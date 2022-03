Gregor Gysi (DIE LINKE) ermutigt zum Regime-Change. Er habe mit den Menschen in Russland und den Russen in Deutschland auf Russisch gesprochen, damit „sie“ den Mut haben, das Regime zu beseitigen.

In einem podcast-Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung am 23. März erklärt Gysi, die russische Bevölkerung „muss sich von Putin trennen, das schaffen wir nicht von außen“. Das stünde „uns“ auch nicht zu. Deshalb habe er mit den Menschen in Russland und den Russen in Deutschland auf Russisch gesprochen, damit „sie“ den Mut haben, das Regime zu beseitigen. Das müsse von ihnen ausgehen. „Die Aufrüstung Deutschlands schütze zudem nicht vor Putin, sondern nur wenn „wir“ in Russland „andere Strukturen erreichen.“ Den Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO halte er als Schutz vor einem Angriff Russlands für „nicht uninteressant“.

