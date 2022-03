Der „Zug der Erinnerung“ ist ein Projekt deutscher Bürgerinitiativen und stellt sich an die Seite der in Deutschland angefeindeten russischen Menschen aller Nationalitäten.

Zug der Erinnerung e.V.:

angesichts einer fortwährenden Kriegs- und Völkerhetze bedankt sich der „Zug der Erinnerung e.V.“ bei allen Unterstützern unseres Gedenkens an die Millionen Opfer des deutschen Vernichtungskrieges gegen die UdSSR (1941-1945). Insbesondere bedanken wir uns bei den russischen Unterstützern jüdischer Nationalität, die dem „Zug der Erinnerung“ bei seinen Protesten gegen die Deutsche Bahn AG und ihre Eigentümerin, die Bundesrepublik Deutschland, öffentlich beistanden. Gemeinsam haben wir die Forderung nach einer umfassenden materiellen Restitution der osteuropäischen Opfer des deutschen Vernichtungskrieges erhoben.

Dieser gerechten Forderung ist die Bundesregierung bis heute nicht nachgekommen.

Aus gegebenem Anlass bedanken wir uns auch bei Herrn Roman Abramowitsch, der das Anliegen des „Zugs der Erinnerung“ zu einem frühen Zeitpunkt teilte, als unsere Erinnerungsarbeit auf vehemente Widerstände der staatlichen deutschen Behörden stieß.

Mit diesem Dank stellen wir uns an die Seite der in Deutschland angefeindeten russischen Menschen aller Nationalitäten. Wir stehen in der Verpflichtung der Opfer des deutschen Vernichtungskrieges in der UdSSR und in Osteuropa.

http://www.zug-der-erinnerung.eu/index.html

