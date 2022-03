Die Schlacht um Mariupol geht zu Ende und die Zeugenaussagen der Zivilbevölkerung über die Verbrechen von Asow mehren sich (Orinoco Tribune)

Von Christelle Néant – 26. März 2022

Während sich die Schlacht um Mariupol dem Ende zuneigt und die russische Armee und die Volksmiliz der DVR (Volksrepublik Donezk) inzwischen die Kontrolle über den größten Teil der Stadt übernommen haben, berichten evakuierte Zivilisten über die Schrecken, die von den Kämpfern begangen wurden Azov-Regiment vervielfachen sich.

So fuhren wir am 23. März 2022 nach Volodarskoye (von den ukrainischen Behörden nach Maidan in Nikolskoye umbenannt), wo viele Zivilisten, die aus West- und Zentral-Mariupol fliehen, zur Registrierung geschickt werden und von wo aus sie Busse nach Berdjansk, Donezk oder Rostow nehmen können.

Während sie in der Check-in-Schlange oder im Bus warten, der sie zu ihrem gewählten Ziel bringt, spreche ich mit einigen von ihnen. Sie alle bestätigen, dass die Asow-Kämpfer Zivilisten aus Mariupol aus ihren Wohnungen vertrieben und diese dann als Kampfstellungen benutzt haben. Schlimmer noch, sie richteten sich auch in der Nähe der Luftschutzbunker ein, in denen Frauen, Kinder und ältere Menschen Schutz suchten, in dem Wissen, dass sie das Leben dieser Zivilisten in Gefahr brachten!

Eine Frau erzählte uns auch, dass sich die Asow-Kämpfer in der Nähe einer Schule aufstellten, um die Häuser zu bombardieren! Sie und ihr Nachbar im Luftschutzbunker beschrieben die Asow-Kämpfer als echte Nazis und erklärten, dass sie mit deutlich sichtbaren Hakenkreuzen und anderen Nazi-Symbolen herumliefen.

Ein Mann erzählte uns auch, wie die Asow-Kämpfer alle Lebensmittel, die noch an die Bewohner eines Viertels in Mariupol verkauft wurden, mitnahmen und ihnen nichts zu essen ließen. Er berichtete auch, dass die Familien von Asow-Kämpfern in Luftschutzbunkern in den Metallfabriken von Mariupol sind, wo sie Zivilisten als Sklaven benutzen, die für sie arbeiten müssen, um etwas Wasser zu bekommen.

Mehrere dieser Zivilisten bestätigten, dass Asowsche Kämpfer und Soldaten der ukrainischen Armee keine Zivilisten aus Mariupol herausließen und sie als Geiseln und menschliche Schutzschilde benutzten.

Eine Frau sagte, dass ukrainische Soldaten auf Zivilautos geschossen hätten, als sie versuchten, Mariupol zu verlassen, eine Aussage, die von einer anderen Zivilistin bestätigt wurde, die sah, wie ihr Auto von ukrainischen Einheiten angegriffen wurde, als sie versuchte, aus der Stadt zu fliehen, obwohl das Wort „Kinder“ auffällig war am Fahrzeug geschrieben. Ihre Tochter wurde durch die Schüsse verletzt.

Ein anderer Zivilist bestätigte, dass ukrainische Soldaten sogar auf Kinder schossen und nichts taten, um den Zivilisten zu helfen, die nur dank russischer Soldaten evakuiert werden konnten.

Gestern wurde die DVR-Flagge über der Stadtverwaltung von Mariupol angebracht, und der Chef der Republik, Denis Pushilin, begab sich mit russischen Abgeordneten dorthin, um humanitäre Hilfe zu leisten, um die Übernahme der Stadt zu markieren.

