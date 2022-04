Nazis in der Ukraine: Durch den Nebel des Informationskrieges sehen (Liberation News)

Am 24. Februar unternahm der russische Präsident Wladimir Putin eine, wie er es nannte , „militärische Spezialoperation … zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine“. Westliche bürgerliche Medien verurteilten diese erklärten Ziele sofort und wiederholten regelmäßig, dass die Behauptungen über den Nationalsozialismus in der Ukraine nichts weiter als russische „Fake News“ seien. Der frühere US-Botschafter in Russland, Michael McFaul, ging so weit, rundheraus zu behaupten , dass „es keine Nazis in der Ukraine gibt“. Ähnliche Behauptungen hallen durch die Echokammern der Massenmedien, und die Tatsache, dass der derzeitige Präsident der Ukraine Jude ist, wird oft kurzsichtig als der einzig notwendige „Beweis“ hingestellt.

Die Existenz von Nazis und Faschisten in der Ukraine zu bestreiten, dient dem Zweck, eine verdrehte, aber vereinfachende Erzählung zu konstruieren, die lose auf dem Zweiten Weltkrieg basiert: Putin ist eine böse, Hitler-ähnliche Figur, die darauf aus ist, die freiheitsliebende ukrainische Regierung und ihre unschuldigen Unterstützer anzugreifen. Das Ziel eines solchen Narrativs ist es, blinde und bedingungslose Unterstützung für die Selenskyj-Regierung, die NATO und die imperialistischen Westmächte zu fördern. Ein „humanitärer“ Krieg, also eine brutale NATO-Intervention, die wahrscheinlich den Dritten Weltkrieg auslösen würde, wird dabei als praktikable Option präsentiert. In diesem Zusammenhang läuft jeder Versuch, eine nüchterne und konkrete Analyse der tatsächlichen Geschichte des Nationalsozialismus in der Region zu liefern, Gefahr, unaufrichtig als „pro-Putin“ abgestempelt und abgetan zu werden, weil er dieses kriegstreibende Narrativ nicht unterstützt.

Aber eine Untersuchung, die die Komplexität konkreter Situationen berücksichtigt, zeigt, dass es tatsächlich eine tiefe und weitreichende Geschichte des Faschismus in der Ukraine gibt, die von der US-Regierung unterstützt und gefördert wurde. Dies bedeutet jedoch nicht , dass der Faschismus notwendigerweise die dominierende Kraft im Land oder sogar in allen Bereichen ist, in denen er existiert (Militär, Paramilitärs, Parlament, Gesellschaft im Allgemeinen usw.). Darüber hinaus bedeutet dies nicht im Geringsten, dass man Russlands Invasion unterstützen oder gar davon ausgehen muss, dass die „Entnazifizierung“ ihr Hauptziel ist. Im Gegenteil, es ist möglich zu verstehen, dass der Faschismus eine sehr reale Kraft in der Ukraine ist, während man sich Putins Entscheidung widersetzt, Truppen einzusetzen.

Eine kurze Geschichte der Nazis, der NATO und der Ukraine

Um den aktuellen Konflikt zu verstehen, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Russen und Ukrainer einst in relativer Harmonie lebten, als sie beide Teil der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken waren, die auf dem Prinzip der Selbstbestimmung der Nationen gegründet wurde. Dies wurde 1941 gewaltsam unterbrochen, als die Nazis in die UdSSR einmarschierten und einen Großteil der Ukraine eroberten.

