Er hatte „seinen Wladimir“ eindringlichst gewarnt: „Die deutschen Medien marschieren im besseren Gleichschritt, als die russischen! UND als die gesamte ukrainische Armee! Und vornedran Bömermann & Selenski unter dem Banner: „Staats-Komiker aller Länder vereinigt euch!“ Und was alles der Altbundeskanzler noch so beim Russen aus dem deutschen Nähkästchen plaudern tat…

Reiner Kröhnert als Gerhard Schröder mit Text von Diether Dehm



