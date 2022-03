Wir können uns eine ungefähre Vorstellung von der Beteiligung der politischen Eliten der USA an den militärisch-biologischen Aktivitäten in der Ukraine machen, wenn wir uns auf offene Quellen sowie durchgesickerte Dokumente verlassen. Im Folgenden wird versucht, die Chronologie dieser Beteiligung zu rekonstruieren, wenn auch nicht umfassend. Es gibt viele Lücken in diesem wirklich teuflischen Plan, die noch gefüllt werden müssen.

Von Maria Zakharova

1991 – Die USA starten das Nunn-Lugar-Programm für die ehemaligen Sowjetländer zur Kontrolle/Vernichtung sowjetischer Massenvernichtungswaffen, einschließlich Biowaffen. Die Defense Threat Reduction Agency (DTRA) des Pentagon wurde als Hauptbetreiber des Programms benannt.



1993 – Das Abkommen zwischen der Ukraine und den USA zur Verhinderung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen wird unterzeichnet.



2005 – Unterzeichnung eines Zusatzprotokolls zum Abkommen zwischen dem ukrainischen Gesundheitsministerium und der DTRA über die Verhinderung der Verbreitung von Technologien, Krankheitserregern und Know-how, die zur Entwicklung von Biowaffen verwendet werden können. Dies ist der Beginn der Übertragung des ukrainischen militärischen biologischen Potenzials in die Hände von US-Spezialisten.



2000er – Große militärisch-industrielle US-Unternehmen beteiligen sich an militärisch-biologischen Aktivitäten in der Ukraine.



2005-2014 – Black & Veatch Special Projects, ein DTRA-Auftragnehmer, baut und modernisiert 8 Biolabore in der Ukraine, anstatt die militärische biologische Infrastruktur zu beseitigen, wie ursprünglich behauptet wurde. Eine der Einrichtungen, ein Biolabor in Odessa, wird seit 2011 für die Untersuchung von „Krankheitserregern, die bei bioterroristischen Anschlägen verwendet werden können“ finanziert.



2007 – Der Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums, Nathan Wolfe, gründete das Global Viral Forecasting Institute (später – Global Viral), ein biomedizinisches Unternehmen. Die in der Charta angegebene Mission ist die nichtkommerzielle Untersuchung grenzüberschreitender Infektionen, einschließlich in China.



2009 – Rosemont Seneca Partners wird vom Stiefsohn des ehemaligen US-Außenministers John Kerry, Christopher Heinz, und dem Sohn des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden, Hunter Biden, gegründet.



2014 – verfassungsfeindlicher Staatsstreich in der Ukraine.



2014 – Hunter Biden tritt dem Vorstand von Burisma Holdings, einem ukrainischen Energieunternehmen, bei.



2014 – Metabiota, eine private kommerzielle Organisation, die sich auf die Untersuchung von Pandemierisiken spezialisiert hat, wird von Global Viral getrennt. Neil Callahan und John DeLoche, Mitarbeiter von Hunter Bidens Unternehmen Rosemont Seneca Partners, werden in den Vorstand von Metabiota berufen. Global Viral und Metabiota beginnen, vom US-Verteidigungsministerium finanziert zu werden.



2014 – Metabiota zeigt Interesse an der Ukraine und lädt Hunter Biden ein, „die kulturelle und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Ukraine von Russland zu behaupten“.



2014 – Metabiota und Burisma Holdings beginnen die Zusammenarbeit bei einem unbenannten „Wissenschaftsprojekt in der Ukraine“.



2014 – Metabiota, Global Viral und Black & Veatch Special Projects beginnen eine vollwertige Zusammenarbeit innerhalb der US- Department of Defense DoD-Programme.



2014-2016 – Umsetzung von Verträgen mit Metabiota und dem US-Verteidigungsministerium, einschließlich eines 300.000-Dollar-Projekts in der Ukraine.



2016 – Die US-Bürgerin Ulana Nadia Suprun, eine Nachfahrin ukrainischer Nazis, wird zur amtierenden Gesundheitsministerin der Ukraine ernannt. Das Kooperationsprogramm des US-Verteidigungsministeriums und des Gesundheitsministeriums der Ukraine wird stark ausgebaut.



2016 – ein Ausbruch der Schweinegrippe unter Mitarbeitern des ukrainischen Verteidigungsministeriums, die ein Biolabor in Charkow, Ukraine, bewachen; 20 Tote. Der Vorfall wird totgeschwiegen.



2016 – Der ehemalige stellvertretende US-Verteidigungsminister Andrew Weber wird zum Leiter der Abteilung für globale Partnerschaften von Metabiota ernannt.



2016 – EcoHealth Alliance, eine Struktur des Gründers von Global Viral, Nathan Wolfe, befasst sich mit der Untersuchung von durch Fledermäuse übertragenen Coronaviren im Forschungszentrum in einem Labor in Wuhan, China.



2016 – Die DTRA und das Gesundheitsministerium der Ukraine verlängern den Vertrag, nachdem sie vom ukrainischen Verteidigungsministerium genehmigt wurden.



2019 – Die Pandemie des mutierten Fledermaus-Coronavirus COVID-19 beginnt mit einem Ausbruch in Wuhan.





Februar 2022 – Beginn der Spezialoperation der russischen Armee in der Ukraine.

24.-25. Februar 2022 – schnelle Eliminierung von Stämmen in Biolabs in der Ukraine.

März 2022 – Die US-Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten, Victoria Nuland, erkennt offen die Existenz einer Zusammenarbeit zwischen den USA und der Ukraine bei Krankheitserregern an.