Zivile Opfer eines Massakers von 1943 durch OUN-Kämpfer

Laut John-Paul Himka lebte ein Viertel aller Opfer des Holocaust in der Ukraine, und ukrainische Ultranationalisten kollaborierten mit den Nazis bei der Ausführung ihrer schrecklichen Taten. Die Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) und ihre Streitkräfte, die Ukrainische Aufständische Armee ( Ukrainska povstanska armiia – UPA) nahmen daran teilin diesem völkermörderischen Amoklauf: „OUN-Milizen waren Schlüsselakteure in der antijüdischen Gewalt im Sommer 1941; OUN rekrutierte und infiltrierte Polizeiformationen, die unverzichtbare Arbeitskräfte für die mobilen Tötungseinheiten der Deutschen lieferten; und 1943 verließen Tausende dieser Polizisten den deutschen Dienst, um sich dem von der OUN geführten nationalistischen Aufstand anzuschließen, während dessen die UPA Juden tötete, die es geschafft hatten, die großen Liquidationen von 1942 zu überleben.“ Laut Ian Sayer und Douglas Botting „spielte die OUN eine bedeutende Rolle bei der Vernichtung der Juden und anderer ‚Unerwünschter‘, indem sie oft die Drecksarbeit der Vernichtungskommandos des deutschen Einsatzkommandos verrichtete (z. B. das Töten von Kindern) und danach fortfuhr Krieg unter amerikanischer Schirmherrschaft.“

Tatsächlich integrierte die US-Regierung in der Nachkriegszeit diskret eine alarmierende Zahl von Nazi-Kollaborateuren in ein wahres internationales Netzwerk antikommunistischer Faschisten. John Loftus schätzt, dass bis 1952 „Hunderte, wenn nicht Tausende wichtiger Nazi-Kollaborateure aus Weißrussland, der Ukraine, den baltischen Staaten und dem Balkan“ in die Vereinigten Staaten gebracht worden waren (und viele weitere auf der ganzen Welt eingesetzt worden waren). ). Der US Counter Intelligence Core (CIC) führte die Operation Anyface durch, um den faschistischen Führer der OUN – den bekannten Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera – davor zu schützen, von den Sowjets vor Gericht gestellt zu werden. Banderas Chef des Nationalen Sicherheitsdienstes (SB), Mykola Lebed, war„der ranghöchste ukrainische Nazi, der jemals in die Vereinigten Staaten eingedrungen ist.“ Frank Wisner, Chef der verdeckten Operationen der CIA, gab 1951 zu, dass es „mindestens zwanzig ehemalige oder aktive Mitglieder des Aufsichtsrats von OUN/Bandera in den Vereinigten Staaten“ gab.

Die US-Geheimdienste arbeiteten eng mit mehreren Organisationen ehemaliger Nazi-Kollaborateure wie diesen zusammen, um umfangreiche Sabotage-, Terror- und Attentatskampagnen gegen die UdSSR durchzuführen. 1951 schätzte Wisner, dass „seit dem Ende des letzten Krieges über 35.000 Mitglieder der russischen Geheimpolizei (MVD-MKGB) von der OUN-UPA getötet wurden“.

Die NATO war tief in diesen antikommunistischen Krieg verwickelt, wie die Operation Gladio vielleicht am deutlichsten zeigt . Unter der Aufsicht der CIA und des MI6 stellte die NATO eine große geheime Armee ausgebildeter Militanter auf, von denen viele gut etablierte Nazis und Faschisten waren. Laut der offiziellen Untersuchung des italienischen Senats gegen Gladio: „Es stellt sich ohne den Schatten eines Zweifels heraus, dass Elemente der CIA in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre eine massive Operation gestartet haben, um mit allen Mitteln der Ausbreitung von Gruppen entgegenzuwirken und Bewegungen der Linken auf europäischer Ebene.“ Dazu gehörten gezielte Tötungen und Terroranschläge unter falscher Flagge, die Kommunisten angelastet wurden, um die Zivilbevölkerung dazu zu bringen, rechte Regierungen und antikommunistische Überfälle zu unterstützen.

Der Supreme Allied Commander Europe der NATO von 1963 bis 1969 war Lyman Lemnitzer, der 1962 grünes Licht für die Operation Northwoods gegeben hatte. Diese Operation, die nie durchgeführt wurde, weil Präsident John F. Kennedy sich weigerte, sie zu unterzeichnen, bestand aus Planung Terroranschläge unter falscher Flagge gegen US-Bürger, die Kuba angelastet würden, um eine militärische Invasion der Insel zu rechtfertigen.