Nach den neuesten Daten stehen 80 % der Stadt nun unter vollständiger Kontrolle der russischen und der DVR-Streitkräfte. Die verbleibenden Kämpfer des Asow-Regiments haben in den von der UdSSR entworfenen Luftschutzbunkern in den Industriegebieten Zuflucht gesucht, die ihnen eine letzte Zuflucht bieten. Russische Streitkräfte und die Volksmiliz der DVR eliminieren sie in diesen Gebieten, um die Befreiung von Mariupol zu vollenden. Die Schlacht um Marioupol soll demnach in wenigen Tagen vorbei sein, wie Denis Pushilin angekündigt hatte.

Derzeit ist es mehr als 82.000 Zivilisten gelungen, Mariupol zu evakuieren, und mehrere Tausend fliehen jeden Tag, was das DVR-Ministerium für Notsituationen dazu veranlasst, in Bezymennoye eine beheizte Zeltstadt zu errichten, um den ununterbrochenen Flüchtlingsstrom aufzunehmen. Die Autos der aus der Stadt geflohenen Zivilisten stehen nun mehrere Kilometer vor dem Dorfeingang in einer langen Schlange.

Auf einer allgemeineren Ebene hat die russische Armee ihre neuen Zahlen der militärischen Verluste auf beiden Seiten mitgeteilt. Die russische Armee hat bekannt gegeben, dass sie seit Beginn der militärischen Spezialoperation in der Ukraine 1.351 Tote und 3.825 Verwundete zu beklagen hat. Die ukrainische Armee soll ihrerseits 14.000 irreparable Verluste (gefallene Soldaten) und 16.000 verwundete Soldaten haben.

In Bezug auf materielle Verluste wurden von den 2 416 Panzern und anderen gepanzerten Fahrzeugen, die der ukrainischen Armee zur Verfügung standen, 1 587 zerstört, von 1 509 Artillerie- und Mörsergranaten wurden 636 zerstört, 163 Mehrfachraketenwerfer (von 535) wurden zerstört zerstört, 112 Flugzeuge (von 152), 75 Hubschrauber (von 149) und 35 Bayraktars (von 36) wurden ebenfalls verschrottet. Was die Flugabwehr betrifft, so wurden 148 der 180 S-300- und Buk-Systeme der Ukraine sowie 117 der 300 Radargeräte zerstört.

Im Donbass hat die LVR inzwischen 93 % ihres Territoriums befreit und die DVR 54 %. Die Volksmilizen beider Republiken haben außerdem 113 Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge, die früher der ukrainischen Armee gehörten, sowie 138 Javelin-Panzerabwehrraketenwerfer und 67 NLAW-Panzerabwehrraketenwerfer geborgen.

Die russische Armee erklärte schließlich auch ihre taktische Entscheidung, nicht nur im Donbass anzugreifen, um die DVR und die LVR zu verteidigen. Eine Erklärung, die meinen Hypothesen zu den Gründen für diese Wahl entspricht.

„Die einzige Möglichkeit, den Republiken Donezk und Lugansk zu helfen, bestand darin, ihnen militärische Hilfe zu leisten. Was Russland getan hat. Es gab zwei Möglichkeiten.

Die erste bestand darin, uns auf das Territorium der DVR und der LVR innerhalb der Verwaltungsgrenzen der Gebiete Donezk und Lugansk zu beschränken, wie dies in den Verfassungen der Republiken vorgesehen ist. Aber dann wären wir mit einem ständigen Nachschub an Truppen konfrontiert, die an der sogenannten Joint-Forces-Operation der ukrainischen Behörden beteiligt sind.

Daher wurde die zweite Option gewählt, die mit Demilitarisierungs- und Entnazifizierungsmaßnahmen in der gesamten Ukraine vorging. Der Verlauf der Operation hat die Richtigkeit dieser Entscheidung bestätigt“, sagte das russische Verteidigungsministerium.

Nach der Schlacht von Mariupol werden die beiden großen Schlachten zur Vollendung der Befreiung des Donbass Slaviansk und Kramatorsk sein. Und angesichts der großen Zahl ukrainischer Soldaten, die sich in diesen beiden Städten versammelt haben, sehen diese Schlachten leider so aus, als wären sie möglicherweise genauso schrecklich, wenn nicht sogar schlimmer als die in Marioupol.

