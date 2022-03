Ukraine Lagebericht – Teil II von Russlands Militäroperation entfaltet sich (Moon of Alabama)

https://www.moonofalabama.org/2022/03/ukraine-sit-rep-part-ii-of-russias-military-operation-unfolds.html

Diese Karte der Situation in der Ukraine am 29. März wird vom französischen Verteidigungsministerium zur Verfügung gestellt. Sie ist wahrscheinlich die realistischste und neutralste Karte, die es gibt. Sie ist mit kurzen Anmerkungen zu den nummerierten Schauplätzen versehen.

Hier sind meine eigenen Anmerkungen zum Lagebericht:

Überblick:

Die russische Militäroperation in der Ukraine begann mit einer eher kleinen Truppe von mehr als 150.000 Mann gegen eine viel größere ukrainische Truppe von etwa 400.000 Mann (einschließlich Reservisten und Territorialkräfte). Die russischen Streitkräfte setzten einen Manöverkrieg ein, um die größeren ukrainischen Streitkräfte in die Schranken zu weisen. Sie griffen auf breiter Front an und bedrohten große Bevölkerungskonzentrationen, d.h. Städte.

Die russischen Operationen begannen mit der Zerstörung des ukrainischen Kommando- und Kontrollnetzes. In den letzten vier Wochen wurden die ukrainische Marine, ihre Luftwaffe, ihre Radare und Luftabwehrsysteme sowie eine große Anzahl gepanzerter Fahrzeuge zerstört. In der letzten Woche wurden in der ganzen Ukraine Treibstoffdepots angegriffen und über Nacht zerstört. Die großen Munitionsdepots der Ukraine sind verschwunden. Militärische Produktions- und Reparatureinrichtungen wurden ebenfalls zerstört. Die Ukraine ist nicht mehr in der Lage, eine große Anzahl von Truppen zwischen den verschiedenen Fronten zu bewegen. Ihre Armee hat ihre Mobilität verloren.

Diese Bedrohung von Kiew, Odessa und anderen ukrainischen Großstädten hat eine große Zahl ukrainischer Truppen in Schach gehalten und verhindert, dass Verstärkung in den Osten vorrücken kann. Dort griffen Einheiten aus den Republiken Donezk und Luhansk die 60.000 Mann starke Hauptstreitmacht der ukrainischen Armee an, um sie in Schach zu halten.

Dies ermöglichte es den russischen Streitkräften, von der Krim und von der russischen Grenze im Norden aus Positionen einzunehmen, die es ihnen nun gestattet, den Osten einzukesseln.

Einzelheiten:

Die Bewegung östlich und westlich von Kiew war, wie ich schon seit einiger Zeit gesagt habe, eine Finte, um mobile ukrainische Einheiten um ihre Hauptstadt herum zu fixieren. Die Finte ist nicht mehr nötig, da die ukrainische Armee nun ihre Mobilität verloren hat. Die russischen Truppen um Kiew und Tschernigow werden größtenteils abgezogen, wahrscheinlich bis nach Tschernobyl, wo ein Teil von ihnen Verteidigungspositionen einnehmen kann, während die meisten der um Kiew stationierten Einheiten für neue Operationen in der Ostukraine nach Belarus und Russland zurückverlegt werden.

Die Kämpfe um Charkiw dauern an. Die ukrainischen Gegenangriffe an dieser Front sind gescheitert, und in der nächsten Phase des Krieges wird es dort zu verstärkten Aktivitäten kommen.

Der Vorstoß auf der Westseite des Dnjepr in Richtung des wichtigen Industriegebiets von Kryvyi Rih und weiter nach Dnipro verläuft relativ langsam. Die Entwicklung auf der östlichen Seite des Dnjepr in Richtung Dnipro verlief mit der gleichen Geschwindigkeit. Man beachte, dass die westlichen und östlichen Teile dieser Fronten auf gleicher Höhe liegen. Sie sind gut koordiniert. In der nächsten Phase wird es wahrscheinlich mehr Bewegung auf der Ostseite des Flusses geben.

In Mariupol befinden sich noch einige wenige Asow-Kämpfer, während die Haupteinheiten in den riesigen Stahlwerken von Asowstal eingekesselt sind. Sie haben nur wenig Nahrung und Munition, und die tschetschenischen Einheiten der russischen Armee und der Nationalgarde sind dabei, sie auszugraben. Die russischen Truppen, die Mariupol eingekesselt und gestürmt haben, sind nun frei und werden weiter nach Norden verlegt.

