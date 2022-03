Würde das Weiße Haus sich als Garant für die Sicherheit der Ukraine positionieren, müsste es sich verpflichten, den Frieden in der Ukraine zu bewahren. Die US-Pläne für die Ukraine beinhalteten jedoch nur Biolabore und Waffenlieferungen, stellte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa fest. Auf Telegram schrieb sie:

„Wenn das Weiße Haus zu einem Garanten für die Sicherheit der Ukraine würde, würde es sich verpflichten, den Frieden in diesem Land zu erhalten. Aber das ist nicht in den Plänen der US-amerikanischen Liberaldemokraten vorgesehen, sondern nur Waffenlieferungen, Biolabore sowie die Kontrolle von Marionettenregimen, um die Lage in Eurasien zu destabilisieren.“

Zuvor hatte David Arachamija, ein Mitglied der ukrainischen Delegation bei den Gesprächen mit Russland, erklärt, Kiew schlage ein neues Sicherheitsgarantiesystem für die Ukraine vor.

Die Führung der Ukraine sieht die Mitgliedsstaaten des UN-Sicherheitsrates sowie die Türkei, Deutschland, Kanada, Italien, Polen und Israel als Sicherheitsgaranten. Die Staats- und Regierungschefs mehrerer europäischer Länder, darunter Deutschland und das Vereinigte Königreich, hatten ihre Bereitschaft zu einem solchen Schritt bekundet.

Kate Bedingfield, die Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, erklärte jedoch am Mittwoch Reportern, dass die USA noch nicht bereit seien, über Einzelheiten im Zusammenhang mit möglichen Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu sprechen.

