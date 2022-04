Kundgebung von Frente Unido América Latina Berlin: ​Solidarität mit Russland! Stellungnahmen aus Lateinamerika. Samstag 2. April am Brandenburger Tor

Solidaridad con Rusia y Noticias. Salvador Lopez, Frente Unido América Latina Berlin / Castellano/Deutsch 2.4.

https://youtu.be/ZLk3gbhUmsI

Frente Unido América Latina Berlin​ in Solidarität mit Russland am 2. April Brandenburger Tor

https://youtu.be/r8lCEhtwblA

Ukraine: NATO u. faschistische Organisationen – Von Ángeles Maestro, Frente Unido América Latina Berlin

https://youtu.be/DfpeHfK5x2c

Renate (Irlandgruppe Omega) Solidarität mit Russland, 2. April / Frente Unido América Latina Berlin

https://youtu.be/E2PPx0CsmMA

Ukraine: Zunehmender Staatsterror u. Gewaltorgien von Faschisten, Frente Unido América Latina Berlin

https://youtu.be/c6N6-Owj08w

Bilder:

https://bit.ly/3cHYImw

http://www.haendewegvonvenezuela.net/links/kundgebung02.04.22.html

