Die Miliz der Volksrepublik Dontesk (DVR) behauptete am Dienstag, einen Neonazi-Folterkerker gefunden zu haben, nachdem sie den Flughafen Mariupol erobert hatte, während der Kampf in der belagerten ukrainischen Stadt weiter tobt.

Nach Angaben des DVR-Pressedienstes wurde das Gefängnis von seiner Volksmiliz entdeckt, nachdem es auf dem Flughafen bewaffnete Männer des rechtsextremen Asow-Bataillons besiegt hatte.

Es seien große Mengen an Waffen, Munition und Lebensmitteln gefunden und Flughafenterminals in provisorische Kasernen umgewandelt worden, teilte die Miliz mit.

„Ein Gefängnis wurde gefunden, wo sie Menschen festgehalten und gefoltert hatten; Angeblich handelte es sich um das berüchtigte Geheimgefängnis „Biblioteka“, teilte die Behörde mit.

„Eisentüren mit Schlitzen zum Passieren von Speisen und Gesprächen; Es gab mehrere solcher Räume und einen Bereich für Spaziergänge am Ende des fensterlosen Korridors mit Stacheldraht an den hohen Decken“, sagte die DVR-Miliz.

„Ukrainische Nationalisten errichteten auf dem Flughafengelände ein wahres Gefängnis, in dem sie unschuldige Menschen zu Tode gefoltert hatten.“

Die Ermittlungen zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen dauern an, sagte die Miliz, obwohl keine Einzelheiten bekannt gegeben wurden und nicht angenommen wird, dass Gefangene gefunden wurden.

Mariupol wird seit Wochen belagert, und es häufen sich Berichte über Hunger und Zivilisten, denen der Zugang zu Wasser und Medikamenten verweigert wird.

Der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj hat die russische Einkreisung der Hafenstadt am Schwarzen Meer als Kriegsverbrechen bezeichnet und behauptet, rund 90 Prozent der Stadt seien in Schutt und Asche gelegt worden.

Berichte von den Menschen, denen es gelungen ist, aus der Stadt zu fliehen, behaupten jedoch, dass Mitglieder der ukrainischen Streitkräfte damit gedroht haben, jeden zu erschießen, der die Stadt verlässt.

Sie beschuldigten das Asowsche Bataillon, sie als menschliche Schutzschilde zu benutzen und militärische Ausrüstung in ihren Häusern und anderen zivilen Bereichen zu platzieren.

Im Internet kursierende Aufnahmen, die Roma in Lemberg zeigen, deren Gesichter grün angemalt und an Laternenpfähle gebunden sind, haben Empörung ausgelöst.

Auf den verstörenden Bildern sind Familien gefesselt zu sehen, wobei Einzelpersonen wegen angeblicher Taschendiebstahl- und Plünderungsverbrechen geschlagen werden.

Einige Gruppen haben versucht, die Vorfälle herunterzuspielen, indem sie darauf hinwiesen, dass Russland sie als Propaganda benutzt, um die Ukraine als unter der Kontrolle rechtsextremer Kräfte darzustellen.

In einer Ansprache vor dem französischen Parlament forderte Zelensky heute französische Unternehmen auf, Russland zu verlassen.

„Renault, Auchan, Leroy Merlin und andere müssen aufhören, Russlands Kriegsmaschine zu sponsern“, sagte er. „Sie müssen aufhören, die Morde an Frauen und Kindern zu finanzieren.“

Dies fiel mit der Zustimmung von NATO-Verantwortlichen zusammen, die militärische Präsenz des Bündnisses in der Slowakei, Ungarn, Bulgarien und Rumänien zu verstärken.

Polen verwies derweil 45 russische Diplomaten des Landes und beschuldigte sie, ihren Status zum Sammeln von Informationen zu nutzen.





