Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage des Levada Center, Russlands führendem/einzigem unabhängigen Meinungsforschungsinstitut, hat Wladimir Putins Zustimmungsrate 83 % erreicht, eine Steigerung von 12 Punkten gegenüber dem letzten Monat. Das ist Putins höchster Wert seit Beginn seiner vierten Amtszeit im Jahr 2018.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related