Leserbrief von Fred Buttkewitz aus Ulan – Ude Russland (31. März 2022)

In der Propaganda in Deutschland wird die Geschichte der Ukraine seit 2014 verfälscht. Es wird geleugnet, komplett ignoriert, dass das gesamte Land, angefangen von der Volksbildung, neonazistisch verseucht ist.

Wären es nicht Gegner Putins, dann würden Leute wie der ukrainische Botschafter oder Nawalny als rechts von der NPD stehend kein Bein auf die Erde bekommen. Deutschland hofiert Rechtsradikale. Sie bekleideten in der Ukraine allerhöchste Regierungsämter (Innenminister, Parlamentspräsident). Russland ist es, welches im Bewusstsein der Menschen den gemeinsamen Kampf aller Sowjetrepubliken gegen Hitler aufrechterhält. Das Zeigen von Symbolen der UdSSR bei Demonstrationen am 9. Mai zum Jahrestages des Kriegsendes steht in der Ukraine unter Strafe. Die Ukraine war es, welche alle Denkmäler, Straßennamen, die an dieses gemeinsame Erbe erinnern, auch noch den letzten Sowjetstern bis

ins letzte Dorf entfernen ließ. Eine Ausstellung von jetzt beschlagnahmten 200 Schulbüchern beweist, dass die gemeinsame Geschichte aus dem Bewusstsein der Schüler getilgt wurde – und gleichzeitig

Nazikollaborateure und Massenmörder wie Bandera zu Helden erkoren wurden. Der Geburtstag dieses Chefs einer Terrorbande, die 100.000 ermordete Juden und Polen auf ihrem Gewissen hat, welche an dem Massaker in Babi Jar und unzähligen Verbrechen beteiligt war, ist in der Ukraine Nationalfeiertag. Neonazistische Verbände der Armee gelten als Elite. Deutschland unterstützte damals die Bandera-Leute und jetzt wieder – mit Waffen gegen Russland. Das meinten die Veteranen. Im Donbass schießen

Neonazis (auch aus anderen Ländern wie Kroatien) nun auch mit deutschen Waffen gegen Russen. Bei Gefangennahme verraten sie sich durch die Hakenkreuztätowierungen wie schon 1945 SS-Angehörige durch die eintätowierte Blutgruppe. Kinder in der Ukraine singen das Lied »Russen sind Kartoffelkäfer«. Wer den Nazismus in der Ukraine leugnet, ist nicht besser als ein Holocaust-Leugner.

https://www.jungewelt.de/artikel/423619.gro%C3%9Fer-vaterl%C3%A4ndischer-krieg-wir-haben-mit-27-millionen-menschenleben-bezahlt.html#Comments