Die ukrainischen Streitkräfte in Mykolaiv haben Gegenangriffe in Richtung Cherson unternommen. Diese sind jedoch gescheitert.

Aussichten:

Das russische Kommando hat beschlossen, sich nun darauf zu konzentrieren, die ukrainischen Hauptkräfte an der Donezk-Front einzukesseln und zu vernichten. Dabei handelt es sich um die am stärksten ausgerüsteten und erfahrensten Einheiten der ukrainischen Armee. Seit letztem Herbst waren dort rund 60.000 Mann für einen umfassenden Krieg gegen Donezk zusammengezogen worden, ein Angriff, dem die russische Operation erfolgreich zuvorkam.

Es wird wahrscheinlich einige Tage dauern, bis sich die russischen Streitkräfte für die nächste Phase des Krieges neu formiert und mit Nachschub versorgt haben. Ich rechne damit, dass sie gegen Ende dieser Woche beginnen wird.

Das US-amerikanische und das polnische Militär helfen dabei, Kleinwaffen über die westukrainische Grenze zu schmuggeln. Dabei handelt es sich um Panzerabwehrraketen, alte Kurzstrecken-Luftabwehrraketen sowie Maschinengewehre, Mörser und Munition. Das ist die Ausrüstung für einen Guerillakrieg gegen eine Besatzungsmacht. Aber außer im Osten und vielleicht in einigen Teilen des Südens haben die russischen Streitkräfte nicht vor, irgendetwas zu besetzen.

Diese Regionen sind Tundra, sehr flach mit wenig Wald, wo man einen herannahenden Feind schon aus meilenweiter Entfernung sehen kann. Es wird für eine Guerillatruppe äußerst schwierig sein, dort zu überleben. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die russischen Streitkräfte wenig unternommen haben, um den Waffenschmuggel in die Westukraine zu unterbinden. (Diese geschmuggelten Waffen werden die „westlichen“ Europäer noch jahrelang verfolgen, da sie mit Sicherheit an rechtsextreme Gruppen auf dem ganzen Kontinent weitergegeben werden).

Die allgemeine Aufgabe der gesamten Militäroperation, die vom russischen Kommando festgelegt wurde, war die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine.

Die materielle Entmilitarisierung der Ukraine ist weitgehend abgeschlossen. In den nächsten Wochen werden die russischen Luft- und Langstreckenartilleriekräfte diese Aufgabe abschließen. Die Ukraine müsste vollständig aufrüsten und bei Null anfangen, wenn sie wieder nennenswerte militärische Fähigkeiten erlangen will. Es ist schwer vorstellbar, wie sie das jemals finanzieren kann.

Die Entmilitarisierung der Hauptstreitkräfte der ukrainischen Armee wird im Kessel Donbas stattfinden. Die dortigen Einheiten werden aufgeben müssen, oder sie werden von den materiell weit überlegenen russischen Kräften vernichtet werden.

Die Entnazifizierung der Ukraine hat sich als schwieriger erwiesen. Die wichtigsten faschistischen Einheiten des Asow-Regiments wurden in Mariupol eingeschlossen, wo mehrere Tausend von ihnen eliminiert wurden oder werden. Weitere faschistische Einheiten an der Donezk-Front werden ebenfalls bald ausgeschaltet werden. Aber in den acht Jahren seit dem von den USA gesteuerten antidemokratischen Putsch in Kiew hat die faschistische Ideologie alle ukrainischen Regierungsstrukturen tief infiltriert. Es wird den Ukrainern schwer fallen, sie zu beseitigen, selbst wenn ihr Versagen offensichtlich wird.

Die russischen Streitkräfte werden wahrscheinlich noch vier Wochen brauchen, um die ukrainischen Einheiten an der Donezk-Front zu vernichten. Danach wird die russische Führung entscheiden müssen, welche Teile der Ukraine sie unter Kontrolle halten will. Neben Donezk und Luhansk ist die Region nördlich der Krim ein wahrscheinlicher Kandidat. Auch Odessa und Dnipro könnten noch auf der Speisekarte stehen. Die Regionen können als Gliedstaaten unter lokaler Kontrolle verbleiben oder eine Konföderation bilden, die durchaus einen neuen Staat institutionalisieren könnte.

Alles, was darüber hinausgeht, hängt von der Bereitschaft der US-Vertretungsregierung in Kiew ab, sich den russischen Forderungen zu beugen. Russland kann es dabei belassen oder es kann das Gras weiter mähen, bis nichts mehr übrig ist.

Geschrieben von b am 29. März 2022