Lemnitzers Amtszeit überschnitt sich mit der von Adolf Heusinger, einem der vielen hochrangigen Nazi- und Faschistenbeamten, die in US-Militär- und Geheimdienstnetzwerke integriert worden waren. Heusinger diente als Hitlers Chef des Generalstabs des Heeres und wurde später Vorsitzender des NATO-Militärausschusses (1961-1964). Die NATO begnügte sich also nicht damit, die Nazis einen Teil ihrer Drecksarbeit erledigen zu lassen, indem sie sie in ihre Geheimarmeen rekrutierte, um abscheuliche antikommunistische Terrorkampagnen durchzuführen. Sie hat sie auch direkt in ihre Führung integriert und damit ein klares Signal an die Welt bezüglich ihrer politischen Ausrichtung gesendet.

Der Maidan-Putsch

In den folgenden Jahren arbeiteten die Vereinigten Staaten weiterhin mit ukrainischen Faschisten in ihren endlosen Destabilisierungskampagnen gegen die UdSSR zusammen. Laut dem CIA-Spezialisten Douglas Valentine „entwickelt die CIA seit 70 Jahren faschistische Vermögenswerte in der Ukraine“.

Der Putsch auf dem Maidan Ende 2013-2014, der von den imperialistischen Mächten in den Vereinigten Staaten und Europa offen unterstützt wurde, stützte sich auf rechtsextreme Stoßtrupps wie die faschistische Organisation Rechter Sektor und die ultranationalistische Swoboda-Partei, um die gewählte Regierung von Viktor zu stürzen Janukowitsch. Drei Mitglieder von Svoboda wurden als Mitglieder der ersten Regierung nach dem Putsch eingesetzt, und der Mitbegründer von Svoboda, Andriy Paruby, war fünf Jahre lang Parlamentssprecher. Obwohl Svoboda seitdem versucht hat, ihr Nazi-Image zu besänftigen, behält sie ihre Substanz als ultranationalistische, antikommunistische Partei bei, die offen den Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera, den Politiker und Theoretiker des militanten Flügels der faschistischen OUN, lobt.

Porträt von Stepan Bandera vor dem Hauptquartier der Maidan-Proteste, 2014. Wikimedia Commons

Das Asowsche Bataillon wurde im Mai 2014 aus dem ultranationalistischen Patriot of Ukraine (gegründet 2005) und der Sozialen Nationalversammlung oder SNA (gegründet 2008) gebildet, die „ bekannt dafür ist, Angriffe auf Minderheitengruppen durchgeführt zu haben.“ Das Asow-Bataillon, der Rechte Sektor und andere faschistische Milizen spielten auf vielfältige Weise eine Schlüsselrolle bei der Festigung der Macht der Regierung nach dem Putsch: Beteiligung an Straßengewalt gegen die Linke, Durchführung von Einschüchterungskampagnen gegen unkooperative Politiker, Einrichtung von Indoktrinationslagern für Kinder und Jugendliche , und Druck auf die Regierung auszuüben, den Lehrplan zu überarbeiten, die russische Sprache zu verbieten und die offizielle Staatsgeschichte neu zu schreiben. Diese Zeit der Straßengewalt und Einschüchterung nach dem Putsch gipfelte in dem, was manche als die schlimmste Gräueltat der Nazis seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnen, als etwa 42 Linke in einem von Faschisten im Gewerkschaftsgebäude von Odessa angerichteten Inferno ums Leben kamen.

