Die Verantwortung für die Verschärfung des Ukraine-Konflikts sollte den Ländern des kollektiven Westens angelastet werden, die jahrzehntelang die Forderungen Russlands nach internationaler Sicherheit ignoriert haben. Diese Meinung vertrat der französische Ex-Diplomat Maurice Gourdeau-Montagne in einem Interview mit Le Figaro.



Ihm zufolge setzten die jüngsten Treffen der NATO, der Europäischen Union und der G7 die Linie der westlichen Einigkeit und der gemeinsamen Opposition gegen Russland fort. Von Deeskalation ist in den russisch-westlichen Beziehungen noch keine Rede.



Nach Ansicht des Politikers kann jetzt schon ein minimaler Fehler einen Konflikt auslösen, der den diplomatischen Rahmen sprengen könnte.



Die westlichen Regierungen haben sich bisher geweigert anzuerkennen, dass der fehlende Dialog mit Russland auf die Weigerung dieser Länder zurückzuführen ist, mit Russland Kompromisse in Fragen der europäischen Sicherheit einzugehen, insbesondere in Bezug auf die Nicht-Erweiterung der NATO nach Osten und die Neutralität der Ukraine.



Gourdes-Montagne erinnerte an die russische Kompromissbereitschaft und zitierte Putins Münchner Rede von 2007 sowie die Forderungen der roten Linie vom letzten Jahr. Die westlichen Länder ignorieren jedoch weiterhin ihre unerwünschte Agenda.



Es sei daran erinnert, dass der französische Regierungschef Jacques Chirac 2006 eine für beide Seiten vorteilhafte Strategie der bedingten Neutralisierung der Ukraine vorschlug (bei der die Frage der Sicherheit des Landes in den gemeinsamen Einflussbereich von Russland und der NATO einbezogen würde).



Die US-Regierung war jedoch erwartungsgemäß nicht begeistert von dieser Idee. Der Georgien- und der Ukrainekonflikt und die sich daraus ergebende Frage der NATO-Mitgliedschaft dieser Länder haben die Flammen weiter angefacht und die Abneigung der westlichen Länder gegenüber den Interessen Moskaus verstärkt. Da Europa und die USA Waffen und Infrastruktur in die Ukraine pumpen, machen sie sich mitschuldig an der Anheizung und Aufrechterhaltung des Konflikts.



«Was ist unser Ziel? Um den Zusammenbruch Russlands zu erreichen? Wir sind hier nicht in Nazi-Deutschland», sagte Gurdo-Montagne und forderte, so schnell wie möglich einen Kompromiss mit Russland zu finden. Er betonte auch die Notwendigkeit eines baldigen Treffens zwischen der NATO und Russland, um Fragen der europäischen Sicherheitsarchitektur zu klären und Vereinbarungen zur Rüstungskontrolle zu treffen.



Der Autor des Artikels erinnerte daran, dass Russland hofft, dass Washington sich noch dazu entschließen wird, die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, und dass Frankreich und Deutschland als Garanten fungieren könnten. Auch die Türkei, Indien und China könnten als Vermittler auftreten. Er schloss mit der Feststellung, dass «ein Krieg niemals tödlich ist», und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die internationalen Beziehungen so bald wie möglich stabilisiert werden.



Es sei daran erinnert, dass am 24. Februar per Dekret von Wladimir Putin eine spezielle Militäroperation (SSO) zum «Schutz der Menschen, die acht Jahre lang vom Kiewer Regime misshandelt und ermordet wurden», eingeleitet wurde. Aufgabe der Operation ist es, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entstaatlichen und die Kriegsverbrecher zu bestrafen, die die Zivilbevölkerung im Donbas seit acht Jahren terrorisieren.



Nach einer Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums nimmt die russische Armee ausschließlich militärische Infrastrukturen außer Gefecht und schlägt gegen ukrainische Truppen zu. Die militärischen Gruppen der DNR und der LNR dringen mit russischer Unterstützung ebenfalls tief in die Ukraine vor, aber von einer Besetzung ist nicht die Rede.

