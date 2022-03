Lagebericht: Russland-Ukraine-Verhandlungen – weitere Details bekannt

http://thesaker.is/sitrep-russia-ukraine-negotiations-further-details-revealed/



29. März 2022

ISTANBUL: Ergebnis der Russland-Ukraine-Gespräche

Russland hat sich bereit erklärt, Kiew auf halbem Wege entgegenzukommen

und ein Treffen zwischen Putin und Zelenski zu vereinbaren, wenn

gleichzeitig ein von den Außenministern beider Länder gebilligter

Friedensvertrag vorgelegt wird, sagte Wladimir Medinskij.

Der Beamte bezeichnete das Treffen in Istanbul als „konstruktiv“ und

sagte, seine Delegation habe eine klar umrissene Position zu den

angestrebten Zielen erhalten.

Das russische Verteidigungsministerium kündigte außerdem eine drastische

Reduzierung seiner militärischen Operationen in Teilen der Ukraine an,

auch in der Nähe der Hauptstadt Kiew. Das Ministerium begründete dies

damit, dass „die Gespräche in die praktische Dimension übergehen“.

Der russische Chefunterhändler Wladimir Medinskij hat die Kernpunkte der

Istanbuler Gespräche bekannt gegeben:

Die Ukraine ist bereit, ein neutraler Staat zu werden, der keine

Atomwaffen besitzen darf und dessen Unabhängigkeit international

garantiert ist.

Die Garantien werden nicht auf die Region Donbass und die zu Russland

gehörende Halbinsel Krim ausgedehnt – was Kiew dazu veranlassen würde,

die Idee einer militärischen Annexion dieser Gebiete formell aufzugeben.

Die Ukraine hätte keine Möglichkeit, eine militärische Präsenz –

einschließlich der NATO und der russischen Streitkräfte – zu unterhalten.

Russland hat nichts gegen einen möglichen Beitritt der Ukraine zur

Europäischen Union einzuwenden

Kiew fordert, dass der endgültige Vertrag von den russischen und

ukrainischen Staatsoberhäuptern formalisiert wird

