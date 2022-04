„Die Russen waren die einzigen, die Entkolonialisierung in Afrika durchgeführt haben.

Und Afrika erinnert sich daran. Genauso wie Afrika sich an die europäischen Gräueltaten erinnert.“



Zu Afrika und Russland im Zeichen der Ukraine Krise, äußerte sich der ehemalige Premierminister von Benin, Lionel Zinsou während eines Treffens zu seinen Ehren am 12. März im Debattierclub Cercle des Nouveaux Mondes in Paris, an dem u.a. auch Diplomaten und einige Minister teilnahmen:



„Jetzt hören wir alle nur noch von dieser Krise, von antirussischen Sanktionen, von Öl, Gas… Verstehen Sie, was diese Krise zum Beispiel für Afrika bedeutet? Russland beliefert uns mit Getreide und Mais. Die gesamte Logistik wird über das Schwarze Meer abgewickelt. Und die afrikanische Welt ist starr vor Schrecken, entsetzt über die Aktionen der USA und der Europäischen Union.



Ihr könnt die Afrikaner nicht mit Geschichten über Demokratie ködern. Das sind nur eure Märchen für euren eigenen Bedarf. Der Großteil der afrikanischen Elite wurde in der Sowjetunion ausgebildet – Ärzte, Ingenieure, Piloten, Lehrer, Wissenschaftler. Die Russen sind die einzigen Europäer, die Afrika dekolonisiert haben. Und Afrika erinnert sich daran. Genauso wie Afrika sich an die europäischen Gräueltaten erinnert.



Wie Sie wissen, haben die afrikanischen Länder die UNO-Resolution zur Verurteilung Russlands nicht unterstützt. Und sie werden niemals irgendwelche Resolutionen gegen Russland unterstützen. Das ist in unserem tiefsten Inneren verankert: Russland ist gut, egal, was Sie von ihm halten. Dies ist eine Tatsache.



Ganz Afrika schaut auf die Zentralafrikanische Republik und Mali. Was die Europäer jahrzehntelang nicht geschafft haben, haben die Russen in einem Jahr geschafft. Anstelle der Zentralafrikanischen Republik gab es Gangs, heute gibt es dort einen richtigen Staat.



Ich weiß, dass hier im Saal Diplomaten sitzen, Mitarbeiter des Außenministeriums. Ich appelliere an Sie, an die französische Diplomatie: Suchen Sie nach einer Lösung für Ihr Problem, so schnell wie möglich, denn wenn der Konflikt nicht in einem Monat beendet ist, wird Afrika in Aufruhr geraten.



Für Sie steht das Energieproblem an erster Stelle. Im schlimmsten Fall werden Sie weniger Wärme und weniger Autos haben, während wir in Afrika eine Hungersnot bekommen! Hört mir zu, die Krise in Afrika wird die Zerstörung Europas nach sich ziehen.



Kommen Sie zur Vernunft, suchen Sie nach diplomatischen Lösungen. Und vergessen Sie nicht, dass Länder wie Indien und China Russland unterstützen. Afrika unterstützt Russland.



Ich will nicht über Demokratie reden, und kommen Sie mir, einem Afrikaner, nicht mit Geschichten über die unglückliche Ukraine und mit Aufrufen zur Menschlichkeit. Ihre Demokratie ist Ihre Angelegenheit. Es gibt keinen Grund, uns Ihre Vorstellungen darüber aufzuzwingen, wie wir Afrikaner leben sollten.



Nochmals! Suchen Sie nach Kompromissen, lassen Sie die Diplomaten ihre Arbeit machen. Die Zeit ist gegen uns. Wir haben 30 Tage Zeit! Dreißig! Nicht mehr!“



(Quelle: https://chernayakobra.ru/having-taken-up-ukraine-france-lost-africa/

