South Africa’s President Ramaphosa blames NATO for Ukraine war

https://www.youtube.com/watch?v=qR4VtS6PO0E

EFF’s Floyd Shivambu says South Africa should continue strengthening diplomatic ties with Russia

https://www.youtube.com/watch?v=vfADmNiBDfg

Julius Malema Gives His Views On Sanctions Against Russia | It Is Not What America Wants To Hear!

https://www.youtube.com/watch?v=8JTwcGUyBZA