Diese von den USA unterstützte Operation zum Regimewechsel hat den Ausbruch eines Bürgerkriegs in der Donbass-Region in der Ostukraine ausgelöst. Als prorussische Separatisten ihre Unabhängigkeit von der faschistischen ukrainischen Marionettenregierung erklärten, konnte diese sie nicht eindämmen. So wurden das Asowsche Bataillon und andere faschistische Milizen entfesselt, was zum Tod von etwa 14.000 Menschen führte (kurz vor der Invasion im Jahr 2022 erkannte Putin die Unabhängigkeit der beiden Regionen des Donbass an). Asow erhielt Unterstützung vom ukrainischen Innenminister Arsen Avakov sowie von US-Waffen und -Ausbildung . Aufgrund seiner angeblichen Wirksamkeit im Kampf gegen russische Separatisten wurde das Bataillon 2014 in die ukrainische Nationalgarde integriert und wurde offiziell Teil des Staates.

Im Jahr 2015 richtete die CIA laut fünf ehemaligen Geheimdienst- und nationalen Sicherheitsbeamten „ein geheimes intensives Schulungsprogramm in den USA für ukrainische Elite-Spezialeinheiten und anderes Geheimdienstpersonal“ ein. Im selben Jahr verabschiedete der US-Kongress ein Ausgabengesetz , das „wirtschaftliche und militärische Unterstützung im Wert von Hunderten von Millionen Dollar für die Ukraine vorsah, eines, das ausdrücklich geändert wurde, damit diese Unterstützung an die im Land ansässige Neonazi-Miliz Asow fließen konnte Regiment.“

Emblem des Asowschen Bataillons, das die Neonazi-Symbole Wolfsangel und Schwarze Sonne enthält

Da es einige Debatten darüber gegeben hat, wie nazistisch die Asowschen oder andere ultranationalistische Milizen sind, ist es erwähnenswert, dass das US-Repräsentantenhaus 2015 anerkannte , dass Asow „Neonazi“ ist. Obwohl das Bataillon manchmal geleugnet hat, an der Nazi-Ideologie als Ganzes festzuhalten, „sind Nazi-Symbole wie das Hakenkreuz und SS-Insignien auf den Uniformen und Körpern der Asowschen Angehörigen weit verbreitet“. Ihre Uniformen tragen das neonazistische Wolfsangel-Symbol, das wie ein schwarzes Hakenkreuz auf gelbem Grund aussieht. Andriy Diachenko, der Sprecher des Regiments im Jahr 2015, behauptetedass „10 % bis 20 % der Mitglieder der Gruppe Nazis sind“. Es scheint, dass er diese Aussage gemacht hat, um Ängste vor einer Nazifizierung herunterzuspielen. Doch selbst wenn die Zahlen so niedrig sind, folgt zwangsläufig, dass alle anderen Mitglieder des Asowschen Bataillons Nazi-Kollaborateure sind.

Unabhängig davon, ob Asow oder ähnliche Bataillone 100 % der Nazi-Ideologie akzeptieren oder nicht, ist es wichtig zu erkennen, dass ihre allgemeine Ausrichtung eindeutig faschistisch ist: Sie erhalten Finanzmittel von reaktionären Elementen der kapitalistischen herrschenden Klasse, um gewalttätige parastaatliche Milizen zu führen – was in Einige Fälle wurden in den Staat integriert – die ultranationalistisch, rassistisch, prokapitalistisch und antikommunistisch sind. Andriy Biletsky ist gut positioniert, um ihre Ausrichtung zu verstehen, da er als Anführer des Patriot of Ukraine und der SNA sowie des Asowschen Bataillons diente, bevor er von 2014 bis 2019 als Mitglied des ukrainischen Parlaments diente. In einem Interview erklärte erseine Position wie folgt: „Die historische Mission unserer Nation in diesem kritischen Moment ist es, die Weißen Rassen der Welt in einem letzten Kreuzzug um ihr Überleben zu führen. Ein Kreuzzug gegen die von Semiten geführten Untermenschen [minderwertige Rassen, gemäß der Standard-Nazi-Terminologie].“

Faschismus heute in der Ukraine

In der Ukraine sind heute faschistische Elemente in der kapitalistischen herrschenden Klasse, in paramilitärischen Organisationen, im ukrainischen Militär, im Parlament und in bestimmten Bereichen der Gesellschaft präsent. Während es ein Fehler wäre anzunehmen, dass sie in jedem Fall die dominierende Kraft sind, wäre es ebenso falsch, ihre Präsenz, ihre große Reichweite und die Unterstützung, die sie von der Selenskyj-Regierung und den imperialistischen Kräften außerhalb des Landes genießen, zu ignorieren.

