“ für den Krieg in der Ukraine verantwortlich.

„Die eigentliche Ursache der Ukraine-Krise liegt vollständig in der hegemonialen Politik der USA und des Westens, die sich der Selbstherrlichkeit und Willkür gegenüber anderen Ländern hingeben“, schrieb das Außenministerium der DVRK in einer Erklärung der offiziellen Nachrichtenagentur KCNA .

„Die USA und der Westen haben trotz der vernünftigen und gerechten Forderung Russlands, ihm eine rechtliche Sicherheitsgarantie zu geben, das Sicherheitsumfeld Europas systematisch untergraben, indem sie in ihren Versuchen, Angriffswaffensysteme einzusetzen, immer unverhohlener geworden sind, während sie trotzig die Osterweiterung der NATO vorangetrieben haben “, fuhr es fort.

” Die USA und der Westen, die den Irak, Afghanistan und Libyen verwüstet haben, äußern Phrasen über die „Respektierung der Souveränität“ und „territoriale Integrität“ über die Situation in der Ukraine, die von ihnen selbst ausgelöst wurde. Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar“, schrieb Pjöngjang.

Es kam zu dem Schluss: „Die größte Gefahr, der die Welt jetzt ausgesetzt ist, ist die Eigenmächtigkeit und Willkür der USA und ihrer Anhänger, die den internationalen Frieden und die Stabilität an der Basis erschüttern. Die Realität erweist sich einmal mehr als positiv, dass sich zu keinem Zeitpunkt Frieden auf der Welt einstellen würde, solange die einseitige und doppelzüngige Politik der USA bestehen bleibt, die den Frieden und die Sicherheit des souveränen Staates bedroht.“