Bei den Parlamentswahlen 2019 bildete Svoboda eine einheitliche Parteiliste mit anderen rechtsextremen Parteien: dem Rechten Sektor, dem Nationalkorps und der Regierungsinitiative von Jarosh. Sie erhielten nur 2,15 % der Stimmen und übertrafen damit nicht die 5 %-Hürde für einen Parlamentssitz. Bei derselben Wahl gewann Wolodymyr Selenskyjs Partei Diener des Volkes, die auf einer Antikorruptionsplattform kandidierte und in der Mainstream-Presse als zentristisch bezeichnet wird, 124 Sitze auf der landesweiten Parteiliste und 130 Sitze in Wahlkreisen.

Selenskyjs Partei ist nach der gleichnamigen erfolgreichen ukrainischen Fernsehserie benannt, die an „Ukrainer appellierte , die von der oligarchischen Elite des Landes und dem Versagen, den Sumpf nach der Revolution des Landes 2014 trockenzulegen, frustriert sind“. In der Serie spielte Zelenskyy, ein Karriereschauspieler und Komiker, die Rolle von keinem anderen als dem Präsidenten der Ukraine. Sein kometenhafter Aufstieg zur eigentlichen Präsidentschaft war somit nicht zuletzt seiner Berühmtheit als berühmter Schauspieler zu verdanken, nicht unähnlich anderen politischen Marionetten in bürgerlichen Demokratien. Darüber hinaus erhielt er reichlich Geld von einer Handvoll privater Spender, darunter vor allem der milliardenschwere Oligarch Ihor Kolomoyskyi, der sein größter Unterstützer war .

Kolomoyskyi besitzt eine Beteiligung an der 1+1 Media Group, deren Fernsehsender „Diener des Volkes“ ausstrahlte, was rückblickend wie eine verlängerte Wahlkampfwerbung aussieht. Sein Medienunternehmen bot auch Sicherheit und logistische Unterstützung für die politische Kampagne des Schauspielers, während derer er 14 Mal nach Genf und Tel Aviv reiste, wo Kolomoyskyi lebt. Die Pandora-Papiere enthüllten ein Spinnennetz aus Offshore-Netzwerken und finanziellen Verstrickungen zwischen Zelenskyy und Kolomoyskyi.

Kolomoyskyi ist außerdem einer der Hauptfinanzierer der ultranationalistischen Milizen in der Ostukraine, einschließlich der faschistischen Asow- und Aidar-Bataillone, denen in den letzten acht Jahren abscheuliche Kriegsverbrechen in der Donbass-Region vorgeworfen wurden. Er finanziert angeblich auch „die Freiwilligenbataillone Donbass, Dnepr 1, Dnepr 2“. Als er im März 2014 zum Gouverneur seines Heimatstaates Dnipropetrowsk ernannt wurde, war er maßgeblich an der Zerschlagung der dortigen Separatistenbewegung beteiligt, indem er „mehr als 10 Millionen Dollar für die Schaffung des ‚Dnipro-Bataillons‘ ausgab“.

Im Jahr 2015 kämpften schätzungsweise 30 nationalistische Milizen gegen Separatisten in der Ostukraine. Finanziell unterstützt von wohlhabenden Oligarchen wie Kolomoyskyi und Serhiy Taruta (dem milliardenschweren Gouverneur der Region Donezk, der auch das Asow-Bataillon finanzierte ), fungieren sie als mächtige paramilitärische Kraft, die das ukrainische Militär ergänzt. Im Juli 2015 erließ Russland einen Haftbefehl gegen Kolomoyskyi wegen „Organisation der Tötung von Zivilisten“ aufgrund seiner finanziellen Unterstützung der Militanten.

Weit davon entfernt, gegen diese ultranationalistischen Milizen vorzugehen, von denen viele offene Anzeichen von Nazismus und Faschismus aufweisen, hat Kolomoyskyis Schauspieler, der zum Präsidenten wurde, ihnen nicht nur erlaubt, ungestraft zu handeln, sondern er hat auch eine enge Beziehung zwischen seiner Regierung und offenen Faschisten geknüpft . So erklärte beispielsweise Dmytro Yarosh, ein ehemaliger Führer des Rechten Sektors und bekennender Anhänger des Nazi-Kollaborateurs Bandera, im November 2021, dass er zum Berater des Oberbefehlshabers der Streitkräfte der Ukraine ernannt worden sei. Bald darauf zeichnete Selenskyj den Kommandanten des Rechten Sektors, Dmytro Kotsyubaylo, mit der Auszeichnung „Held der Ukraine“ aus. Am 1. März dieses Jahres ernannte er Maksym Marchenko, einen ehemaligen Kommandanten des Aidar-Bataillons – das istwegen Kriegsverbrechen im Donbass angeklagt – als Regionalverwalter von Odessa. Es gibt zahlreiche weitere Verbindungen zwischen der ukrainischen Regierung und dem Militär einerseits und diesen ultranationalistischen und oft faschistischen Milizen andererseits.

Während sie damit beschäftigt waren, Faschisten zu stärken, entzogen die ukrainischen Behörden 2015 auch kommunistischen Parteien das Recht, an Wahlen teilzunehmen, und erließen umstrittene „Dekommunisierungs“ -Gesetze: „Die Gesetze verbieten die Zurschaustellung sowjetischer Symbole und ändern den Status des Feiertags 09. Mai, der den sowjetischen Sieg über Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg kennzeichnet. Die Gesetze werden effektiv alle Erwähnungen des ‚Großen Vaterländischen Krieges‘ (ein sowjetischer Begriff für 2. Weltkrieg) und ersetzen Sie es durch ‚Zweiter Weltkrieg‘; Verbot der sowjetischen Siegesflagge; und benennen Straßen, Plätze und sogar ganze Städte um.“ Seitdem wurden Zehntausende von Straßen sowie fast tausend Städte und Dörfer umbenannt. Im Rahmen dieses umfangreichen antikommunistischen Kulturprojekts wurden auch über zweitausend Statuen und Denkmäler entfernt. Trotz weit verbreiteter Kritik hat sich die derzeitige Regierung geweigert, die Gesetze aufzuheben. Laut Abdul Rahman, „Zelenskys Zurückhaltung, es mit rechten Gruppen auf die gleiche Weise aufzunehmen, wie er angeblich pro-russische Gruppen ins Visier nimmt, ist ein Zeichen ihres Einflusses auf die Gestaltung des politischen Diskurses im Land.“

Es gab auch eine Reihe wichtiger symbolischer Gesten, die Ultranationalisten und Nazi-Kollaborateure verherrlichen und dadurch eine breitere Kultur des Faschismus in bestimmten Sektoren der ukrainischen Gesellschaft fördern. Selenskyj behauptete beispielsweise in einem Interview: „Es gibt unbestreitbare Helden. Stepan Bandera ist für einen gewissen Teil der Ukrainer ein Held, und das ist eine normale und coole Sache. Er war einer von denen, die die Freiheit der Ukraine verteidigt haben.“ Zelenskyy verteidigte auch öffentlich den ukrainischen Fußballer Roman Solzulya als „wahren Patrioten“, als er wegen seiner Fotos mit dem Nazi-Kollaborateur Bandera und seiner offenen Unterstützung des Asowschen Bataillons beschuldigt wurde, ein Nazi zu sein. Außerdem erschien der frühere Ministerpräsident von Selenskyj, Oleksiy Honcharukauf der Bühne eines von der faschistischen C14-Bewegung organisierten Neonazi-Konzerts.

Es ist daher vielleicht nicht überraschend, dass die Ukraine neben den Vereinigten Staaten das einzige Land war, das gegen den Resolutionsentwurf der UN-Generalversammlung „zur Bekämpfung der Verherrlichung des Nationalsozialismus, des Neonazismus und anderer Praktiken, die dazu beitragen, zeitgenössische Formen des Rassismus zu schüren , gestimmt hat , Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit verbundene Intoleranz.“ Wichtige Medien haben Nazi-Propaganda ausgestrahlt, die in der gesamten Kultur widerhallt. Im Jahr 2014 rief ein ukrainischer Journalist auf Hromadske TV offen zum Völkermord im Donbass auf und behauptete, dass „es eine bestimmte Kategorie von Menschen gibt, die ausgerottet werden müssen“.

Am 13. März dieses Jahres rief der ukrainische Fernsehmoderator Fahruddin Sharafmal in einer Morgensendung auf Kanal 24 leidenschaftlich zum Völkermord und zum Abschlachten russischer Kinder auf . Mit einem Foto des berüchtigten Nazis Adolf Eichmann im Rücken sagte er : „Ich erlaube mir, Adolf Eichmann zu zitieren, der sagte, dass man, um eine Nation zu zerstören, zuerst ihre Kinder zerstören muss. Denn wenn Sie ihre Eltern töten, werden die Kinder erwachsen und rächen sich. Indem Kinder getötet werden, werden sie niemals erwachsen und die Nation wird verschwinden.“ „Und wenn ich die Gelegenheit bekomme, die Russen auszuschalten“, fuhr er fort, „Ich werde es auf jeden Fall tun. Da Sie mich einen Nazi nennen, halte ich mich an die Lehre von Adolf Eichmann und werde alles in meiner Macht stehende tun, damit Sie und Ihre Kinder niemals auf dieser Erde leben. Sie müssen verstehen, dass es um den Sieg des ukrainischen Volkes geht, nicht um Frieden. Wir brauchen den Sieg. Und wenn wir alle Ihre Familien abschlachten müssen – ich werde einer der Ersten sein, die das tun.“ Channel 24 ist Teil des Medienkonglomerats TRK Lux, das von der wohlhabenden ukrainischen Geschäftsfrau Kateryna Kit-Sadova und ihrem Ehemann Andriy Sadovyi (Bürgermeister von Lemberg und ehemaliger Vorsitzender der politischen Partei Self Reliance) kontrolliert wird.

Selenskyj hat kürzlich die russische Invasion als Vorwand benutzt, um 11 politische Parteien zu verbieten , darunter die größte Oppositionspartei, die 43 Sitze im Parlament hält, während kommunistische Führer verhaftet wurden. Unter dem Vorwand, gegen russische „Fehlinformationen“ zu kämpfen, übernahm er auch die Kontrolle über Nachrichtenagenturen und setzte eine zentralisierte Informationspolitik durch, die alle nationalen Fernsehsender zu „einer einzigen Informationsplattform für strategische Kommunikation“ zusammenfasst. Das Außenministerium der Ukraine arbeitet direkt mit einem internationalen Netzwerk von PR-Firmen zusammen, um einen Informationskrieg zu führen und die Erzählung zu kontrollieren. Laut einem hochrangigen NATO-Beamten: „Sie sind wirklich hervorragend in Stratcom [strategische Kommunikation] – Medien, Info-Ops und auch Psy-Ops.“

Zelenskyys Erfahrung als Karriereschauspieler war bei diesen Bemühungen sicherlich von Vorteil. Schließlich versucht er, seine Regierung als frei und demokratisch darzustellen – nicht unähnlich den westlichen imperialistischen Mächten, mit denen sie verbündet ist – während sie faschistische Milizen unterstützt, Gelder von reaktionären Kapitalisten erhält (die auch Nazi-Bataillone finanzieren), Ultranationalisten und Nazi-Kollaborateure verherrlicht, fördert eine Kultur des Faschismus, verbietet politische Parteien und kontrolliert Nachrichten und Informationen streng.

Die faschistische Bedrohung ist international

Obwohl die Ukraine einigen in den Vereinigten Staaten oder anderswo wie ein fernes Land erscheinen mag, das wenig Einfluss auf das unmittelbare politische Umfeld hat, ist sie tatsächlich ein wichtiges Zentrum der globalen faschistischen Bewegung. Laut Aljazeera : „Die transnationale Unterstützung für Asow war groß, und die Ukraine hat sich zu einem neuen Zentrum für die extreme Rechte auf der ganzen Welt entwickelt. Es wurde dokumentiert, dass Männer aus drei Kontinenten den Azov-Trainingseinheiten beitreten, um Kampferfahrung zu sammeln und sich einer ähnlichen Ideologie anzuschließen.“ In einem Untersuchungsbericht von Anfang 2021, Timefestgestellt, dass „Azov viel mehr als eine Miliz ist. Es hat seine eigene politische Partei; zwei Verlage; Sommercamps für Kinder; und eine als Nationale Miliz bekannte Bürgerwehr, die neben der Polizei durch die Straßen ukrainischer Städte patrouilliert […] sie hat auch einen Militärflügel mit mindestens zwei Ausbildungsbasen und einem riesigen Waffenarsenal, von Drohnen und gepanzerten Fahrzeugen bis hin zu Artilleriegeschützen .“ Olena Semenyaka, die Leiterin der internationalen Öffentlichkeitsarbeit für Asow, sagte den Reportern: „Man könnte es als einen kleinen Staat innerhalb eines Staates bezeichnen.“

Ali Soufan schätzt , dass „in den letzten sechs Jahren mehr als 17.000 ausländische Kämpfer aus 50 Ländern in die Ukraine gekommen sind“. Im Jahr 2019 schrieben US-Gesetzgeber einen Brief an das Außenministerium, in dem sie erklärten, dass „die Verbindung zwischen Asow und Terrorakten in Amerika klar ist“. In einer eidesstattlichen Erklärung des FBI aus dem Jahr 2018 heißt es, dass Azov „angeblich an der Ausbildung und Radikalisierung von Organisationen der weißen Vorherrschaft in den USA teilgenommen hat“. Darunter befanden sich Mitglieder der White-Supremacist Rise Above Movement, die angeklagt wurden , bei mehreren weißen nationalistischen und weißen supremacistischen Veranstaltungen in den USA, einschließlich der gewalttätigen „Unite the Right“-Kundgebung in Charlottesville, „Gegenprotestierende gewaltsam angegriffen und angegriffen“ zu haben .“

Nazismus und Faschismus sind sehr reale Faktoren in der Ukraine, und sie wurden ausführlich dokumentiert. Das Erkennen dieser Tatsache ist für ein differenziertes Verständnis des aktuellen Konflikts unerlässlich, aber es bedeutet keineswegs, Putins militärische Intervention zu unterstützen, die schreckliche Folgen für das Leben vieler unschuldiger Arbeiter hatte.

Schließlich sollte uns nicht entgangen sein, dass die Biden-Administration, die als angebliches Bollwerk gegen die Ausbreitung des Faschismus im eigenen Land an die Macht kam, die US-Politik fortsetzt, faschistische Kräfte in einem der wichtigsten Zentren des internationalen Faschismus zu unterstützen. Dies zeigt deutlich, dass der Kampf gegen den Faschismus niemals auf einen innerstaatlichen Kampf beschränkt werden kann. Sie muss immer in einem internationalistischen Rahmen erfolgen und damit untrennbar mit einem entschiedenen Antiimperialismus verbunden sein.

Der Autor bedankt sich bei Helmut-Harry Loewen für seine unschätzbaren Vorschläge und seine Hilfe bei der Suche nach den besten Quellen zum Faschismus in der Ukraine

